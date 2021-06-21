Новая угроза для венчурных капиталистов: как устроены DAO, сообщества для криптоинвесторов

Разбираемся, как работают эти организации и в чем их преимущество по сравнению с традиционными венчурными компаниями.

Децентрализованные автономные организации (Decentralized Autonomous Organizations, DAOs) — организованные сообщества, правила которых соблюдаются с помощью технологии блокчейна. Это последний тренд в криптоинвестировании. По мнению экспертов, DAO значительно ускоряет сбор средств для криптостартапов и предоставляет им доступ к крупным инвесторам.

Стартап Multis предоставляет криптофинансовые услуги для бизнеса. В начале сбора средств команда Multis следовала сценарию, типичному для Кремниевой долины: прошла программу Y Combinator в 2019 году и получила большую часть посевного финансирования от крупных венчурных инвесторов.

Затем стартап обратился в DAO для дополнительного финансирования. Сооснователь Multis Тибо Саагян был шокирован тем, насколько быстро они закрыли раунд. Дело в том, что после презентации DAO могут принять решение в течение нескольких часов и вскоре после этого перевести деньги.

«‎Вы буквально получаете $500 тысяч за две минуты»‎, — рассказывает Саагян.

Он добавляет, что перевод средств от традиционного венчурного инвестора может занять до 15 дней. По его оценкам, треть финансирования от $3,7 млн Multis собрал от DAO.

Что такое DAO

Децентрализованные автономные организации — новейший тренд в криптоинвестировании, который может составить конкуренцию венчурным капиталистам. У таких фондов нет генеральных партнеров — их заменяют сотни экспертов, голосующих по каждой инвестиции.

DAO — это общий термин, который относится к организованным сообществам, правила которых соблюдаются с помощью технологии блокчейна. Такие организации существуют уже несколько лет, но из-за роста крипторынка интерес к ним возобновился. Согласно данным PitchBook, за прошедший период 2021 года стартапы в области децентрализованных финансов собрали около $11 млрд.

К DAO также присоединились некоторые крупные венчурные фирмы. MakerDAO, которая вложилась в Multis, поддерживается венчурным фондом Andreessen Horowitz. А среди членов Komorebi Collective, новой DAO, инвестирующей в проекты женщин и небинарных персон, есть Kleiner Perkins и Dragonfly Capital.

Аарон Райт, участвовавший в запуске известного DAO под названием LAO, утверждает, что большинство членов подобных организаций занимаются сферой криптовалют уже много лет. Вместо того, чтобы привлекать несколько генеральных партнеров, основатели работают с сотнями экспертов.

DAO различаются по структуре. Например, LAO насчитывает примерно 70 участников и около $40 млн эфириума для инвестирования. В прошлом году организация поддержала около 60 стартапов, в том числе NFT-маркетплейс SuperRare. Обычно основатели проводят презентацию по телефону. Она записывается и рассылается всем участникам, которые затем голосуют.

По словам Райта, организация намеренно придерживается нестрогих правил, а инвестиционные решения принимаются на основе «‎приблизительного консенсуса»‎. Благодаря отсутствию лидера и минимальному бюрократизму это может происходить очень быстро.

История DAO

DAO набирают популярность не впервые. В 2016 году был запущен краудфандинговый проект DAO, который собрал более $100 млн для инвестирования в стартапы. Райт описывает его как «‎один из первых великих экспериментов на эфириуме»‎.

Однако вскоре хакер обнаружил уязвимость в коде DAO и украл эфир стоимостью $53 млн. Чтобы вернуть деньги, участники криптомира вернули блокчейн в состояние до взлома. Решение было неоднозначным, так как блокчейны обычно неизменяемы, но само событие стало определяющим моментом в криптоистории.

Райт уверен, что на этот раз все по-другому. Уязвимость находилась в нескольких строках кода DAO, а не в самой технологии эфириума. Райт также официально оформил LAO: каждый ее член является аккредитованным инвестором, а сама организация зарегистрирована как компания с ограниченной ответственностью. Члены могут сохранять анонимность, но, чтобы присоединиться к сообществу, они должны пройти проверку.

Несколько криптостартапов, в том числе сооснователь Multis Саагян, заявили, что в будущих раундах они, скорее всего, будут собирать средства в основном от DAO. Саагян также подтвердил, что, по его мнению, такие организации могут стать реальной угрозой для традиционных венчурных капиталистов.

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