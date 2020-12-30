«Мощный буст для правильного старта»: финалисты Demo Day — об итогах четвертого трека «Московского акселератора»

10 ноября для участия в четвертом треке Martech «Московского Акселератора» «Московский акселератор» — программа масштабирования инновационных решений в перспективных отраслях при участии города и корпораций на условиях софинансирования. Проект реализуется Агентством инноваций Москвы и Фондом «Московский инновационный кластер» при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития. Правительство Москвы совместно с «МегаФоном» выбрали из 383 претендентов 30 многообещающих стартапов. Трек был посвящен инновациям в сфере маркетинга и рекламной индустрии. Редакция Rusbase пообщалась с финалистами трека и узнала их впечатления от участия в программе.

На протяжении семи недель участники акселерационной программы работали с отраслевыми экспертами, разрабатывали стратегию продвижения и участвовали в коуч-сессиях. 25 декабря состоялся Demo day: каждый выпускник презентовал проект инвесторам.

Несмотря на сложность и специфику запроса компании “МегаФон”, нам удалось собрать воронку из почти 400 заявок. По итогам заявочной кампании экспертами было отобрано 30 стартапов. В этот раз участников трека ждала семинедельная акселерационная программа, что на три недели меньше, чем мы делали ранее. Тем не менее, это не помешало стартапам увеличить показатели, проявить себя и заинтересовать бизнес-заказчиков “МегаФона”. По итогам трека наши партнеры выделили 13 выпускников Ксения Борбачева, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы

Фото: «Московский Акселератор»

Лев Гершензон, руководитель компании Detectum, победителя трека:

«Акселератор — эффективный путь для знакомства корпораций со стартапами, решения которых могут помочь ей повысить эффективность в разных сферах ее деятельности. А для зрелых стартапов и нишевых проектов — бесценный шанс представить свой продукт потенциальному крупному партнеру, провести пилот и показать реальный результат. И то, что для отбора проектов и их подготовки привлекаются внешние профильные специалисты — трекеры, менторы, эксперты — только повышает продуктивность такого подхода».

В число наиболее интересных и перспективных решений вошли «интеллектуальная» поисковая строка, ИИ-платформа для анализа BTL и розничной аудитории, сервис по выдаче виртуальных карт лояльности, а также программа для дистанционного управления «уличной» рекламой с помощью электромеханических пикселей.

Как рассказали в «МегаФоне», пилотный проект уже утвердили со стартапом Detectum. Его продукт — поисковая строка для онлайн-магазинов. Она распознает и предсказывает желания покупателя, позволяет быстрее находить нужные товары и оформить заказ. Разработка решения началась еще 8 лет назад: идея принадлежит бывшему руководителю сервиса «Яндекс.Новости», к которому вскоре присоединилась Галина Тихончук, бывший руководитель отдела качества поиска «Яндекса». Сегодня с компанией работают «Дочки-Сыночки», Hoffmann Group, «Твой Дом», Mytoys, «Республика», Mothercare и другие крупные ритейлеры.

Лев Гершензон, руководитель компании Detectum:

«Динамичное развитие возможно только при умении работать совместно. Какими бы обширными ресурсами ни обладал бизнес, он не может сделать все, быть экспертом во всех областях.

Лев Гершензон, Detectum

Фото: «Московский Акселератор»

Наша компания разрабатывает товарный поиск, поисковые рекомендации и навигацию по каталогу для интернет-магазинов и маркетплейсов. У нас уже есть большой опыт работы в области пользовательской электроники, поэтому естественно наше желание улучшить качество пользовательского опыта и бизнес-показателей онлайн-розницы “МегаФона”. Мы очень рады, что по результатам программы акселератора это желание оказалось взаимным. Уверен, наши решения могут заметно увеличить конверсию и обороты в интернет-магазине компании. Надеемся, что это удастся подтвердить уже в первые месяцы нового года в рамках пилота.

Кроме того, во время акселерационной программы мы обсуждали возможность улучшения навигации для проекта “МегаФон ТВ”. Это относительно новая для нас область, но у нее большой потенциал. Выбор подходящего фильма или сериала с учетом личных предпочтений пользователя — не менее важная и интересная задача, чем покупка нового смартфона или наушников. Очень надеемся как на первый пилот с готовым кастомизированным решением, так и на возможность дальнейших исследований и разработок».

Еще 3 компании эксперты «МегаФона» отобрали для прохождения процедуры предпилотного тестирования технологий — Antip.io, Passteam и Pixel Wall.

Первый проект, Antip.io, развивает собственную платформу видеоаналитики для розничного бизнеса и BTL активностей. Решение может применяться для анализа воронки посетителей в офлайне и для мгновенной выдачи рекомендаций по апсейлу персоналу в зале за счет распознавания лиц, подгрузки карточки клиента из CRM и наполнения базы покупок клиента.

Ринат Нафиков, CEO Antip.io:

«Это наш первый опыт участия в отраслевом акселераторе с крупной компанией-партнером, и нам определенно понравилось! Несмотря на небольшую продолжительность, получилось плодотворно поработать над развитием проекта.

Ринат Нафиков, Antip.io

Фото: «Московский Акселератор»

У компании “МегаФон” есть отлаженная система работы со стартапами. Каждый их сотрудник заинтересован в том, чтобы внедрять инновации в компанию. Исходя из своих “болей”, коллеги сами подсказывали идеи как решить ту или иную проблему с помощью нашей технологии. Мы договорились о тестировании сервиса и, при успешном завершении — о масштабировании на весь розничный бизнес “МегаФона”. Кроме того, во время экспертных сессий появилась идея еще одного совместного проекта — уже прорабатываем его реализацию».

Второй стартап, Passteam — SaaS-продукт для бизнеса, который помогает увеличить эффективность программы лояльности, используя возможности Apple Wallet и Google Pay.

Третья компания, Slideboard, представила уникальный инновационный дисплей с дистанционным управлением. Решение назвали Pixel Wall, оно подходит для крупноформатной рекламы на фасадных и интерьерных стенах, реализовано с помощью двухцветных триггерных пикселей собственной разработки.

Еще с девятью проектами обсуждение сотрудничества продолжится в 2021 году:

Andata. Рекомендательная система в области маркетинга на основании технологии отслеживания интернет-пользователей «Цифровой паспорт»;

Intellect Dialog. Чат-бот для автоматизации взаимодействия с клиентами в мессенджерах;

MetaCommerce. SaaS-платформа для мониторинга ассортимента и цен, которая собирает и обрабатывает данные о более 150 млн товаров в сутки;

Flexbby Dialogforce. QR-бот для обратной связи и вовлечения клиентов;

CusFlow. Прогнозная система клиентского поведения, позволяющая на ранней стадии выделять сегменты клиентской базы, которые склонны к оттоку;

Sherpa. Решение для автоматизации повторяющихся бизнес-процессов;

Aplaut. Платформа для сбора и управления отзывами;

Data4. Программы для предсказания наиболее релевантного товара и контента для клиента;

DyCont. Сервис для создания мультилендинга из сайтов.

Сергей Федоров, генеральный директор компании Statanly Technologies:

«Наша компания занимается разработкой систем и сервисов на базе машинного обучения и искусственного интеллекта. За несколько лет мы успели поучаствовать во множестве акселераторов, и можем сказать, что в российских программах, в отличие от европейских или американских, участие бесплатное, а результат при этом на уровне.

Сергей Федоров, Statanly Technologies

Фото: «Московский Акселератор»

В “Московском акселераторе” мы принимали участие с проектом CusFlow — прогнозной системой оттока клиентов. Любая компания заинтересована в удержании своей клиентской базы и понимания триггеров потребительского поведения, поэтому наше решение довольно актуально. И все же до акселератора мы не предлагали этот продукт корпорациям, понимая, что подобные сложные алгоритмы они реализуют внутренними ресурсами.

Тем не менее, в рамках участия в акселераторе много раз общались с представителями компании “МегаФон”, обсуждая различные возможности взаимодействия. Теперь у нас есть возможность внедрить наши решения в корпоративный сектор важнейшего игрока рынка и оптимизировать отток корпоративных клиентов».

Игорь Пашковский, директор по развитию Andata:

«Для нашей команды “Московский акселератор” предоставил возможность встретиться с чемпионами рынка, а также переупаковать свой продукт в ходе еженедельной работы с менторами. В результате 2021 год для нас начнется с обсуждения совместного пилотного проекта с тремя различными подразделениями “МегаФона”. Отрадно осознавать, что заказчики видят ценность нашей разработки не только в применении «Цифрового паспорта» в оптимизации маркетинга, но и в построении цифрового профиля клиента».

Константин Артемьев, генеральный директор Sherpa Robotics:

«Мы очень рады, что “МегаФон” выделил для себя наш проект. Благодаря “Московскому акселератору” мы нашли потенциальных бизнес-заказчиков сразу в нескольких подразделениях, а также смогли сформулировать наше предложение в актуальном для компании формате. К тому же трекеры и менторы помогали оставаться сфокусированными и нацеленными на результат.»

Фото: «Московский Акселератор»

Руслан Шаронов, менеджер по развитию бизнеса MetaCommerce:

«Несмотря на короткий срок программы, участники достигли отличных результатов. Нам помогли взглянуть на многие устоявшиеся процессы по-новому, узнать много ценной информации, нас познакомили с сильными специалистами в различных сферах, которые провели интересные мастер-классы. Весь этот опыт мы, несомненно, будем применять в своей повседневной деятельности.

По планам в начале следующего года нам предстоит защита нашего пилота для решения задач “МегаФона”, так что трек Martech — мощный буст для правильного старта».

Постакселерационная программа для выпускников трека MarTech продлится с января по июнь 2021 года.