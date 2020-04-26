8 способов защитить свой компьютер от кибератак, пока вы работаете из дома

Стив Вейсман, основатель ресурса о кибератаках Scamicide, а также преподаватель в области права, налогообложения и финансового планирования, рассказал изданию Fast Company, как защитить свой компьютер во время удалённой работы.

Сегодня по всему миру можно услышать, как люди напевают «с днём рождения», пока тщательно моют руки. Тем не менее, хотя многие соблюдают правила личной гигиены для борьбы с COVID-19, люди в основном не уделяют столько внимания обеспечению собственной кибербезопасности.

Вот восемь шагов, которые вы можете предпринять, чтобы обезопасить свой компьютер.

Остерегайтесь мошенников

Компания в сфере кибербезопасности RiskIQ недавно опубликовала отчет, в котором прогнозирует рост количества ransomware attacks (программ-вымогателей). Эти и другие виды вредоносных программ, как правило, попадают к нам в виде ссылок или вложений в электронных письмах. Многие из фишинговых писем выглядят так, будто содержат важную информацию о коронавирусе, побуждают людей загружать вредоносное ПО, а также предоставляют средства для отправки программ-вымогателей на компьютеры их работодателей.

Не используйте свой рабочий ноутбук дома в целях, не связанных с работой. И никогда не нажимайте на ссылку и не загружайте вложение, если вы не полностью уверены, что оно безопасно.

Используйте ПО, одобренное вашей компанией — и не забывайте его обновлять

Если возможно, используйте компьютер, ноутбук или мобильный телефон, который выдал вам работодатель. Они, вероятно, будет иметь утверждённое компанией ПО для обеспечения безопасности, VPN и многофакторную аутентификацию. Не забывайте постоянно обновлять своё ПО.

Если вам приходится использовать собственные устройства для работы, убедитесь, ваше защитное ПО одобрено работодателем.

Подружитесь с VPN

Используйте виртуальную частную сеть (VPN), которая зашифрует все ваши электронные сообщения. Безопасность важна всегда, но она особенно критична при работе из дома с конфиденциальной информацией. Использовать VPN легко: она скрывает информацию о вашем IP-адресе и шифрует все сообщения, тем самым защищая вас от кибератак.

Подтверждайте IT-запросы у коллег

Будьте особенно осторожны с электронными письмами, которые якобы отправлены ИТ-отделом вашей компании с просьбой предоставить удаленный доступ к вашему компьютеру. Киберпреступники могут выяснить имена и адреса электронной почты сотрудников, чтобы всё выглядело убедительно. Если вы получили такое письмо, нужно позвонить в ИТ-отдел и подтвердить запрос, прежде чем разрешить удаленный доступ.

Всегда используйте мультифакторную идентификацию

По возможности используйте двухфакторную аутентификацию для обеспечения большей безопасности. Это поможет, если ваш пароль взломают. Стоит также подумать о смене пароля, чтобы сделать его более надежным и безопасным.

Держите детей подальше от компьютеров

Обучите детей правилам «технической гигиены» и не позволяйте им пользоваться вашим рабочим ноутбуком. Наличие отдельного компьютера, не подключённого к устройству, которое вы используете для работы или финансового планирования, может снизить риск того, что ребенок невольно загрузит вредоносное ПО.

Лучшее, что вы можете сделать — это научить детей избегать ссылок в электронных письмах, если они не уверены в отправителе. Ссылки в фишинговых письмах специально сделаны так, чтобы люди на них нажимали. Это основной способ загрузки вредоносных программ на рабочие и домашние компьютеры.

Избегайте порнографии

Порнографические сайты уже давно стали мишенью для киберпреступников, которые добавляют на них вредоносные программы. Хотя просмотр таких сайтов на работе давно стал обычным явлением, это ещё чаще встречается в домашних условиях и в любом случае представляет серьезную угрозу кибербезопасности. Хоть это и очевидно, не используйте рабочий компьютер для просмотра порнографии.

Защитите свой роутер

Домашний маршрутизатор важен для обеспечения кибербезопасности. Если ваш роутер взломан, безопасность всех устройств, которые используют его, находится под угрозой.

Чтобы защитить себя, нужно отключить настройки удаленного управления на своем маршрутизаторе и убедиться, что вы изменили пароль по умолчанию на надежный. Кроме того, включите шифрование вашего маршрутизатора. Старые роутеры также могут не обновляться автоматически. Если это ваш случай, свяжитесь с провайдером и уточните, есть ли обновления. В качестве дополнительной меры предосторожности убедитесь, что брандмауэр маршрутизатора настроен в соответствии с вашими потребностями.

Если вы выполните эти основные шаги, удалённая работа убережёт вас не только от коронавируса, но и от кибератак.

Источник: FastCompany

Фото на обложке: Goran Ivos, Unsplash