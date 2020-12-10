В Excel появится возможность создавать пользовательские функции

Microsoft вводит лямбда-выражение в Excel, которое позволит создавать собственные функции с помощью языка формул. Раньше для этого приходилось использовать совершенно другой язык, например JavaScript. Кратко рассмотрим преимущества, которые привнесет в Excel это нововведение.

Microsoft позволит создавать пользовательские функции с помощью собственного языка формул.

Такое нововведение ожидается уже давно. До этого момента пользователи могли создавать функции в Excel только с помощью другого языка, например JavaScript или Visual Basic.

По словам Microsoft, это нововведение сделает язык формул Excel полным по Тьюрингу. Это свойство позволит использовать его для решения практически любой вычислительной задачи.

Опция получила название LAMBDA и на данный момент доступна только для пользователей бета-версии. Она будет особенно полезна тем, кто поддерживает огромное количество сложных электронных таблиц.

«Функции Excel — самый распространенный в мире язык программирования. Однако ему не хватает одного из базовых принципов, а именно возможности задавать пользовательские функции», — заявили в Microsoft.

Ленточная панель Excel предоставляет много инструментов, однако возможность создавать собственную функцию из языка формул позволит сэкономить время и повысить качество работы.

И хотя передавать значение в функцию довольно удобно, также возможно использовать динамические массивы и расширенные типы данных. Однако разработчики, ожидающие появления среды, подобной Visual Code, будут разочарованы. Технология только зарождается, и реализация через Диспетчер имен (Name Manager) все еще нуждается в доработке.

Тем не менее появятся и более интересные возможности. Рекурсии, которой так не хватало в формулах Excel, можно будет достичь, разрешив вызов функций внутри других функций.

На данный момент LAMBDA находится на стадии бета-тестирования, и Microsoft все еще не сообщила, когда она станет общедоступной.

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