Дипфейки для бизнеса: новый технологический тренд или мимолетное увлечение?

Дипфейки ассоциируются в первую очередь с мошенниками и порнографией. Однако технология начала проникать и в деловой мир: некоторые партнеры в аудиторской компании EY уже используют цифровых двойников, чтобы оживить презентацию для клиента или сделать email человечнее. Вот к каким результатам это привело.

Пандемия уничтожает традиционные способы укрепления деловых отношений. Гольф и долгие обеды — это сложно или невозможно, звонки по Zoom и обмен PDF-файлами — слишком рутинно.

В EY используют двойников в электронных письмах и для презентаций. Один из партнеров, не говорящий по-японски, использовал встроенную функцию автоперевода, чтобы его аватар общался с клиентом в Японии на его родном языке. Похоже, это дало хороший эффект.

Лондонский стартап Synthesia разработал инструменты, которые позволяют легко создавать синтетические видео с реальными людьми.

«Мы используем его, чтобы выделить человека и усилить его образ», - говорит Джаред Ридер, который работает в EY в команде, оказывающей творческую и техническую помощь партнерам. В последние несколько месяцев он стал специализироваться на создании ИИ-двойников своих коллег. «Вместо того, чтобы отправлять электронное письмо и говорить: "Эй, мы все еще работаем в пятницу", можно сделать так, чтобы вы меня видели и слышали мой голос», — говорит он.

Эти видеофайлы открыто демонстрируются как искусственные, а не как реальные, которые могли бы обмануть зрителей. Ридер говорит, что они оказались эффективным способом оживить рутинные взаимодействия с клиентами.

«Это все равно что показать щенка на камеру, — говорит Джаред Ридер из EY. — Все сразу становятся добрее».

Для новых инструментов потребовались новые слова: в EY их называет не дипфейками, а ARI (Artificial Reality Identity, англ. «идентификатор виртуальной реальности»). Вне зависимости от терминологии это решение — последний пример коммерческого использования видео и аудио, созданных с помощью ИИ. Техническая концепция впервые получила широкое общественное внимание в 2017 году, когда в интернете стали распространяться ролики с голливудскими актерами. Дипфейки становятся все более убедительными, коммерческими и простыми в изготовлении.

Ее примененяют для изменения стоковых фотографий, создания моделей для демонстрации новой одежды и в обычных голливудских постановках. Lucasfilm недавно нанял представителя процветающего онлайн-сообщества любителей дипфейков. Его ролики с переработанными лицами героев «Звездных войн» набирают миллионы просмотров. На прошлой неделе Nvidia, чьи графические карты используются во многих проектах ИИ, сообщила, что доклад CEO Дженсена Хуана был создан с помощью машинного обучения.

Synthesia, которая делает ARI для EY, разработала набор инструментов для создания синтетического видео. Среди клиентов стартапа — рекламная компания WPP. Технология помогает вести корпоративную переписку на разных языках. EY помогла некоторым клиентам-консультантам сделать синтетические клипы для внутренних объявлений.

Ридер и его команда создали свой первый ARI в марте по предложению клиента. EY удалось заключить сделку, и пошли слухи, что этому помог искусственный аватар. Вскоре другие партнеры захотели иметь собственных двойников на базе ИИ. Ридер и его команда сделали аватары уже для восьми партнеров; все они отказались разговаривать с WIRED.

Из видео и аудио алгоритмы Synthesia получают примеры движений лица и того, человек произносит различные фонемы, чтобы успешно имитировать его внешний вид и голос. После этого создать ARI так же просто, как и напечатать текст его сообщения. Технология может отображать различные фоны. Ридер рекомендует партнерам использовать домашний офис, гостиную или другие места с личными предметами, которые могут послужить поводом для разговора.

В видео с аватаром Ридера его персонаж появился из сундука в темном костюме. Обстановка напоминала офис EY, а человек на видео выглядел практически как настоящий Ридера во время звонка по Zoom. Виртуальный персонаж сказал: «Привет, я Джаред Ридер», а потом добавил: «На самом деле это не так, я его аватар».

Как и всем клиентам Synthesia, EY требуется получить согласие человека, прежде чем создавать его цифровую версию. Консалтинговая компания заявляет, что доступ к инструментам создания ARI тщательно контролируется, чтобы предотвратить несанкционированное или непродуманное использование.

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EY планирует продолжить эксперименты с цифровыми клонами сотрудников, но подобный бизнес-инструмент может быстро приесться. Анита Вулли, профессор и организационный психолог бизнес-школы Университета Карнеги-Меллона, говорит, что, несмотря на привлекательность, видео, сделанные с использованием технологии Synthesia, также могут выглядеть немного жутковато.

«Когда у вас есть технология, изображающая человеческий облик, это что-то среднее между успокаивающим и жутким», — говорит Вулли. Ее исследования показывают, что поспешное внедрение видео иногда может быть ошибкой. Есть доказательства того, что видеозвонки могут затруднить общение или решение проблем, поскольку визуальные эффекты иногда отвлекают от содержания разговора.

Ридер из EY говорит, что он также столкнулся с некоторым скептицизмом, когда предлагал технологию видеодвойников внутри компании. Некоторые коллеги выразили обеспокоенность тем, что технология может в конечном итоге обесценить человеческий фактор в их работе.

Но Ридер утверждает, что синтетические клипы скорее усиливают, а не уменьшают человечность. У человека, который должен общаться с несколькими клиентами, может не хватить времени на съемку десятков личных видео. Благодаря аватару на базе ИИ он может создать их за считанные минуты. «Что может быть более человечным, чем то, что я говорю "Привет, доброе утро" своим голосом, манерами и лицом?», — спрашивает он.

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