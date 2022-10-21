Chainalysis: область применения криптовалют зависит от экономической ситуации в стране

Новый отчет Chainalysis 2022 Geography of Cryptocurrency демонстрирует , что различия в мировой экономике образуют два крипторынка. На первом криптовалюты используются как платежное средство — именно так, как и задумывалось десять лет назад. Для второго более характерен современный подход — использование крипты для инвестиций.

Согласно отчету Chainalysis, к июню 2022 года криптовалютные транзакции в Латинской Америке достигли $562 млн — это на 40% больше, чем за весь прошлый год. В отчете говорится, что из-за рекордно высокого уровня инфляции и нестабильности местной валюты жители региона обращаются к стейблкоинам, чтобы совершать покупки и хранить сбережения.

Читайте по теме:

Почему обвал криптовалют не заставит Латинскую Америку отказаться от биткоина

Там, где доминируют эти способы применения, крипторынки могут развиваться иначе, чем в областях, в которых используются децентрализованные финансы (DeFi). Chainalysis обнаружил: за последний год фокус США и Канады на DeFi привел к иному поведению на местном рынке, чем в остальном мире. А именно, на нем происходили более сильные колебания.

Вот какие тенденции характерны для стран Латинской Америки.

По данным на июнь, в 2022 году Bitso, крупнейшая биржа Мексики, обработала денежные переводы из США в Мексику на сумму более $1 млрд — это примерно 4% местного рынка переводов. По сравнению с прошлым годом объем таких транзакций вырос на 400%.

Примечательно, что прежде чем объявить об увольнениях и сокращении расходов, крупнейшая централизованная биржа США Coinbase начала тестировать программу денежных переводов для жителей Мексики.

Бразилия — одна из немногих стран Латинской Америки, где криптовалюты используются преимущественно для спекулятивной торговли. «Клиентам нужен способ увеличить доходы», — цитирует Chainalysis слова Томаза Фортеса, руководителя криптовалютного подразделения Nubank, одной из крупнейших в мире платформ цифрового банкинга.

В Аргентине активно применяются стейблкоины лишь по той причине, что они цифровые и привязаны к доллару, а также их можно покупать без ограничений. Например, в Буэнос-Айресе популярны USDT, USDC и USDD. По данным Chainalysis, в стране свыше 31% от объема небольших розничных криптотранзакций приходится на продажу стейблкоинов. Для сравнения, в Бразилии эта доля составляет 26%, а в Мексике — 18%.

Несмотря на то, что эксперимент с признанием биткоина официальной валютой в Сальвадоре, похоже, провалился, в некоторых других странах все больше людей используют криптовалюты в повседневной жизни.

В своем отчете Chainalysis делает вывод, что пользователи в странах с более слабой экономикой, как правило, применяют криптовалюты для денежных переводов и сохранения сбережений при высокой инфляции. А вот люди из более развитых рынков, например Бразилии, относятся к цифровым валютам скорее как к спекулятивным инвестициям.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash