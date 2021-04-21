NFT в недвижимости: дом в Калифорнии выставлен на аукцион за $117 тысяч

Брокер по недвижимости Шейн Дулгерофф решил воспользоваться ажиотажем вокруг NFT. Он выставил на продажу дом, расположенный на 221 Драйден-стрит, в Таузенд-Оукс, Калифорния, вместе с NFT-токеном.

Художественная работа и дом выставлены на аукционе OpenSea. Начальная цена лота составляет 48 эфиров или почти $117 тысяч. Однако торги закрываются через 3 дня, но никто так и не сделал ставки. Согласно данным Zillow, компании по продаже недвижимости, ранее дом был продан за $746 тысяч.

«Дело не столько в значимости самой работы, сколько в том, что мы используем подобную платформу для продажи реального дома, — заявил Дулгерофф. — Суть в том, что NFT-токен — это цифровое доказательство первой в истории сделки о покупке дома на криптоплатформе. Вот в чем настоящая ценность».

NFT обычно используются для покупки цифровых товаров, например предметов искусства, музыки или коллекционных карточек. В настоящее время этот процесс никак не регулируется на законодательном уровне. «Довольно интересно будет посмотреть, как эта сделка будет оформляться на юридическом и налоговом уровне», — добавил Дулгерофф. Возможно, это и есть причина отсутствия заявок — никто не хочет проблем с налоговой инспекцией.

Художественное оформление NFT было разработано Кии Аренсом. Это не единственный его NFT-лот. Его кондитерские изделия в стиле поп-арт, вдохновленные предстоящей космической миссией Юсаку Маэдзавы, также выставлены на продажу. В 2018 году японский миллиардер Маэдзава заявил, что планирует отправиться на Луну с художниками. «Я хотел бы оказаться на этом космическом корабле, поскольку он унесет нас туда, где еще не ступала еще нога человека», — написал Аренс.

Источник.

Фото на обложке: pirke / Shutterstock