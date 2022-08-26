10 вещей, которые не стоит делать на собеседовании

Итак, отклики на вакансии разосланы, и, наконец, вас пригласили на собеседование. Теперь главная задача — достойно себя презентовать и получить работу. Однако этому может помешать даже малейший промах: достаточно ошибиться в имени собеседника.
Обратите внимание на эти 10 распространенных ошибок — они могут испортить впечатление даже от квалифицированного кандидата.
Приукрашивать свою квалификацию
Кандидат, который лжет во время собеседования, не вызывает особого доверия. Однако не всех это останавливает. Даже если работу удастся получить, правда в конечном счете может выйти наружу.
Скрывать свои особенности
Некоторые люди выполняют привычные нам действия по-другому, но не менее эффективно. Однако иногда поведение, вызванное особенностями работы мозга (нейротипичностью), может быть ошибочно истолковано как неуважительное. Пример — привычка бессознательно вертеть в руках мелкие предметы.
Менеджер по найму не всегда может понять, почему кандидат избегает зрительного контакта. Лучше сразу предупредить его о причинах, если, конечно, вам так будет удобно. Объясните, что это никак не отражается на вашей способности общаться и выполнять работу.
Опаздывать
Это показывает, что кандидат либо не очень заинтересован в работе, либо просто не организован. Разумнее всего приходить немного раньше — так у вас будет время на то, чтобы подготовиться и, возможно, даже пообщаться с другими сотрудниками компании.
Заставлять собеседника ждать
Этот совет больше относится к собеседованиям по телефону, но сам принцип применим ко всем видам. Если разговор проходит по телефону, не стоит во время него принимать другие звонки и ставить текущий в ожидание.
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Многие компании также общаются с кандидатами онлайн. В таком случае разговор могут прервать, к примеру, внезапно забежавшие в комнату дети. Поэтому лучше выбирать тихое место с нейтральным фоном.
Излишне восторгаться
Если собеседование проходит хорошо, обе стороны находятся в слегка приподнятом настроении. Тем не менее стоит контролировать эти эмоции, даже если они положительные. Когда кандидат чрезмерно восторгается предоставленной ему возможностью, может показаться, что он слишком отчаянно нуждается в работе.
Приводить с собой других людей
Что может оказаться лишним на собеседовании? Конечно, посторонние люди. Родители могут многое рассказать о вашем взрослении, но эта информация вряд ли понадобится рекрутеру. Также не стоит приходить и в сопровождении бывших работодателей и коллег.
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Приглашение на интервью означает, что менеджер по найму в вас заинтересован. Он хочет пообщаться один на один, чтобы лучше узнать вас, а другие люди будут лишь отвлекающим фактором.
Приносить закуски
Если собеседование проводится не за обедом или ужином, не нужно приносить с собой еду и напитки. Не стесняйтесь перекусить перед его началом, если это необходимо. Главное — делать это аккуратно и внимательно проверить, не осталось ли на одежде крошек и пятен.
Избегать вопросов
Если рекрутер задает вопрос, не стоит отвечать ему лишь номером страницы вашего резюме, на которой можно найти этот ответ. Так вас призывают описать ситуацию своими словами и дополнить ее новыми подробностями.
Грубить
Иногда собеседование начинается неудачно из-за различий в характерах собеседников. Сохраняйте спокойствие и не судите человека по мелочам. Старайтесь улыбаться и излучать позитивный настрой.
Обвинять других в своих ошибках
Менеджера по найму может отпугнуть кандидат, который не умеет нести ответственность за свои действия. Если вас спросили о сложной ситуации, с которой вы столкнулись на прошлой работе, например о разногласиях с коллегой, стоит признать свою вину и рассказать, что вы могли бы сделать лучше.
Фото на обложке: fizkes /
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