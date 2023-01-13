Как будет развиваться цифровое кочевничество в 2023 году

Впервые визу цифрового кочевника ввела Эстония в июне 2020 года, а сейчас такая возможность доступна в более чем 50 странах мира. Каждая из них стремится привлечь больше удаленных работников и, вероятно, будет готова предложить им больше преимуществ в рамках своей визы, например более низкие требования к доходу и скидки на коливинги. О том, какие еще тренды стоит ожидать цифровым кочевникам, читайте в материале.

Визы цифровых кочевников приносят пользу и государствам, и путешественникам, объясняет старший экономист Revelio Labs Рейхан Аяс. Для стран это возможность собирать налоги с иностранных работников, а те, в свою очередь, могут исследовать новое место и избежать трудностей, связанных с оформлением виз иного типа.

Карли Рохас Авила, которая пишет о путешествиях для Associated Press и MSN.com, утверждает, что в 2023 году страны, которые лишь рассуждали о введении такой возможности, наконец реализуют ее.

По данным Airbnb, Испания, Австралия и Бразилия станут самыми популярными направлениями в предстоящем году. Испания запускает годовую визу для цифровых кочевников в этом месяце, Бразилия ввела такую опцию еще в начале 2022 года, а Австралия предлагает визу Electronic Travel Authority, по которой удаленные работники могут оставаться в стране на три месяца за одно посещение в течение года.

Сохранит ли цифровое кочевничество популярность в 2023 году?

По словам Аяс, это зависит от установленных компаниями протоколов. Если некоторые из них предпочтут сохранить возможность работать удаленно, то в этом году можно ожидать еще одну волну цифровых кочевников. Однако Аяс в этом сомневается, так как сейчас многие работодатели хотят, чтобы сотрудники хотя бы иногда посещали офис.

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Согласно отчету Revelio Labs, в 2022 году Германия привлекла более 150 тысяч цифровых кочевников — это самый высокий показатель среди стран, предлагающих такую визу. В том же году ОАЭ и Испания приняли по более чем 100 тысяч удаленных работников.

Опрошенные Revelio Labs сообщили, что Португалия и Испания предлагают наибольшие рост качества жизни и доступность по сравнению со страной их происхождения. По этим показателям набирает популярность и Лиссабон.

Отчет также показал, что, переезжая в течение года, большинство цифровых кочевников решают не оставаться на одном месте, а исследовать новые.

Новые тренды

Эш Амбирдж, создатель рассылки для цифровых кочевников Selfish Forever, обнаружил и другие тенденции на предстоящий год. Например, в длительные путешествия будут чаще отправляться обеспеченные работники, обладающие большей покупательной способностью. По мнению Амбирдж, они помогут стимулировать местную экономику за счет своих расходов.

Отчет Revelio Labs показывает, что в 2022 году большинство цифровых кочевников составляли инженеры-программисты. За ними следовали продакт-менеджеры и менеджеры по продажам.

Амбирдж также считает, что гостиничный сектор, который пытается конкурировать с Airbnb и жильем для долгосрочной аренды, начнет искать новые способы привлекать удаленных работников. Например, сеть Atwell Suites, принадлежащая IHG Hotels, создала для них специальное пространство: оно включает стоячий стол, большее число розеток и стену с картинами, которая хорошо подходит в качестве фона для видеозвонков.

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Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock