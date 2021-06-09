«Нет единого рецепта, который всем подойдет». Артем Елмуратов, Genotek, — о персонализированном питании

20 мая RB.RU и ГК «ЭФКО» провели конференцию о еде будущего Deep Food Tech Conference. Сооснователь и директор по развитию компании Genotek Артем Елмуратов рассказал, что такое персонализированное питание и в чем его польза для человека.

Артем подчеркнул, что уже существуют неплохие правила, которые помогают людям правильно питаться — например, есть белок, фрукты и овощи, пить достаточно воды. Но люди отличаются на уровне генома, у каждого свои болезни, возраст, вкусовые предпочтения. Поэтому один рецепт питания не может подойти всем.

Персонализированный подход должен учитывать режим питания, пищевое поведение, физическую активность, но не только их. Среди важных направлений:

глубокое фенотипирование — различные измерения и данные о здоровье человека;

нутригенетика — изучение взаимодействия генов и еды, генетических заболеваний;

нутригеномика — исследование того, как пища влияет на экспрессию генов;

микробиота — микроорганизмы, которые живут в теле человека и тесно с ним взаимодействуют;

метаболомика — исследование расщепления продуктов в организме.

По данным Genotek, 49% россиян не переносят лактозу. Люди могут плохо усваивать кофеин, алкоголь, глютен, тратить мало энергии в покое, нуждаться в дополнительных витаминах, по-разному чувствовать вкусы. Гены влияют на то, как мы худеем и усваиваем жиры.

Сейчас существуют стартапы, которые занимаются персонализированным питанием — например, дают рекомендации на основе анализа ДНК и микробиома. А в будущем, по мнению Артема, фудтех-компании будут готовить блюда под конкретного человека.

После выступления спикер ответил на вопросы онлайн- и офлайн-зрителей.

На каком горизонте можно ожидать появление реально персонализированного рациона? Нужно ли это? Или нас все-таки можно будет кластеризовать и выпускать «персонально-кластерный» рацион?

В той или иной степени персонализированное питание доступно уже сейчас. Есть нутрициологи, которые могут подобрать персонализированный рацион с учетом генетических особенностей, истории болезни, образа жизни и других факторов.

Сейчас в США есть стартап Soylent — ты миксуешь коктейль, пьешь его, и уже не нужно есть. Возможно, в будущем бедные люди будут пить такие напитки, а богатые смогут выбирать — выпить коктейль или пойти в ресторан. Но это пока не очевидно.

Цифры по индивидуальным потребностям (например, непереносимость лактозы), которые вы показали — это ваши данные? Или иные источники? Если ваши, как происходила выборка?

Наши. Это крупная выборка со всей России. Планируется публикация статьи с данными в научном журнале.

Есть ли генетические особенности питания, связанные с возрастом?

Да. Несмотря на то, что сам по себе геном человека с возрастом не меняется. Например, та же генетически обусловленная непереносимость лактозы, как правило, проявляется не в самом детстве, а позже, с взрослением человека.

Как вы относитесь к редактированию генома? Принесет ли это пользу? Или риски от таких манипуляций более высокие?

В целом, отношусь хорошо — и в контексте работы с растениями и животными, и в контексте генетического редактирования людей. За этим будущее. Но использовать его нужно аккуратно, минимизируя риски, насколько это возможно.

На нашей планете уже есть первые генно-модифицированные люди — две девочки в Китае. Научное сообщество довольно плохо восприняло эту новость, хотя они кажутся здоровыми и все у них хорошо.

Понятно, почему критикуют такие эксперименты — это несет определенные риски. Но все больше проводится генных манипуляций с человеком для лечения тяжелых заболеваний. Чем больше будет экспериментов, тем точнее станут технологии и тем ближе мы будем к редактированию здоровых людей.

Что вы скажете насчет аюрведы Индийская народная медицина.? Вы уверены, что в прошлом люди не учитывали свою генетику в питании?

Не изучал никогда тему аюрведы.

Будут ли в будущем делить людей еще до рождения по классам или кастам, просканировав ДНК?

Надеюсь, нет.

Можно ли создать идеальный продукт по вкусу и запаху с помощью этой технологии?

Возможно, это может помочь для данной задачи.

Полную запись трансляции Deep Food Tech Conference можно посмотреть по ссылке.

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Фото с мероприятия

Фото: Федя Ронжин.



