Тракторы-роботы и психоаналитик для коров: как работают современные фермеры

Сельское хозяйство лишь на первый взгляд кажется очень традиционной отраслью. Крупные агрохолдинги и небольшие фермы внедряют самые передовые инновации, чтобы повысить производительность труда, сделать свой бизнес экологичным и устойчивым к любым кризисам. Рассказываем о проектах, которые им помогают.

Примерно в десяти км к северо-востоку от Телфорда (Великобритания) расположен непримечательный участок площадью в 35 га. Живые изгороди разбивают его на поля неправильной формы, где в зависимости от времени года выращивают пшеницу, бобы или яровой овес.

По ним движутся небольшой одноместный зерноуборочный комбайн и два синих трактора. Обычные посевы, самая заурядная техника. Однако что-то не так. Тракторы движутся автономно.

В 2019 году, когда был запущен Hands Free Farm, это был первый проект подобного рода. Университет Харпера Адамса, Precision Decisions, Farmscan AG и Центр инноваций в области точного земледелия в течение трех лет развивают проект, цель которого — получить три цикла урожая без необходимости выхода человека на поле. Проект уже получил финансирование Innovate UK.

Они разрабатывают автономный транспорт на базе обычных тракторов, на которые устанавливают специальный механизм. После фермер может загружать задачи через GPS в реальном времени.

Кит Франклин, старший преподаватель по агротехнике в Университете Харпера Адамса и главный исследователь проекта, отмечает: применение нескольких небольших автономных машин вместо одной большой наносить меньший вред почве и позволяет эффективнее использовать удобрения.

Фермеры вынуждены повышать не только доходность, но и производительность. Выход Великобритании из ЕС ограничил доступ не только к рабочей силе (особенно в секторе садоводства), но и к Единой сельскохозяйственной политике ЕС — системе субсидирования сельского хозяйства и соответствующих программ. В стране 200 тысяч ферм. Экономические последствия Брексита для каждой будут индивидуальными, но все столкнутся с падением дохода.

По данным Национального финансово-контрольного управления Великобритании, в период с 2014-2015 гг. по 2016-2017 гг. без платежей ЕС 42% фермеров понесли бы убытки.

16% остались в минусе даже несмотря на субсидии.

Это убедительно доказывает, что сельскому хозяйству нужна радикальная цифровая революция, которая заменит фермеров и их устаревшие методы. Отрасли нужны роботы.

Судя по инвестициям, это действительно так. В 2018 году правительство Великобритании выделило 90 млрд фунтов стерлингов на «новую технологическую революцию» в рамках своей промышленной стратегии в области сельского хозяйства; транснациональные корпорации, такие как Dyson и Bayer, уже вкладывают огромные суммы в исследования роботизированных транспортных средств, вертикальных ферм и «умных» ферм с поддержкой интернета вещей. Новая эпоха сельского хозяйства станет революционной, универсальной и неизбежной.

Но это только половина истории. Среднему фермеру, который работал с низкой маржой и столкнулся с финансовой неопределенностью, нужно использовать имеющиеся в его распоряжении ресурсы, а не тратить миллионы на автономную молотилку, которая может разгадать кроссворд и пройти тест Тьюринга.

«Многие инновации будут связаны с изменениями в практике и подходе, а не с готовым инструментом или гаджетом, который продвинет отрасль вперед», — говорит Тим Айзек, директор по обмену знаниями Совета по развитию сельского хозяйства и садоводства.

Растущие доходы

Многие из инноваций вообще не связаны с технологиями: они скорее сводятся к внедрению рациональных методов ведения бизнеса, которые уже давно приняты в других секторах.

Например, на ферме Хайхолл (графство Камбрия, Великобритания) братья Том и Джимми Стобарт выращивают овец, свиней и коров. Животные пасутся на территории, которая находится на высоте от 600 до 2000 футов над уровнем моря. Сейчас проект получает субсидии.

Том Стобарт признает: из-за неопределенности, с которой столкнулись многие отрасли, легко лишиться сна. «Но вы должны использовать эту энергию, чтобы сделать бизнес более устойчивым», — говорит он.

В 2011 году братья взяли на себя единоличное руководство семейной фермой. С тех пор они придерживаются метода «восстановительного земледелия», который подразумевает экологичное ведение сельского хозяйства.

Они практикуют ротационный выпас и ограничивают территории, где пасутся животные. Это позволяет траве и почве восстанавливаться и сводить к минимуму использование неорганических удобрений. По словам Тома Стобарта, благодаря этому естественному методу они получают столько же травы, сколько и при прежних интенсивных операциях. Однако сейчас они сократили затраты и воздействие на окружающую среду.

Кроме этого, они работают над диверсификацией бизнеса и увеличением прямых продаж клиентам. Весной 2021 года ферма откроет поля для экологичного кемпинга, чтобы привлечь посетителей. Сейчас у фермы есть небольшой магазин и собственный сайт. Они запустили службу доставки, обслуживающую местные предприятия и клиентов, и начали сотрудничать с Primal Grazing — онлайн-магазином, который продает деликатесы из мяса травяного откорма.

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Также братья сажают деревья, чтобы продавать их на дрова, разводят пчел и цыплят (курятники перемещают в соответствии с системой ротационного выпаса), чтобы обеспечить естественное удобрение почвы. Все это — дополнительные источники дохода, которые помогут поддержать текущий бизнес.

90% из совокупного годового оборота в 600 тысяч фунтов стерлингов приносят рабочая сила и оборудование для контрактного доения. Также компания работает по подряду на местного фермера и имеют небольшой побочный бизнес по продаже домашнего скота. Однако это довольно рискованно: предсказать цены практически невозможно. В зависимости от года с одной головы крупного рогатого скота можно и заработать 200 фунтов стерлингов, и потерять 50 фунтов стерлингов.

Простой разворот бизнеса помог Пирсонам снизить зависимость от колебаний цен. Даже с учетом дополнительных затрат на обработку и транспортировку — около 400 фунтов стерлингов за голову — Сэм Пирсон говорит, что они получают почти вдвое больше дохода по сравнению с продажей живого скота. В 2020 году компания отправила на производство мяса 65% стада и надеется увеличить этот показатель до 100% к концу 2021 года. В 2019 году доля составляла всего 10%.

Сэм Пирсон говорит, что прямые продажи повысили устойчивость бизнеса и помогли ему увеличить клиентскую базу. Конечно, это создает свои собственные проблемы. Новые клиенты хотят знать, сколько заботы фермеры вложили в своих коров.

Для этого Пирсоны обратились к немецкой компании TE-FOOD, которая занимается трейсингом пищевых продуктов. Она вносит в блокчейн каждую стадию производственного процесса, от фермы до вилки, и конечный пользователь может отследить, откуда поступила его еда, просто отсканировав штрих-код с этикетки. «Все дело в доверии», — говорит Сэм Пирсон.

Айзек добавляет, что сокращение пропасти между фермой и столом поможет сельскохозяйственному бизнесу стать более устойчивым, изменит его имидж и поможет отрасли справиться с нехваткой рабочей силы.

Фермеры часто используют подобные программы отслеживания продуктов — это не такая примитивная технология, но и не роботы или беспилотники, которые бы хотелось нам видеть.

Как понять, что корова счастлива?

Похожие истории происходят и в крупных сельскохозяйственных концернах. Доход молочной компании Arla Foods за 2020 год составила 10,6 млрд евро, примерно пятая его часть пришлась на Великобританию. Ее сеть объединяет 12 тысяч фермеров по всему миру. У такой крупной компании есть все шансы справиться с последствия Брексита, но она продолжает активно внедрять инновации, особенно в области устойчивого развития. В рамках своей программы Arla 360 и совместно с супермаркетами Aldi и Morrisons компания тестирует на фермах самые разные и творческие проекты.

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В рамках пилота Poo Performance отходы используются для заправки грузовиков, перевозящих молоко с ферм на заводы. Пилотный проект Pollinator Strips изучает, как выращивание полевых цветов на фермах помогает привлекать диких пчел.

Один из последних экспериментов — психоанализ коров. Исследователи пытаются выработать метрику для оценки счастья животных. Для этого они учитывают признаки позитивного поведения (специалисты относят к ним уход за собой, социальное взаимодействие и отдых), показатели здоровья и данные GPS, собранные Fitbit-трекерами и камерами. В результате алгоритм оценивает «Степень счастья коровы».

Тестирование пилота проходит 24 месяца. Если он даст результаты, практика будет распространена на всю сеть участников программы Arla 360. Неужели это та инновация, в которую будет инвестировать обычный фермер? Возможно и нет, отмечает Элис Свифт из британского подразделения Arla, которая занимается взаимодействием с партнерами.

«Фермеры знают, сколько заботы они уделяют своим животным, счастливы ли их коровы или нет. Но эта информация важна и для клиентов. Они хотят получить шкалу для ее оценки», — говорит она.

Для технооптимистов именно способность собирать подобную информацию и передавать ее потребителям и, что особенно важно, фермерам, станет той силой, которая станет началом нового этапа в сельском хозяйстве. Фермы будут опутаны сетью датчиков и спутников. Большие данные позволят ИИ распределять правильное количество корма для животных или воды в полевых условиях. По оценке McKinsey, если подключение к интернету будет реализовано к 2030 году, отрасль может добавить $500 млрд к мировому ВВП.

Хью Дэвис отмечает, что данные уже давно используются в сельском хозяйстве. Фермер в третьем поколении и хозяин фермы Лландре владеет стадом в 500 овец. Он приобрел свою первую компьютерную систему еще в 1988 году. Но с тех пор у нас появилось больше возможностей собирать данные и использовать их для управления фермой. Сейчас у фермеров есть сотни инструментов для этого.

Например, телефонное приложение Agriwebb фактически оцифровывает молочные хозяйства, помогая фермерам отслеживать вес животных, соблюдение нормативных требований и местоположение животных на ферме. Сэм Пирсон использует приложение для управления бухгалтерией Xero.

По прогнозу исследовательской консалтинговой компании MarketsandMarkets от 2021 года, к 2025 году объем мирового рынка сельскохозяйственной аналитики вырастет до $1,4 млрд.

Как правило, фермерам приходится вручную загружать информацию или сканировать бирки, но теперь для этого появляются датчики для мониторинга роста сельскохозяйственных культур и здоровья животных.

Все более распространенными становятся такие программы сбора данных, как GrassCheck GB. Она еженедельно собирает информацию об управлении пастбищами.

Айзек отмечает, что как и в любом бизнесе, решающее значение будет иметь не сбор данных, а возможность использовать данные в режиме реального времени. Это позволит фермерам точно прогнозировать и предотвращать болезни сельскохозяйственных культур и животных. Цифровые фермы будущего, о которых мечтают многие, будут зависеть от инфраструктуры и подключения.

Инновации против изобретений

«Когда мы говорим об инновациях в сельском хозяйстве, этот термин часто путают с изобретениями», — говорит Кейт Прессленд, руководитель программы Innovative Farmers. Это членская сеть, основанная в 2015 году, которая оказывает поддержку исследованиям фермеров.

По ее словам, фермеры — довольно инновационное сообщество, которое постоянно ищет новые подходы к работе. Просто эти инновации, как правило, более приземленные.

Например, производитель картофеля, который впервые пытается посадить покрывные культуры (это делается, чтобы защитить почву между урожаями), может внести ощутимый вклад в бизнес, даже если это не такая громкая новость, как овчарка-робот.

В феврале 2021 года Defra и UKRI запустили проект Farming Innovation Pathways стоимостью 12 млн фунтов стерлингов. Его цель — разработка «новых и существующих инноваций для фермеров». Признание важности таких инноваций — серьезное изменение.

Это не значит, что футуристические решения не помогут серьезно улучшить производство продуктов питания. Вот какие инновации получили практическое применение уже сейчас:

свинофермы используют аналоги систем распознавания лиц, чтобы следить за здоровьем животных;

роботизированные доильные системы уже давно стали обычным явлением на молочных фермах;

БПЛА применяются для мониторинга урожая;

автономные «роботы-цыплята» используются для отслеживания здоровья птиц в птичниках.

Но чтобы сектор получил существенную пользу от инноваций, необходимо сочетание нескольких факторов — деловой смекалки, современных процессов, основанных на данных, и экспертного понимания фермеров.

Франклин и команда Hands Free Farm ставят человека в центр процессов: они хотят, чтобы фермер не сидел в тракторе, а более эффективно расходовал свое время.

«Я часто говорил с людьми о причудливых роботах будущего, и большинство фермеров смотрели на меня как на идиота. Вот почему я решил создавать автоматические тракторы, которые выглядят как тракторы», — говорит он.

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