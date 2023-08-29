McKinsey: развитие ИИ повысило спрос на технических специалистов

Поскольку многие организации только изучают генеративный ИИ, они также ищут людей, имеющих опыт в сферах управления, разработки стратегий и обеспечения соблюдения нормативных требований.

Компаниям нужны специалисты в сфере науки о данных и обработки естественного языка — только с их помощью они смогут использовать возможности ИИ. Однако, как показывает исследование McKinsey за первую половину 2023 года, сейчас спрос на таких работников превышает предложение.

В период с 2021 по 2022 годы количество вакансий в областях, связанных с текущими технологическими трендами, выросло на 400 тыс. или 15%. При этом общее число вакансий в мире сократилось на 13%.

Согласно исследованию McKinsey, быстрее всего росла сфера генеративного ИИ. С 2018 по 2022 годы в сфере разработки прикладного ИИ и ПО следующего поколения было опубликовано почти 1 млн вакансий.

Исследователи McKinsey изучили 3,5 млн вакансий, связанных с технологическими трендами, и выяснили, что на одну должность приходится более чем вдвое меньше квалифицированных специалистов по сравнению со среднемировым показателем.

Нехватка кадров особенно проявляется в сфере облачных вычислений и промышленного машинного обучения, которые необходимы во многих отраслях.

В результате растут зарплаты. Ранее в этом году Netflix искала менеджера по продуктам на базе машинного обучения, обещая годовой доход в размере $900 тыс. Зарплаты в розничной и банковской сферах могут достигать $250 тыс.

Спрос на нетехнические навыки также изменится, поскольку ИИ влияет на то, как мы работаем и взаимодействуем друг с другом.

В недавнем опросе Microsoft руководители бизнеса сообщили, что важную роль будут играть сотрудники, которые могут применять ИИ в нужный момент, быстро приспосабливаться к внедрению этой технологии в работу, задавать ей правильные вопросы и оценивать ее ответы.

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