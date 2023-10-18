Дикая бизнес-идея: отдых в стиле Робинзона Крузо

Вы когда-нибудь мечтали оказаться в одиночестве на необитаемом острове? Это возможно и без кораблекрушения: целый ряд компаний предлагают отдых в стиле Робинзона Крузо стоимостью до $500 за ночь.

Найти и подготовить остров бывает нелегко

Docastaway предлагает своим клиентам провести время на острове в полном одиночестве. Название компании образовано от английских слов do (делать) и castaway (потерпевший кораблекрушение). Она была основана в 2010 году Альваро Сересо из города Малага, Испания.

Альваро Сересо. Фото в тексте: Альваро Сересо

Сересо быстро понял: чтобы почувствовать себя в полной изоляции на острове, люди не хотят уезжать слишком далеко. Типичный клиент выделяет на путешествие восемь-десять дней и не хочет тратить на дорогу более двух из них.

«Остров должен быть отдаленным и изолированным, но не слишком», — говорит Сересо.

Когда Сересо находит идеальное место, он отправляется туда, чтобы договориться с владельцем и местными властями. Обычно все проходит так.

Владелец острова (государство или частное лицо) получает $100-150 за его аренду на несколько дней.

Полиции платят за то, чтобы она предотвращала любые проблемы, такие как пиратство и грабежи.

Местные чиновники получают оплату за то, чтобы не позволять рыболовным судам и другим лодкам причаливать к острову, пока там находится клиент.

Обычно расходы на поездку составляют около $300.

Создать иллюзию полного одиночества сложнее, чем кажется. Даже самые отдаленные острова требуют предварительной подготовки.

Сересо следит за тем, чтобы лодки местных рыбаков не проплывали мимо острова, на котором находится клиент. Для этого на соседнем острове дежурит специальная команда, которая «перехватывает» лодки и платит им.

До прибытия клиента остров очищают от мусора, чтобы придать ему нетронутый вид. На островах посреди океана часто скапливается мусор.

Критериям безопасности и изолированности отвечает лишь 1 из 20 островов, исследуемых Сересо.

Как проходит отдых в стиле Робинзона Крузо

Сересо предлагает туры на острова в Полинезии, Индонезии, Центральной Америке и на Филиппинах. Стоимость одной ночи варьируется от $95 до $400, и обычно путешествие длится около недели.

Билеты в пункт назначения и из него клиенты покупают сами. Когда они прилетают, их отвозят в ближайший порт и доставляют на остров на катере — иногда путь занимает от 1,5 часа.

Фото в тексте: Альваро Сересо

По словам Серезо, он получает небольшую прибыль и делает это только потому, что исследование островов — его главное увлечение.

За 13 лет у Docastaway было более 1 тыс. клиентов. Среди них — предприниматели и студенты, а также мультимиллионеры, которые хотят испытать себя после долгих лет комфортной жизни.

Клиенты Docastaway. Фото в тексте: Альваро Сересо

Есть два варианта отдыха.

Режим «выживания»: человек остается на острове практически с голыми руками (в некоторых случаях — с мачете или ружьем) и обеспечивает себя сам.

Режим «комфорт»: неподалеку от туриста дежурит команда, которая при необходимости обеспечит еду, воду, укрытие и другие базовые потребности.

В последние годы все большей популярностью пользуется режим «выживания».

Клиенты могут взять с собой несколько предметов, таких как мачете, зажигалку или подводное ружье. Оставшись на острове в одиночестве, они самостоятельно добывают еду и воду, строят укрытие. Сересо следит за тем, чтобы на острове можно было, например, ловить рыбу и крабов, собирать кокосы.

На некоторых островах есть много лобстеров, кокосов, морских анемоном и кораллов. Фото в тексте: Альмаро Сересо

Каждый клиент подписывает отказ от ответственности в случае травмы или смерти, хотя, как утверждает Сересо, таких случаев пока не было.

Иногда люди покидают остров раньше времени — обычно из-за сильных солнечных ожогов, болезни, страха и даже скуки.

Бизнес на одиночестве и выживании

Docastaway — не единственная компания, которая организует такой отдых. Британская Desert Island Survival предлагает аналогичную услугу и ориентирована на группы.

Рыба мурена и самодельное укрытие. Фото в тексте: Альмаро Сересо

Desert Island Survival делает акцент на обучении навыкам, необходимым для выживания в дикой природе. Компания предлагает провести на острове восемь дней: пять из них человек обучается под руководством эксперта, а оставшиеся три — применяет навыки в «режиме выживания».

Клиенты учатся:

строить укрытие и плести веревки из натуральных материалов;

находить безопасные для употребления воду и пищу;

разжигать огонь разными методами трения;

плести корзины, шляпы и кровати из пальмовых листьев.

В основном в экспедициях участвуют несколько человек, незнакомых друг с другом. Но иногда таким образом проводят мальчишники, семейные поездки и корпоративные мероприятия.

Услуга стоит примерно $3,7 тыс. с человека, и по словам основателя Desert Island Survival Тома Уильямса, он выполнил около 50 поездок, 20 из которых — в этом году. Прибыль составила 60%.

Том Уильямс. Фото в тексте: Том Уильямс

Уильямс говорит, что главное препятствие на пути расширения бизнеса — поиск новых островов. В этом деле есть серьезный конкурент — реалити-шоу.

Такие шоу, как «Последний герой» (Survivor) и «Голые и напуганные» (Naked and Afraid), обычно выбирают место для съемок из того же ограниченного числа вариантов. И продюсеры предлагают за аренду солидную сумму, свыше $100 тыс.

Уильямсу часто приходится подписывать более мягкие контракты, которые позволяют владельцу острова отказаться от сотрудничества, если появится более выгодное предложение. У него есть резервные варианты поблизости на случай, если планы изменятся в последнюю минуту.

Сейчас обеим компаниям становится все труднее найти место, нетронутое современным миром. По словам Сересо, ему пришлось отказаться от нескольких островов из-за того, что там становится слишком грязно или строятся отели.

Тем не менее Сересо, которому сейчас 43 года, планирует заниматься этим делом до конца своей жизни. «Я хочу, чтобы как можно больше людей почувствовали себя последним человеком на земле», — говорит он.

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Фото на обложке: JP WALLET / Shutterstock