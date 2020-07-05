Китайская Didi Chuxing тестирует в Шанхае сервис беспилотных роботакси

Китайский транспортный гигант Didi Chuxing предоставил пассажирам возможность заказывать беспилотные роботакси. На этапе тестирования транспортом можно воспользоваться бесплатно в пределах специально отведенных зон в шанхайском районе Цзядин.

По прогнозам Market Research Future, к 2027 году рынок беспилотного транспорта будет стоить $65,3 млрд.

«Искусственный интеллект в области транспорта, несомненно, выводит на новый уровень безопасность и эффективность городской транспортной системы, — говорит Чэн Вэй, основатель и CEO Didi Chuxing. — Наибольшее преимущество сервиса заключается во множестве вариантов его использования, возможности передачи данных и долгосрочной приверженности нашим планам на будущее», — добавляет он.

Кроме обязательных устройств в автомобилях, поддержку в чрезвычайных ситуациях будет обеспечивать Центр контроля безопасности. Didi Chuxing утверждает, что это первый центр в Китае, который будет отслеживать состояние транспорта и дорог в режиме реального времени и предоставлять расширенную помощь в дистанционном режиме. В будущем отсюда будут управлять автопарком беспилотных автомобилей компании.

Однако Чэн сказал, что потребуется по крайней мере десятилетие инвестиций, прежде чем автономный транспорт сможет соответствовать технологическим, нормативным и бизнес-требованиям. До этого водители по-прежнему будут необходимы.

«Люди-водители будут незаменимы для будущей схемы движения, а по мере развития беспилотных технологий появятся новые профессии», — отметил Чэн.

За несколько дней до этого Didi Chuxing сообщила о планах расширить свой автопарк беспилотных автомобилей до более чем миллиона единиц к 2030 году. В прошлом месяце она привлекла $500 млн от японского SoftBank для своей дочерней компании, разрабатывающей беспилотники.

За последние несколько лет индустрия автономного транспорта привлекла миллиарды долларов инвестиций, а крупнейшие американские игроки — Alphabet, Tesla и General Motors — запустили масштабные проекты по созданию беспилотных автомобилей.

На китайском рынке роботакси Didi Chuxing конкурируют с такими компаниями, как Baidu, Pony.ai, AutoX и WeRide. Baidu, которая разработала автономную платформу Apollo, с апреля тестировала сервис роботакси в некоторых частях города Чанша, столицы провинции Хунань. Alibaba Group и стартап AutoX в апреле запустили роботакси в Шанхае. Пассажиры могут заказать машину с помощью приложения Amap AutoNavi от Alibaba.

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