Коворкинг или офис: что выгоднее для вашего бизнеса?

Для российского рынка коворкингов последние несколько лет были временем сумасшедшего роста. В 2019 году объем предложения в этой сфере вырос на 70% и по прогнозам продолжит расти на 30-40% ежегодно. Все больше компаний рассматривают гибкие рабочие пространства в качестве альтернативы традиционным офисам. В прошлом году 20% спроса пришлось на такие фирмы, как «Тинькофф», МТС и «Яндекс».

2020 год внес свои коррективы, и из-за пандемии спрос на коворкинги резко упал. Однако когда компаниям пришлось переводить сотрудников на удаленку, стала очевидна выгода от более гибких условий аренды, так что послекризисный период может принести коворкингам новую волну популярности. Например, в сентябре стало известно, что Сбербанк потратит на аренду гибких рабочих пространств почти миллиард рублей.



Когда даже топовые IT-компании переходят на новый формат размещения сотрудников, создается впечатление, что привычные нам офисы теперь будут медленно умирать. Однако такой ажиотаж вокруг коворкингов вовсе не значит, что они подойдут любому бизнесу, и для многих обычный офис все еще не потерял своей актуальности.

В чем фишка коворкинга?

Минимальные вложения

Арендуя новый офис, компания может вкладывать в его обустройство до 50 тысяч рублей за квадратный метр. Особенно это ощущают крупные компании, нанимающие сотни сотрудников.

Пространство коворкинга обустроено заранее, а обслуживание уже включено в стоимость аренды и осуществляются местным персоналом. Как правило коворкинг предоставляет некоторую технику, вроде холодильников, микроволновок или принтеров. Одна проблема: местный принтер может быть вечно занят, сломан или не заправлен.

В связи с этим куда удобнее иметь на рабочем месте свое МФУ (многофункциональное устройство). Если вы выбрали коворкинг из расчета сэкономить, есть смысл подобрать МФУ, которое не будет постоянно требовать денег на заправку или техобслуживание. На сегодняшний день приятное соотношение функционала и цены содержания предлагает линейка инновационных лазерных принтеров и МФУ HP Neverstop Laser.

Эти устройства не имеют картриджей, поэтому их заправка обходится в два-три раза дешевле традиционных принтеров. HP Neverstop Laser заправляются с помощью бюджетного заправочного устройства через специальное отверстие в корпусе. В то время как картриджи фактически являются сложными запчастями и стоят по 4-5 тысяч рублей, емкость с тонером на 2500 страниц печати обойдется всего в 790 рублей. К тому же, в комплекте с устройством сразу идет стартовый запас тонера на 5 тысяч страниц.

Сама заправка производится самостоятельно за секунды: достаточно вставить устройство с тонером в принтер и нажать на поршень. В конце концов, заправка принтера – последнее, на что хочется тратить время и деньги.

Также при работе в коворкинге полезно иметь МФУ, которое позволяет устанавливать эксклюзивные права доступа. HP Neverstop Laser дает возможность отправлять документы на печать по защищенной сети WI-FI Direct, так что вы сможете держать МФУ в общественной зоне, но пользоваться им будут только ваши сотрудники.

Гибкость

Коворкинги берут деньги не за аренду площади помещения, а за количество рабочих мест. Если сотрудник ушел в отпуск, в его отсутствие за аренду можно не платить.

Такой формат хорошо годится для бизнеса или стартапа, которые планируют расширяться, или для проектных команд, которые собираются пару раз в месяц.

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Зачем оставаться в офисе?

Он весь ваш

Главная ценность офиса в том, что вы ни с кем его не делите. Вам не нужно заранее бронировать переговорку, мириться с постоянным фоновым шумом или прятать свои разработки от посторонних глаз.

Возможно, за обустройство офиса и придется доплатить, но зато внутри все будет так, как вам угодно. Главное – не забывать, что офис тоже должен быть комфортным.

Существует масса простых способов сделать офис дружелюбнее к своим сотрудникам. Речь не только о том, чтобы оборудовать хорошую зону отдыха. В первую очередь позаботьтесь о технической стороне вопроса. В основном ваши сотрудники будут взаимодействовать с офисными компьютерами и МФУ, так что их исправное состояние должно быть у вас в приоритете.

Хорошей идеей будет предоставить своим сотрудникам возможности современной беспроводной печати. Так вы сможете без локальных сетей дать доступ к принтеру всем своим коллегам. К тому же, модели вроде HP Neverstop Laser позволяют посылать документы на печать прямо с телефона. У HP это реализовано через приложение HP Smart, которое также позволяет настраивать принтер и сканировать документы камерой мобильного.

Проще хранить секреты

Офис лучше подходит для проектов, требующих конфиденциальности. Если главная ценность вашей фирмы – это уникальная интеллектуальная собственность, то лучше не рисковать и арендовать свое помещение. В коворкинге хранить секреты будет очень сложно.

В конце концов, никто не запрещает разместить часть штата в постоянном офисе, а часть в коворкинге. Так вы сможете вести основную разработку продукта в условиях секретности и в то же время пользоваться плюсами гибких рабочих пространств. Однако в обоих случаях вам одинаково пригодится офисная техника HP, которая защитит от сетевого взлома и сэкономит бюджет компании за счет запаса тонера на старте и бюджетной заправки большой емкости, а также станет инвестицией в будущее вашего бизнеса.

Дисциплина выше

Находясь в офисе, на порядок проще управлять людьми и контролировать их работу. Если вы из тех, кто собирается воспитывать в сотрудниках строгую дисциплину, офис подойдёт вам лучше коворкинга.

Выбор между офисом и коворкингом напрямую зависит от характера вашего бизнеса. Гибкие рабочие пространства больше подходят растущим творческим коллективам, которым незачем связывать себя договором аренды – им просто нужно место, располагающее к продуктивности и совместной работе. Офис – это выбор компаний, где важны корпоративная слаженность, четкий контроль за выполнением задач и конфиденциальность.





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