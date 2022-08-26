10 вещей, которые не стоит делать на собеседовании

Обратите внимание на эти 10 распространенных ошибок — они могут испортить впечатление даже от квалифицированного кандидата.

Итак, отклики на вакансии разосланы, и, наконец, вас пригласили на собеседование. Теперь главная задача — достойно себя презентовать и получить работу. Однако этому может помешать даже малейший промах: достаточно ошибиться в имени собеседника.

Приукрашивать свою квалификацию

Кандидат, который лжет во время собеседования, не вызывает особого доверия. Однако не всех это останавливает. Даже если работу удастся получить, правда в конечном счете может выйти наружу.

Скрывать свои особенности

Некоторые люди выполняют привычные нам действия по-другому, но не менее эффективно. Однако иногда поведение, вызванное особенностями работы мозга (нейротипичностью), может быть ошибочно истолковано как неуважительное. Пример — привычка бессознательно вертеть в руках мелкие предметы.

Менеджер по найму не всегда может понять, почему кандидат избегает зрительного контакта. Лучше сразу предупредить его о причинах, если, конечно, вам так будет удобно. Объясните, что это никак не отражается на вашей способности общаться и выполнять работу.

Опаздывать

Это показывает, что кандидат либо не очень заинтересован в работе, либо просто не организован. Разумнее всего приходить немного раньше — так у вас будет время на то, чтобы подготовиться и, возможно, даже пообщаться с другими сотрудниками компании.

Заставлять собеседника ждать

Этот совет больше относится к собеседованиям по телефону, но сам принцип применим ко всем видам. Если разговор проходит по телефону, не стоит во время него принимать другие звонки и ставить текущий в ожидание.

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Многие компании также общаются с кандидатами онлайн. В таком случае разговор могут прервать, к примеру, внезапно забежавшие в комнату дети. Поэтому лучше выбирать тихое место с нейтральным фоном.

Излишне восторгаться

Если собеседование проходит хорошо, обе стороны находятся в слегка приподнятом настроении. Тем не менее стоит контролировать эти эмоции, даже если они положительные. Когда кандидат чрезмерно восторгается предоставленной ему возможностью, может показаться, что он слишком отчаянно нуждается в работе.

Приводить с собой других людей

Что может оказаться лишним на собеседовании? Конечно, посторонние люди. Родители могут многое рассказать о вашем взрослении, но эта информация вряд ли понадобится рекрутеру. Также не стоит приходить и в сопровождении бывших работодателей и коллег.

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Приглашение на интервью означает, что менеджер по найму в вас заинтересован. Он хочет пообщаться один на один, чтобы лучше узнать вас, а другие люди будут лишь отвлекающим фактором.

Приносить закуски

Если собеседование проводится не за обедом или ужином, не нужно приносить с собой еду и напитки. Не стесняйтесь перекусить перед его началом, если это необходимо. Главное — делать это аккуратно и внимательно проверить, не осталось ли на одежде крошек и пятен.

Избегать вопросов

Если рекрутер задает вопрос, не стоит отвечать ему лишь номером страницы вашего резюме, на которой можно найти этот ответ. Так вас призывают описать ситуацию своими словами и дополнить ее новыми подробностями.

Грубить

Иногда собеседование начинается неудачно из-за различий в характерах собеседников. Сохраняйте спокойствие и не судите человека по мелочам. Старайтесь улыбаться и излучать позитивный настрой.

Обвинять других в своих ошибках

Менеджера по найму может отпугнуть кандидат, который не умеет нести ответственность за свои действия. Если вас спросили о сложной ситуации, с которой вы столкнулись на прошлой работе, например о разногласиях с коллегой, стоит признать свою вину и рассказать, что вы могли бы сделать лучше.

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