McKinsey: развитие ИИ повысило спрос на технических специалистов

Компаниям нужны специалисты в сфере науки о данных и обработки естественного языка — только с их помощью они смогут использовать возможности ИИ. Однако, как показывает исследование McKinsey за первую половину 2023 года, сейчас спрос на таких работников превышает предложение.
Поскольку многие организации только изучают генеративный ИИ, они также ищут людей, имеющих опыт в сферах управления, разработки стратегий и обеспечения соблюдения нормативных требований.
В период с 2021 по 2022 годы количество вакансий в областях, связанных с текущими технологическими трендами, выросло на 400 тыс. или 15%. При этом общее число вакансий в мире сократилось на 13%.
Согласно исследованию McKinsey, быстрее всего росла сфера генеративного ИИ. С 2018 по 2022 годы в сфере разработки прикладного ИИ и ПО следующего поколения было опубликовано почти 1 млн вакансий.
Исследователи McKinsey изучили 3,5 млн вакансий, связанных с технологическими трендами, и выяснили, что на одну должность приходится более чем вдвое меньше квалифицированных специалистов по сравнению со среднемировым показателем.
Нехватка кадров особенно проявляется в сфере облачных вычислений и промышленного машинного обучения, которые необходимы во многих отраслях.
В результате растут зарплаты. Ранее в этом году Netflix искала менеджера по продуктам на базе машинного обучения, обещая годовой доход в размере $900 тыс. Зарплаты в розничной и банковской сферах могут достигать $250 тыс.
Спрос на нетехнические навыки также изменится, поскольку ИИ влияет на то, как мы работаем и взаимодействуем друг с другом.
В недавнем опросе Microsoft руководители бизнеса сообщили, что важную роль будут играть сотрудники, которые могут применять ИИ в нужный момент, быстро приспосабливаться к внедрению этой технологии в работу, задавать ей правильные вопросы и оценивать ее ответы.
Фото на обложке: Ground Picture /
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