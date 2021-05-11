История Rolex: как бренд изменил стандарты консервативного рынка

Пожалуй, Rolex — один из самых известных брендов, который ассоциируется с роскошью и эксклюзивностью. Рассказываем об истории компании и о том, как грамотная стратегия помогла ей сохранять лидерство в течение долгих лет.

История основания

Компания Rolex берет свое начало в 1905 году. Ганс Вильсдорф в возрасте 24 лет вместе с партнером Альфредом Дэвисом основали в Лондоне часовую компанию Wilsdorf & Davis, Ltd. Они стремились производить высококачественные продукты по доступным ценам. Чтобы снизить затраты, детали импортировались из Швейцарии, а собирались в Англии.

Торговая марка Rolex появилась только десять лет спустя. С ростом популярности таких компаний, как Kodak и Coke, Ганс понял, как важен сильный бренд на мировом рынке. Он хотел, чтобы у его компании было яркое и запоминающееся название, которое было бы легко произносить в любой точке мира.

«Я пробовал сочетать буквы самыми разными способами и однажды утром дух прошептал мне на ухо Rolex», — рассказывает Ганс Вильсдорф.

Это название ничего не значит. Главное, что оно хорошо звучит и гармонично смотрится на циферблате.

Логотип — пятиконечная корона — имеет двойное значение: заводная головка (с англ. crown), с помощью которой устанавливается время и корона как символ роскоши и престижа.

Изображение: Rolex

В логотипе используются довольно смелые и броские цвета: для названия выбран насыщенный оттенок зеленого (# 006039), а для короны — золотой цвет (# A37E2C). Эти два тона гармонично сочетаются друг с другом и ассоциируются с роскошью, деньгами и богатством.

На протяжении многих лет стиль бренда Rolex оставался практически неизменным, а логотип стал одним из самых узнаваемых в мире.

Первые достижения

Однако броского имени и логотипа недостаточно для создания бренда, так же как и владение короной не подразумевает королевского статуса.

Большинство известных брендов часов были созданы задолго до Rolex. Например, Omega была основана в 1848 году, а Vacheron Constantin существовал уже 150 лет, когда Вильсдорф основал свою компанию.

Таким образом Rolex вышел на рынок, где царила жесткая конкуренция. В то время эти бренды в основном производили карманные часы для мужчин, так как наручные часы из-за хрупкости и низкой точности считались аксессуарами для женщин.

Ганс увидел в этом отличную возможность и решил сосредоточиться на производстве точных и надежных наручных часов.

Изначально Rolex закупал механизмы у Aegler, компании, специализирующейся на производстве небольших механизмов, а тестирования проводились в Швейцарии и Англии. Вскоре Rolex стали первыми в мире наручными часами, которые были сертификацированы как хронометр.

Поиски инноваций на этом не закончились — в последующие годы Rolex представил первый в мире водонепроницаемый корпус Oyster и механизм Perpetual с автоподзаводом. Эти революционные изобретения установили новые стандарты на рынке наручных часов.

Часть истории

В 1927 году компания убедила юную пловчиху Мерседес Гляйтце надеть часы Oyster, когда она готовилась переплыть Ла-Манш. После десятичасового заплыва часы находились в идеальном рабочем состоянии.

Чтобы отметить это событие, компания разместила на обложке лондонской Daily Mail рекламу с подробным описанием всех достоинств первых водонепроницаемых часов. «Rolex Oyster — чудо-часы, бросающие вызов стихиям», — гласил заголовок.

С тех пор компания Rolex всегда старался сотрудничать с выдающимися личностями, придерживаясь слогана «Корона за каждое достижение». Бренд спонсирует все крупные спортивные и культурные мероприятия, от тенниса до Формулы-1 и оперы.

Хотя компания никоим образом и не оказывала прямого влияния на эти достижения, они, безусловно, стали частью ее истории.

Мудрое бизнес-решение

Основная идея рынка предметов роскоши — это стабильность. Такие продукты гарантируют долговечность и надежность.

Поэтому одним из самых мудрых бизнес-решений Ганса Вильсдорфа было создание некоммерческой компании. То есть самая влиятельная часовая марка в мире принадлежит благотворительному фонду.

После того, как деловые партнеры Вильсдорфа и их наследники умерли, в 1945 году он решил создать фонд. Это решение обеспечило долговечность компании: теперь ее нельзя было продать, поглотить или сделать публичной.

Фонд Ганса Вильсдорфа по сей день владеет Rolex, жертвуя значительную часть своего дохода на благотворительность и общественную деятельность, а также реинвестируя прибыль в компанию. Этот фонд позволяет компании работать без давления со стороны акционеров, уделяя особое внимание долгосрочным целям, а не краткосрочным выгодам.

Компания предпочитает постоянство, а не новаторство.

Хотя ее фирменная концепция Oyster Perpetual практически не изменилась, сегодня часы стали прочнее и надежнее, чем когда-либо прежде.

Продуманный маркетинг

С годами Rolex утвердил свою репутацию надежного бренда. По мере развития компании менялась и ее маркетинговая стратегия.

В то время как первые рекламные кампании Rolex были забавными и провокационными, современные версии тщательно продуманы и содержат мало текста. Теперь бренду нет необходимости объяснять, что делает его продукт особенным.

Учитывая такой осторожный подход к маркетингу, компании потребовалось много времени, чтобы занять свое место в социальных сетях. «Наша цель — не создание ажиотажа. Мы относимся со всей серьезностью к созданию контента, ставим качество выше количества, говорим только тогда, когда нам есть что сказать и когда мы чувствуем, что это необходимо», — заявил представитель Rolex.

Дефицит и споры

Компанию Rolex окружает много слухов и споров. С годами популярность бренда стремительно росла, и часы становились все желаннее.

Хотя Rolex производит более миллиона часов в год, это число существенно ниже текущего спроса. Поэтому некоторые покупатели вынуждены ждать заветные часы по несколько лет. Самые нетерпеливые клиенты даже готовы переплачивать за них на сером и вторичном рынке.

Несмотря на внушительные объемы производства, дефицит помогает подчеркнуть привлекательность бренда и делает его продукт одним из немногих потребительских товаров, которые могут сохранять (и даже увеличивать) свою ценность с течением времени.

Лидер рынка

Компания смогла увидеть возможности на традиционном рынке и изменить его. И это произошло не случайно, это было тщательно продуманной долгосрочной стратегией. Инновации, инвестиции в исследования, промышленное производство и надежная маркетинговая кампания позволили бренду занять место лидера рынка.

Его часы установили новые стандарты и нашли свою нишу, оставаясь при этом верными своему происхождению.

Часы Rolex — это больше, чем просто символ успеха для тех, кто может себе их позволить. Это также очень функциональный и надежный инструмент, который будет работать еще много лет.

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