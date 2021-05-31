Андрей Зюзин, Fuel For Growth: Deep Food Tech — хайп или реальность

20 мая RB.RU и ГК «ЭФКО» провели конференцию о еде будущего Deep Food Tech Conference. Делимся подробностями выступлений спикеров и ответами на вопросы зрителей.

Андрей Зюзин, управляющий партнер венчурного фонда Fuel For Growth, представил доклад на тему «Deep Food Tech — хайп или реальность?».

Человечество сталкивается с многими трудностями: голодом, растущим населением, новой этикой, изменением климата. И при этом, по словам Андрея, люди выбрасывают 3% всей еды в мире — в том числе из-за проблем с логистикой. Предприниматели, ученые и другие представители индустрии могут превратить вызовы в возможности и воспользоваться ими для создания новых технологий, продуктов и моделей потребления.

Чтобы развиваться в этой сфере, российская отрасль должна вкладывать $300 млн в год — однако сейчас эти цифры на порядок меньше. С другой стороны, компании из сферы Deep Food Tech не очень активно инвестируют в НИОКР, а больше средств тратят на маркетинг.

Тем не менее инвесторы верят в это направление — и поэтому компании в области Deep Food Tech растут в стоимости. Более $3 млрд вложили в перспективные биотехнологии:

альтернативные источники белка из растительного сырья;

ферментированные продукты;

продукты, созданные с помощью клеточных технологий.

Deep Food Tech — это фундаментальные технологии, которые определяют масштаб изменений в отрасли. Если мы говорим о фундаментальной технологии, которая на долгосрочном горизонте может изменить и ваши потребительские предпочтения, и интересы инвесторов, предпринимателей, ученых — это то, что мы можем называть Deep Food Tech.

После выступления Андрей Зюзин ответил на вопросы онлайн- и офлайн-зрителей.

Каков размер рынка растительного мяса в целом в России, по вашему мнению? И каков потенциал развития?

Точных данных статистических ведомств на сегодняшний день нет. Оценка может быть только относительная, основанная на уровне проникновения данной категории в Европе и производственных мощностей, публично раскрытых производителями в РФ.

Наша оценка — в России растительное мясо на горизонте одного-двух лет приблизится к доле рынка в 1-2% от объема производства традиционного мяса. Потенциал роста можно выразить корреляцией прироста потребления, где диапазон будет находиться в пределах от 10 до 20% в год.

Не будет ли у потребителей неприязни к инновационным продуктам из-за их непонятности, новизны — в особенности, например, к продуктам из белков жуков?

Конечно, восприятие продуктов будет разным. На примере текущей линии продуктов можно сказать, что растительные аналоги мяса воспринимаются потребителями положительно. Но очевидно, что задача популяризации новых линий продуктов, особенно с экзотическими для нашего потребителя источниками сырья, потребует креативного, оригинального подхода.

Почему в России не развивается интегрированная защита растительных культур? Метод борьбы с вредителями, сорняками и болезнями, который помогает сохранять природную экосистему и не уничтожать полезные организмы.

Потому что для этого нужно активно работать с наиболее консервативной частью участников процесса — фермерами. И цена должна давать ощутимые преимущества.

В России альтернативные продукты — это масс-маркет или продукты для определенной доли населения?

На сегодняшний день это премиальный сегмент. С ростом масштабов производства будет снижаться цена, расширится ассортимент, улучшится качество и продукты перейдут в категорию повседневных.

Насколько оправдано использование гербицидов в промышленном растениеводстве?

Как говорил господин Черчилль: «Демократия — наихудшая форма правления, если не считать всех остальных». Пока нет более дешевой и не менее эффективной альтернативы — будет сохраняться status quo.

Как рост стоимости удобрений влияет на АПК России?

Отчасти отрицательно. Во-первых, есть соглашение о продаже удобрений на внутреннем рынке на ~ 20% дешевле, чем на экспорт. Во-вторых, рост стоимости удобрений открывает возможность для применения альтернативных биоудобрений, которые находятся в «нише» и, несмотря на свою эффективность, не имеют масштабов традиционного производства удобрений.

Полную запись трансляции Deep Food Tech Conference можно посмотреть по ссылке.

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Фото с мероприятия

Фото: Федя Ронжин