Нейросеть от OpenAI теперь не только создает, но и редактирует изображения по текстовому описанию

OpenAI показала свою последнюю разработку под названием DALL-E 2 — это обновленная версия системы на базе генеративно-состязательных сетей, представленной в январе прошлого года. DALL-E 2 способна создавать фотореалистичные изображения, а также редактировать уже готовые, изменяя их композицию, тени и текстуру, — и все это на основе текстовых описаний.
DALL-E 2 также может объединять совершенно чуждые друг другу концепции. В результате получаются правдоподобные изображения, к примеру, космонавта, которые скачет на лошади в космосе, и коалы, забрасывающей баскетбольный мяч в корзину. В отличие от предыдущей версии, DALL-E 2 «рисует» гораздо более проработанные картины.
На своей странице в Twitter старший вице-президент по исследованиям и продукту OpenAI Мира Мурати продемонстрировала возможности алгоритма, сгенерировав изображение по довольно конкретному описанию: «фотография в макросъемке на 35-мм пленке большой мышиной семьи в шляпах у камина». Вот что получилось.
Фото в тексте: DALL-E 2
А сотрудник OpenAI Арис Константинидис создал изображение с пандой в красной косынке, которая едет на мотоцикле в пустыне.
Фото в тексте: DALL-E 2
Естественно, для создания такого инструмента потребовалось большое количество необработанных данных. Как сообщается на сайте OpenAI, DALL-E 2 «изучила взаимосвязь между изображениями и текстом, используемым для его описания».
Сейчас компания открывает доступ к инструменту «избранной группе пользователей» через список ожидания.
Фото на обложке: maxuser /
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