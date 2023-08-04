8 проблем, к которым может привести думскроллинг

Некоторые люди чрезмерно увлекаются негативными новостями, бездумно поглощая такой контент по несколько часов в день. Это называется думскроллингом . Рассказываем, как эта привычка влияет на нашу жизнь и здоровье.

Окружающий мир кажется враждебным

Постоянный просмотр негативного контента создает ощущение того, что окружающий мир крайне опасен, и со временем человек начинает видеть все в негативном свете.

Если это произошло с вами, постарайтесь сделать перерыв и заняться чем-то более позитивным. Например, совершите прогулку или проведите время с близкими.

Вы зациклены на негативной информации

Думскроллинг может привести к нездоровой одержимости негативными новостями и контентом в соцсетях, посвященному, к примеру, недавним трагедиям и стихийным бедствиям. В результате человек тратит на это все время и силы, а без этого чувствует себя плохо и не справляется с повседневными делами.

Если вы замечаете, что потребляете слишком много негативных новостей, постарайтесь переключить внимание на занятия, не связанные с телефоном или компьютером, например на новое творческое хобби.

Усугубляются психические расстройства

Думскроллинг может усугубить уже существующие психические проблемы. Например, тревожное расстройство, которое затем может перерасти в нечто более серьезное.

Если вы чувствуете себя подавленным, держитесь подальше от ленты соцсетей — лучше посмотрите легкий сериал или пообщайтесь с родственниками и друзьями.

Ухудшается физическое состояние

Бесконечное прокручивание новостной ленты негативно влияет не только психическое, но и на физическое здоровье. Одна из причин — многие занимаются этим поздно ночью, жертвуя сном.

Всего несколько минут, проведенных под воздействием синего света от экрана, могут вызывать головную боль, сухость и напряжение глаз, слезотечение и даже нарушить циркадный ритм. Среди других распространенных проблем — боль в шее и плохая осанка.

Возникают трудности в работе и отношениях

Если человек не может отвлечься от новостной ленты, это может спровоцировать проблемы как в личной, так и в трудовой жизни.

Если чтение новостной ленты отнимает у вас больше сил и внимания, чем общение с близкими и трудовые обязанности, постарайтесь оставлять телефон вне поля зрения, например в другой комнате.

Ощущается отсутствие контроля над событиями

Думскроллинг происходит не только из-за отсутствия самоконтроля, но также побуждает человека чувствовать, что он не может влиять на происходящие в мире события.

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Если человек зависим от негативного контента, то, проснувшись утром, он, вероятно, первым делом будет смотреть такой контент. Более того, он продолжит делать это на протяжении всего дня — вплоть до того, пока не ляжет спать. Это похоже на замкнутый круг.

Это также может сопровождаться нигилистическими настроениями и снижать мотивацию к тому, чтобы выполнять важные повседневные дела.

Трудно заниматься любимыми делами

Любимые занятия делают жизнь намного приятнее — будь то книги, спорт, кулинария, медитация, садоводство или что-то другое. Однако потребление негативного контента может привести к отсутствию мотивации.

Если у вас нет желания заниматься любимыми делами, качество жизни может снизиться. В таком случае стоит пересмотреть свой распорядок дня и выделить время, которое вы будете проводить без телефона.

Снижается качество сна

Если человек зациклен на плохих новостях, и ему трудно перестать о них думать, это приводит к проблемам с засыпанием, ночным пробуждениям и даже бессоннице.

Более того, если вы страдаете от тревожности, думскроллинг лишь усугубит эту проблему, и высока вероятность, что качество вашего сна серьезно ухудшится.

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