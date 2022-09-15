Доставка пушей 96%. Как добиться такого результата?

Вместе со Станиславом Лосевым, продакт-менеджером направления push в компании edna, разбираемся в особенностях сервиса и в том, каких результатов с его помощью компании могут достичь.

edna — ведущий поставщик ИТ-решений в области цифровых коммуникаций — выводит на рынок push-уведомления в рамках своей платформы. Это облачная технология push-уведомлений, которая позволяет любому бизнесу использовать этот канал c минимальными расходами на старт.

Станислав Лосев, продакт-менеджер направления push в edna

Предпосылки

Среднестатистические пользователи, согласно исследованию Counterpoint Research, ежедневно проводят в смартфонах по пять часов и более. Бизнес учитывает этот тренд в поведении пользователей и использует мобильные приложения как маркетинговый канал: отправляет рекламные и маркетинговые push-рассылки.

Причем, стремясь оптимизировать траты, выбирает для этого бесплатный сервис. Что получается на выходе: низкая конверсия в целевые действия из-за низкого процента доставки и отсутствия поддержки картинок, кнопок, задержка при отправке акционных ASAP-сообщений, UX на уровне десятилетней давности, а также отсутствие качественной отчетности.

Решение

Российская компания edna нашла выход: облачная технология отправки мобильных push-уведомлений, которая позволяет бизнесу рассылать сообщения пользователям приложений с минимальными расходами на старте, а также без затрат на оборудование, внедрение, обучение сотрудников и поддержку.

Спойлер: перерыв на зарубежные исследования

Как повысить Retention rate (коэффициент удержания клиента) на 71% за два месяца? Отправить push-уведомление новичку, пользователю, который установил приложение в течение недели.

Использование призыва к действию в тексте push-уведомления повышает эффективность рассылки более чем на 40%.

Push-уведомления повышают средний показатель возвратов пользователей в 90-дневный период на 180%. А в 30- и 60-дневный период — на 125% и 150% соответственно.

Источники: 21 Critical Push Notification Statistics for 2021, Mobile App Push Notifications Drive 90-Day Retention Rates By As Much As 180%

Преимущества push-уведомлений от edna

Доставляемость push-уведомлений достигает 96%

Если говорить про все push-рассылки, средняя доля доставленных пушей, отправленных сервисом edna, превышает 80%. Среднерыночное значение этого показателя 60%. Лучше всего компания доставляет сервисный трафик. Для одноразовых паролей можно получить и 96-98%, для транзакций — более 90%.

С маркетинговым трафиком не все так просто, доставляется он хуже, так как для него используется максимально широкий охват аудитории. Уровень доставки трафика в этом случае может быть более 50%, если учитывать пуши, отправленные на «мертвые» устройства.

Важно подчеркнуть: если пуш не доставлен, есть возможность настроить каскадную рассылку, чтобы, например, клиент получил информацию в формате SMS. В такой связке каналов на выходе получается гарантированная доставка сообщений 99% аудитории.

За счет чего достигается такой высокий процент доставки?

«Опыт работы edna с крупнейшими enterprise-компаниями России, который применили для создания доступной on-cloud-версии, своя независимая система передачи статуса доставки пуша — мы точно знаем, кому его доставили, и все это отображается в настраиваемой отчетности по отправленным и доставленным push-уведомлениям.

Более того, следим за актуальностью базы push-адресов устройств и отправляем уведомления только на существующие адреса. Наша серверная инфраструктура выдерживает большую нагрузку, поэтому пуши отправляются сразу же, а не копятся в очереди на отправку. Кроме того, мы испытываем сервис на собственной тестовой ферме физических устройств», — рассказывает Дмитрий Коченко, руководитель продукта.

Ценность высокого процента доставки очевидна — увеличивается CTR (click-through rate — показатель кликабельности), больше пользователей попадают в воронку, растет число целевых действий.

Время доставки push-уведомлений — от 0,1 секунды

Время — деньги. Сообщение, отправленное через бесплатный сервис рассылки, может прийти с большим опозданием, например, через сутки. Но если ваша задача — рассказать про однодневную акцию или отправить OTP (one time password — одноразовый пароль, который действует ограниченное время), неотправленный пуш способен вместо стимулирования продаж привести к обратному эффекту — потерянному клиенту. Благодаря решению edna 95% уведомлений доходят до получателя за шесть секунд, есть и рекорды — 0,1 секунды.

Цена доставки сообщения — 40 копеек и меньше

Стоимость отправки одного сегмента SMS-сообщения в среднем на рынке варьируется в районе 2,5 рублей. Если это маркетинговая SMS, то сумма может доходить до 10 рублей. При этом пуш стоит 40 копеек и меньше. Экономия на трафике в шесть раз, иногда и больше.

Про безопасность. Шифрование обеспечивается на всех этапах доставки уведомления — при передаче сообщений в облако и при получении статусов доставки. Данные хранятся на территории РФ в защищенном контуре edna.

Доставка на все платформы: Apple, Google, Huawei

Устройства Huawei занимают до 15% российского рынка, если считать смартфоны пользователей. С доставкой на платформы Apple и Google нет никаких подводных камней, а с Huawei не все так просто. Отправить пуши на устройства китайского производителя можно только через облако Huawei в связи ограничениями, наложенными на компанию со стороны США.

В платформе edna облако Huawei интегрировано напрямую, как и облака Apple и Google. edna — первая компания в РФ и вторая в мире, интегрировавшая push-облако Huawei.

В чем польза облака Huawei? Устройств Huawei, в зависимости от аудитории заказчика, может быть до 15% от всей базы устройств iOS + андроид. Среди андроидов доля Huawei может доходить до 25-30 %. Долю устройств Huawei заказчик может оценить самостоятельно через свою систему сбора аналитики. После внедрения SDK эти данные также можно будет запросить через поддержку edna.

На части смартфонов Huawei, Honor есть одновременно и Google, и Huawei-сервисы — это смартфоны Huawei, выпущенные до разрыва отношений с Google, а также новая линейка Honor, которая производится отдельной от Huawei компанией.

На такие смартфоны edna отправляет пуши одновременно через два облака — Huawei и Google и отображает первый полученный пуш. Это позволяет увеличить общий процент доставки push-уведомлений.

Чтобы получить максимум преимуществ от облака Huawei, нужно разместить приложение в магазине Huawei, тогда клиенты без Play-маркета смогут его скачать. При этом версия приложения для Huawei может не отличаться от версии для Play-маркета (если клиенту не требуется работа с картами, координатами).

Кастомизация контента

Социальные сети и медиа изменили схему потребления информации. Недостаточно просто отправить сообщение пользователю. Хочешь привлечь внимание — добавь иллюстрацию, заголовок, лого, инфографику, смайл, кнопку, ссылку. Все это можно сделать в технологии push от edna и при этом не оканчивать курсы верстки.

Автоматическая отрисовка уведомлений минимизирует затраты на интеграцию пушей в мобильное приложение, а кастомизация под задачи бизнеса повышает узнаваемость бренда и делает контакт с пользователем проще, понятнее, быстрее.

Собственная разработка и техподдержка 24/7

Выше подробно рассказано об основных преимуществах технологии push от компании edna. Сюда же надо добавить грамотную, быструю и заботливую техническую поддержку 24/7. Конечно, бизнес может разработать и собственный push-сервис на основе бесплатного облачного API, но при этом надо учитывать:

бесплатные push-библиотеки имеют более низкий процент доставки сообщений, в районе 40-60 %, и время доставки до нескольких десятков минут;

отсутствует оперативная техподдержка;

актуализация базы push-адресов клиентов не гарантирована. Адреса регулярно меняются и устаревают — их нужно отслеживать;

отсутствует возможность получить консультацию при интеграции в собственное приложение или с внутренними системами;

возможности визуализации и отчетности ограниченны;

требуются стартовые инвестиции;

возможны трудности с обновлением ПО;

необходимы ресурсы на разработку, администрирование, поддержку и железо;

отсутствует ясная политика хранения персональных данных;

нет готового решения для построения каскада с другими мессенджерами (например, «Push + SMS») для достижения 99% доставки.

Кстати, объем персональных данных на платформе edna можно изменять по желанию заказчика. Например, чтобы отправлять пуши, не нужны ни номера телефонов, ни имена — то есть персональных данных может не быть вовсе.

Но история сообщений и обезличенные идентификаторы будут храниться в любом случае. Это необходимо для обеспечения работы сервиса. Для удобства можно указывать идентификатор подписчика — им может быть номер телефона, адрес электронной почты, аккаунт в социальной сети, UTM-метка или внутренний обезличенный client id — тогда на стороне edna никаких персональных данных храниться не будет.

«Хотите протестировать, насколько подобная технология нужна вашему бизнесу и какой профит она может принести, — обращайтесь за консультацией. Вместе разберем ваши задачи по работе с SMS или пушами и обсудим, как решение edna может улучшить метрики вашего бизнеса и повысить уровень работы с клиентами», — сказал Станислав Лосев.

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Фото на обложке и в тексте: предоставлены пресс-службой компании