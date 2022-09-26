Японские ученые создали таракана-киборга для поисково-спасательных операций

В ближайшем будущем спасением людей, оказавшихся под завалами в результате землетрясения, могут заниматься тараканы-киборги. Их разработали японские исследователи: они оснастили насекомых солнечными панелями и электроникой, чтобы удаленно контролировать их передвижение.

Кенджиро Фукуда и его команда из лаборатории Thin-Film Device при научно-исследовательском институте RIKEN считают, что их разработка — тараканы-киборги — может пригодиться в поисково-спасательных операциях во время стихийных бедствий. Дело в том, что маленькие насекомые способны проникать в места, недоступные для человека.

Изобретение основано на экспериментах по удаленному контролю насекомых, которые ранее проводились в Наньянском технологическом университете в Сингапуре. Предполагается, что такие киборги гораздо эффективнее, чем роботы.

Фото в тексте: RIKEN

«Батареи в небольших роботах быстро разряжаются, что сокращает время на разведку», — рассказывает Фукуда. В то же время насекомое-киборг двигается самостоятельно, благодаря чему требуется гораздо меньше электричества.

Мадагаскарские тараканы достаточно крупные, и у них нет крыльев. Это позволяет снабдить их «рюкзаками», которые питаются от гибких тонкопленочных солнечных панелей, разработанных Фукудо и его командой. Толщина панелей составляет всего 4 микрона (около 1/25 толщины человеческого волоса). Они изготовлены из микроскопических слоев пластика, серебра и золота, и прикрепляются к брюшку.

Фото в тексте: RIKEN

Солнечная панель генерирует достаточно энергии, чтобы обрабатывать и отправлять сигналы, с помощью которых оператор указывает таракану, в каком направлении двигаться. Эти сигналы направляются в его нервоподобные придатки, известные как церки.

Технология еще требует доработки. В ходе одного из испытаний таракан повернул налево по удаленному сигналу от исследователей, но начал ходить кругами, когда получил указание двигаться направо.

Фото в тексте: RIKEN

Следующая задача — уменьшить размеры компонентов, чтобы упростить передвижение для насекомых, а также установить в «рюкзак» сенсоры и даже камеры. По словам Юдзиро Какей, исследователя RIKEN, он приобрел детали для текущей версии оборудования в районе Акихабара за $35.

«Рюкзак» и панели снимаются, после чего тараканы могут продолжить обычную жизнь в лабораторном террариуме. Насекомые вырастают за четыре месяца и могут жить в неволе до пяти лет.

Фукуда считает, что тонкопленочные солнечные панели можно применять в различных областях. Например, встраивать в одежду и кожные пластыри для отслеживания жизненно важных показателей. Кроме того, как утверждает Фукуда, если покрыть этим материалом зонтик, то в солнечный день он сможет генерировать достаточно энергии, чтобы зарядить смартфон.

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Фото на обложке: RIKEN