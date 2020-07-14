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Истории

Израильский стартап разработал цифровой саксофон

Истории
Александра Степанова
Александра Степанова

Редактор

Александра Степанова

Израильский стартап Emeo выпустил цифровой саксофон для репетиций. С его помощью музыканты могут практиковаться где угодно — достаточно подключить устройство к компьютеру или смартфону.

Израильский стартап разработал цифровой саксофон

Новая разработка уже получила международное признание.

«Это невероятное изобретение, которое позволит играть повсюду», — сказал известный итальянский джазовый музыкант Розарио Джулиани.

Emeo подключается к устройствам через USB-MIDI и Bluetooth. Обычно саксофонистам сложно организовывать репетиции — их инструмент звучит слишком громко для большинства помещений. Современные технологии обеспечивают изящное решение этой проблемы и позволяют оттачивать различные техники игры, не мешая окружающим.

«Emeo выглядит и ощущается как настоящий саксофон, а значит, у музыкантов не возникнет трудностей с его освоением, — рассказывает кофаундер Emeo Team Олег Раскин. — Устройство позволяет издавать бесконечное количество различных звуков. Его можно использовать как с мундштуком, так и без него».

Emeo не предназначен для замены обычных саксофонов — скорее это удобный инструмент для репетиций. Разработка стартапа уже доступна для предварительного заказа — первые устройства планируется отправить в августе.

Саксофон — это первый шаг компании на пути создания цифровых музыкальных инструментов для репетиций. Дальше компания планирует переключиться на группу деревянных духовых.

Источник.

Фото на обложке: Emeo

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