Чтобы создать и поддержать имидж компании используют 2 важных компонента: бренд и логотип. Несмотря на их взаимосвязь, эти понятия имеют принципиальные отличия. В статье рассмотрим аспекты, которые помогут различить бренд и логотип, а также объясним, как их правильно использовать для успешного продвижения на рынке.

Отличия бренда и логотипа: ключевые аспекты и их значение

https://rb.ru/story/difference-between-brand-and-logo/

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