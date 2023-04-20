В Дании отслеживают настроение школьников при помощи приложений

Дания давно является лидером в области онлайн-сервисов и инфраструктуры. По оценкам, только в 2018 году правительство страны выделило на приобретение цифровых платформ $4-8 млн, четверть бюджета на среднюю школу. В 2021 году было инвестировано еще около $7 млн.

Это объясняется принципами скандинавского образования, которое ставит в центр опыт ребенка и поощряет интерактивное обучение. И благодаря технологиям участие детей будет активным и похожим на игру.

«Технология — это продолжение карандаша и листа для рисования. Это инструмент, который связан с возможностью ребенка выразить себя» — сказала Мари-Энн Летнес, исследователь в области образования из Норвегии.

Теперь некоторые ученые и администраторы надеются, что технологии помогут не только в творчестве, но и в улучшении ментального здоровья.

Датские школьники переживают кризис небывалого масштаба: по неизвестной причине несколько десятков лет назад число детей и молодежи с депрессией выросло более чем в 6 раз.

В поисках решения некоторые школы пытаются использовать такие платформы, как Woof. Инструмент от датского стартапа проводит для детей опросы по различным показателям благополучия и с помощью алгоритма определяет конкретные проблемы, на которые стоит обратить внимание.

Woof уже внедрен в более 600 школах по всей Дании, и наверняка за ними последуют другие. Но это не единственная попытка оценить настроение школьников. Подобные инструменты также набирают популярность в Финляндии и Великобритании.

Однако некоторые эксперты настроены очень скептично: эффективность метода толком не доказана, и он может поощрять вредные привычки.

Есть и сомнения по поводу сбора и использования данных. Если одни платформы утверждают, что собирают минимум информации, другие хранят сведения о состоянии отдельных детей, их физической активности и даже групп друзей.

Команда Woof базируется в подвальном офисе на окраине Копенгагена, и в ней всего трое человек, работающих полный день. Идея стартапа пришла к основателям Матиасу Пробсту и Амалии Данкерт после того, как работали учителями в государственной школе.

Они быстро поняли, что в бедных районах школы попадают в порочный круг.

Из-за трудностей дома студентов бывает тяжелее обучать. Учителя испытывают стресс и выгорание, текучка повышается, а некоторые предпочитают уйти туда, где проще работать. При возможности родители переводят детей в другие школы, и пропорция «трудных» детей растет, усугубляя проблему.

Поэтому Данкерт и Пробст решили создать инструмент, который поможет справиться с трудностями на ранних стадиях. Woof — веб-приложение, в основе которого взаимодействие с мультяшной собакой. Раз в неделю дети отвечают ей на вопросы о своей жизни, на основе которых она формирует «пейзаж настроения» класса.

Потом учителя и руководство школы могут прочесть отчет о самочувствии класса и как на него факторы вроде гигиены сна, социальной активности, успеваемости и физической активности.

Стартап полностью запустил сервис осенью 2022 года. По результатам бета-тестирования, в 80% школ, где использовали приложение, за месяц общее настроение улучшалось в среднем на 0,35 балла по шкале от 1 до 5.

Насколько честно отвечают дети и насколько эффективны эти данные — неясно.

Кроме Woof популярность набирают и другие платформы, например Bloomsights, Moods и Klassetrivsel. Они собирают больше данных и отслеживают показатели для конкретного школьника. Bloomsights и Klassetrivsel даже генерируют социограммы — диаграммы, подробно отображающие отношения детей между собой.

Если родители против сбора таких чувствительных данных, они могут отказаться. Но поскольку приложения используются в образовательном контексте и в благих целях, как правило, родители и политики относятся к ним с доверием. Кроме того, цифровые данные и инфографика придают сервисам убедительности.

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Однако Карен Валлгорда, исследователь из Университета Копенгагена, указывает, что технологии могут и усугубить ситуацию:

«Когда мы прививаем детям некоторую меру самоконтроля, основанную на определенном идеале того, какой должна быть повседневная жизнь, пищевые привычки и самочувствие в определенных контекстах, есть риск, что дети будут несчастны вдвойне, потому что не только плохо себя чувствуют, но и не соответствуют этим идеалам».

По ее мнению, вместо того, чтобы тратить ресурсы на сбор статистики, школам стоит отдавать приоритет найму и обучению преподавателей и психологов.

Однако цифровые платформы намного дешевле. Неудивительно, что образовательные технологии настолько привлекательны, несмотря на то, что доказательств эффективности пока немного.

Хотя идея оценивать жизнь по параметрам вызывает споры среди ученых, дети заявляют, что Woof им нравится. Им особенно понравилось, что приложение помогает им быть вежливее друг с другом.

Еще один позитивный отзыв оставила учительница из школы, находящейся в малообеспеченном районе (ее класс получил оценку 3,4 по шкале настроения). Теперь у нее есть инструмент, помогающий понять, что происходит с детьми, и она этому очень рада.

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