Почему праздники — не повод прекратить поиск работы

Компании нуждаются в кадрах круглый год, и поэтому не бывает неподходящего времени, чтобы отправить отклик. Поэтому не прекращайте поиск в новогодний сезон – возможно, именно сейчас шансы гораздо выше. И вот почему.

Это отличное время для нетворкинга

Старый и Новый год, Сочельник, Рождество — все это праздники, на которых люди собираются вместе. И это повод встретиться с университетскими друзьями и бывшими коллегами. Используйте праздники, чтобы рассказать им о том, чем сейчас занимаетесь, узнать, что происходит в их жизни, а также поделиться своими целями и обсудить, как вы бы хотели поменять свою карьеру.

Некоторым может быть некомфортно или страшно признаваться, что они ищут новые возможности. Однако рекомендации очень важны для поиска работы.

Глобальный опрос LinkedIn показал, что 70% людей, получивших работу, имели связи.

Согласно исследованиям, многие вакансии не появляются в публичном доступе, оставаясь скрытыми для кандидатов без сети контактов.

Совет: возобновите контакт с теми, с кем давно не общались.

Отправьте поздравительную открытку, сообщение или email. Как правило, если обратиться за помощью в это время года, большинство предложат встретиться после праздников — и это отличный способ продуктивно начать год.

Расскажите, что вы ищете работу, поделитесь планами или целями и спросите, сможет ли собеседник вам помочь.

HR стремится закрыть вакансию до конца года

В большинстве организаций численность команд устанавливается на цикл планирования, который может длиться квартал или год. Часто внутренняя политика требует закрывать вакансии к концу года, потому что если бюджет не будет израсходован, число вакансий сократят.

В результате менеджеры чувствуют давление, стремятся выдать офферы к концу года и быстрее принять решение. Процесс может занять всего несколько дней вместо недель или месяцев.

Совет: обратите внимание на вакансии, которые были размещены несколько недель назад. Большинство компаний снимают их с публикации, если наберут достаточно соискателей. Однако если сообщения еще актуальны, возможно, найти хорошего кандидата пока не удалось. Попробуйте найти рекрутера или менеджера в LinkedIn или через email, чтобы пообщаться напрямую.

Откликов меньше, шансы выше

В новогодний сезон число соискателей на вакансию может быть ниже, поскольку многие решают отдохнуть от поиска работы. И на то есть несколько причин:

подготовка и мероприятия отменяют много времени и энергии,

люди ошибочно считают, что компании не будут нанимать сотрудников в это время;

к концу года у многих копится усталость, и они чувствуют, что им требуется отдохнуть.

Таким образом, в период с конца ноября до конца января шансы получить работу выше.

Совет: помните, что в праздники заняты не только вы, но и рекрутеры. Именно здесь потребуются рекомендации. Если вы знакомы с кем-то из компании, в которую стремитесь попасть, попросите замолвить за вас словечко. Если полезных контактов нет, обратитесь за помощью к знакомым.

Это повысит шансы быть замеченным и получить приглашение на собеседование.

Некоторые компании нанимают больше в праздничный сезон

В определенных сферах нагрузка в праздники вырастает, и работодатели стремятся нанимать больше людей.

Как правило, это розничные сети, магазины продуктов питания и напитков, а также e-commerce. В это время увеличивается спрос на специалистов по обслуживанию клиентов, продавцов, маркетологов, инженеров, дата-сайентистов и тех, кто обеспечивает работу цепочки поставок.

Позиции могут варьироваться от постоянных, временных и подработок на неполный день.

Совет: даже если это временная позиция, это хорошая возможность попасть в желаемую компанию. Кроме того, она позволит получить больше опыта, пока вы ищете постоянную работу.

Поддерживайте хорошие отношения с менеджером по HR, и если откроется привлекательная вакансия, возможно, на нее пригласят именно вас — ведь в компании уже знают, кто вы и как хорошо работаете.

Удачи в поисках и постарайтесь хорошо провести праздники: в конце концов, они нужны не для работы, а для отдыха.

Источник.

Обложка снегерирована нейросетью Midjourney

Это отличное время для нетворкинга

Старый и новый год, Сочельник, Рождество – все это праздники, на которых люди собираются вместе. И это повод встретиться с университетскими друзьями и бывшими коллегами. Используйте праздники, чтобы рассказать им о том, чем сейчас занимаетесь, узнать, что происходит в их жизни, а также поделиться своими целями и обсудить, как вы бы хотели поменять свою карьеру.

Некоторым может быть некомфортно или страшно признаваться, что они ищут новые возможности. Однако рекомендации очень важны для поиска работы.

Глобальный опрос LinkedIn показал, что 70% людей, получивших работу, имели связи.

Согласно исследованиям, многие вакансии не появляются в публичном доступе, оставаясь скрытыми для кандидатов без сети контактов.

Совет: возобновите контакт с теми, с кем давно не общались.

Отправьте поздравительную открытку, сообщение или email. Как правило, если обратиться за помощью в это время года, большинство предложат встретиться после праздников – и это отличный способ продуктивно начать год.

Расскажите, что вы ищете работу, поделитесь планами или целями и спросите, сможет ли собеседник вам помочь.

HR стремится закрыть вакансию до конца года

В большинстве организаций численность команд устанавливается на цикл планирования, который может длиться квартал или год. Часто внутренняя политика требует закрывать вакансии к концу года, потому что если бюджет не будет израсходован, число вакансий сократят.

В результате менеджеры чувствуют давление, стремятся выдать офферы к концу года и быстрее принять решение. Процесс может занять всего несколько дней вместо недель или месяцев.

Совет: обратите внимание на вакансии, которые были размещены несколько недель назад. Большинство компаний снимают их с публикации, если наберут достаточно соискателей. Однако если сообщения еще актуальны, возможно, найти хорошего кандидата пока не удалось. Попробуйте найти рекрутера или менеджера в LinkedIn или через email, чтобы пообщаться напрямую.

Вакансии получают меньше откликов, и ваши шансы выше

В новогодний сезон число соискателей на вакансию может быть ниже, поскольку многие решают отдохнуть от поиска работы. И на то есть несколько причин:

· подготовка и мероприятия отменяют много времени и энергии,

· люди ошибочно считают, что компании не будут нанимать сотрудников в это время;

· к концу года у многих копится усталость, и они чувствуют, что им нужен отдохнуть.

Таким образом, в период с конца ноября до конца января шансы получить работу выше.

Совет: помните, что в праздники заняты не только вы, но и рекрутеры. Именно здесь потребуются рекомендации. Если вы знакомы с кем-то из компании, в которую стремитесь попасть, попросите замолвить за вас словечко. Если полезных контактов нет, обратитесь за помощью к знакомым.

Это повысит шансы быть замеченным и получить приглашение на собеседование.

Некоторые компании нанимают больше в праздничный сезон

В определенных сферах нагрузка в праздники вырастает, и работодатели стремятся нанимать больше людей.

Как правило, это розничные сети, магазины продуктов питания и напитков, а также e-commerce. В это время увеличивается спрос на специалистов по обслуживанию клиентов, продавцов, маркетологов, инженеров, дата-сайентистов и тех, кто обеспечивает работу цепочки поставок.

Позиции могут варьироваться от постоянных, временных и подработок на неполный день.

Совет: даже если это временная позиция, это хорошая возможность попасть в желаемую компанию. Кроме того, она позволит получить больше опыта, пока вы ищете постоянную работу.

Поддерживайте хорошие отношения с менеджером по HR, и если откроется привлекательная вакансия, возможно, на нее пригласят именно вас – ведь в компании уже знают, кто вы и как хорошо работаете.

Удачи в поисках и постарайтесь хорошо провести праздники: в конце концов, они нужны не для работы, а для отдыха.

Источник.

Обложка снегерирована нейросетью Midjourney