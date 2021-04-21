Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории

NFT в недвижимости: дом в Калифорнии выставлен на аукцион за $117 тысяч

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор «Историй» RB.RU

Яна Носенко

Брокер по недвижимости Шейн Дулгерофф решил воспользоваться ажиотажем вокруг NFT. Он выставил на продажу дом, расположенный на 221 Драйден-стрит, в Таузенд-Оукс, Калифорния, вместе с NFT-токеном. 

NFT в недвижимости: дом в Калифорнии выставлен на аукцион за $117 тысяч

Художественная работа и дом выставлены на аукционе OpenSea. Начальная цена лота составляет 48 эфиров или почти $117 тысяч. Однако торги закрываются через 3 дня, но никто так и не сделал ставки. Согласно данным Zillow, компании по продаже недвижимости, ранее дом был продан за $746 тысяч.

«Дело не столько в значимости самой работы, сколько в том, что мы используем подобную платформу для продажи реального дома, — заявил Дулгерофф. — Суть в том, что NFT-токен — это цифровое доказательство первой в истории сделки о покупке дома на криптоплатформе. Вот в чем настоящая ценность».

NFT обычно используются для покупки цифровых товаров, например предметов искусства, музыки или коллекционных карточек. В настоящее время этот процесс никак не регулируется на законодательном уровне. «Довольно интересно будет посмотреть, как эта сделка будет оформляться на юридическом и налоговом уровне», — добавил Дулгерофф. Возможно, это и есть причина отсутствия заявок — никто не хочет проблем с налоговой инспекцией.

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021. Подать заявку.

Художественное оформление NFT было разработано Кии Аренсом. Это не единственный его NFT-лот. Его кондитерские изделия в стиле поп-арт, вдохновленные предстоящей космической миссией Юсаку Маэдзавы, также выставлены на продажу. В 2018 году японский миллиардер Маэдзава заявил, что планирует отправиться на Луну с художниками. «Я хотел бы оказаться на этом космическом корабле, поскольку он унесет нас туда, где еще не ступала еще нога человека», — написал Аренс.

Источник.

Фото на обложке: pirke / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 $1,76 млн за один пиксель: художник продал на аукционе часть NFT
  2. 2 «Оставайся свободным»: NFT Эдварда Сноудена продали за $5,4 млн
  3. 3 Пять распространенных мифов об NFT-токенах
  4. 4 $20 тысяч за аватар: почему цифровое искусство становится так популярно
Международная конференция Deep Food Tech
RB.RU в партнерстве с ЭФКО соберут лучших российских и международных экспертов.
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

22 апреля 2021

ESG и устойчивое развитие

22 апреля 2021

Авиахакатон-2021

23 апреля 2021

Цифровой акселератор СИБУР

Все ВОЗМОЖНОСТИ