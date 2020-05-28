По словам владельцев кафе и консультантов в сфере общественного питания, многие рестораны, закрывшиеся из-за COVID-19, уже не смогут возобновить работу. А тем заведениям, которые все же решат открыться, придется потратить много денег на обеспечение необходимой социальной дистанции.

Короткое меню, дорогая еда и официанты в масках: как выглядит будущее ресторанной индустрии

Обед в ресторане — это приятный ритуал и часть привычного образа жизни для многих людей. Тот факт, что этот опыт уже не будет прежним, расстроит каждого, кто надеется, что коронавирус просто исчезнет.

Столы нужно будет максимально отделить друг от друга. В ход пойдет все — от щитов из оргстекла до прозрачных занавесок для душа.

Ждать свободный столик придется в машине или на улице. Войти в ресторан можно будет, только получив соответствующее сообщение.

Возможно, придется заказывать сразу всю еду разом — от салата до десерта. Это позволит свести к минимуму контакты с персоналом.

Бумажные скатерти вместо текстильных, отсутствие приправ на столе и море одноразовой посуды — также часть новой реальности.

«Прежней романтики уже не будет», — уверен Ларри Линч из Национальной ассоциации ресторанов.

CEO OpenTable прогнозирует, что 25% ресторанов закроется навсегда.

Том Количчио, звезда Top Chef, стал соучредителем группы Independent Restaurant Coalition (Независимая ресторанная коалиция), созданной для лоббирования интересов небольших закусочных, пострадавших от COVID-19.

«В этом году индустрию питания ждет лишь 30% от привычных оборотов. Такая ситуация продлится до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса. Для многих это станет непосильной нагрузкой», — заявил Количчио в интервью NPR.

Некоторые рестораны переориентировались на доставку и даже начали продавать наборы продуктов для самостоятельного приготовления, чтобы сохранить свой бизнес во время пандемии. Но экономика отрасли по-прежнему строится на ресторанном обслуживании, которое, скорее всего, уже не будет прежним.

Из-за требований по дистанцированию рестораны будут размещать гораздо меньше людей, чем обычно. Например, вновь открывшиеся заведения во Флориде принимают только четверть от прежнего количества посетителей.

В результате придется обслуживать столики еще быстрее, а время пиковой загрузки увеличится. Обед с 11 до 15 часов и ужин с 17 до 23 может стать новой нормой.

Чтобы свести концы с концами, рестораны вынуждены будут пересмотреть свои меню, и, возможно, сократить их вдвое, оставив только самые прибыльные позиции. Цены при этом все равно придется повысить.

Согласятся ли потребители играть по новым правилам? Что произойдет, когда первый ажиотажный спрос после снятия карантина закончится? Консультанты отрасли осторожны в прогнозах.

«Мы не знаем, как потребители отнесутся к повышению цен на 15%, — заявил Axios Дэвид Хопкинс, президент Fifteen Group, консалтинговой компании по управлению гостиничным бизнесом. — Также сложно предсказать, согласятся ли люди выходить на обед в 11:15 вместо полудня».

Что еще нас ждет

Официанты будут реже появляться в зале, чтобы снизить количество контактов. Вероятно, посетителей попросят носить маски во время перемещений по ресторану.

Чтобы обеспечить социальную дистанцию, некоторые рестораны установят столики на тротуаре.

Часть заведений переоборудуют помещения для мероприятий в обеденные залы или установят шатры со столиками на парковках, чтобы обеспечить дополнительные посадочные места. В одном из амстердамских ресторанов пошли еще дальше и установили необычные стеклянные кабины, похожие на теплицы — в каждой из них может разместиться одна компания посетителей.

Рестораны будут уделять все больше внимания доставке, чтобы как-то справиться с текущей ситуацией.

«Больше всего сложностей с обеспечением дистанции возникнет у баров, — считает Кларк Вольф, консультант по продуктам питания, ресторанам и гостиничному бизнесу. — Нам придется искать другие способы подачи коктейлей, потому что это очень прибыльная часть бизнеса».

Таким образом веселая и расслабленная атмосфера кафе может уйти в прошлое — и не только она.

«Многие мелкие игроки не собираются возвращаться к работе, независимо от того, сколько денег им предложит правительство, — отмечает Дуг Рот, бывший ресторатор, который сейчас работает консультантом отрасли. — А если они все же откроют свои кафе, придут ли туда посетители?»

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