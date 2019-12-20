Что общего у плохих водителей и плохих предпринимателей

На дорогах регулярно встречаются непорядочные водители — в частности, те, что не включают указатели поворота, чем сбивают с толку окружающих. Аарон Дайнин, преподаватель основ предпринимательства в Университете Дьюка, считает, что у плохих водителей много общего с плохими бизнесменами — и вот почему.

Используете ли вы «поворотники» в своем стартапе?

Хотя предприниматели и инвесторы могут назвать десятки причин, по которым большинство стартапов терпят неудачу, на самом деле обычно у этого та же причина, что и у аварий из-за выключенного поворотника: проблема с коммуникацией.

Есть сомнения? Давайте посмотрим на пять наиболее распространенных причин провала компаний по версии CB Insights.

Нет востребованности на рынке. Стартапы терпят неудачу, потому что плохо рассказывают потенциальным клиентам о том, как их продукты решают проблемы. Заканчиваются деньги. Стартапы терпят неудачу, потому что не могут сообщать о своей ценности настолько убедительно, чтобы инвесторы или клиенты хотели им заплатить. Неподходящая команда. Стартапы терпят неудачу, потому что их команды не понимают, как выстроить внутреннюю коммуникацию. Не выдерживают конкуренции. Стартапы терпят неудачу, потому что их конкуренты оказываются сильнее в общении с аудиторией, предлагая ей аналогичный продукт. Ценообразование. Стартапы терпят неудачу, потому что не могут сообщать о своей ценности настолько убедительно, чтобы устанавливать более высокую цену.

CB Insights называет еще 15 других распространенных причин бизнес-провалов, и в каждой из них можно обнаружить связь неудачи компании с плохой коммуникацией. На самом деле, то же самое можно сказать о большинстве причин, заставляющих закрывать компании.

Почему предприниматели не используют «поворотники»?

Хотя некоторые водители не включают поворотники, потому что нисколько не беспокоятся о последствиях, большинство все же просто забывает это сделать. Люди настолько сосредоточены на себе и своих делах, что забывают об окружающих. В результате, когда они приближаются к повороту, они оказываются слишком заняты мыслями о том, что придется сделать после него: зайти в магазин, купить хлеба, фруктов, не забыть молоко и так далее.

То же самое относится и к предпринимателям. Они выполняют так много задач и так хорошо разбираются в своей компании, рынке, продукте и ​​конкурентах, что часто забывают, насколько их знания отличаются от знаний людей, с которыми они разговаривают. Это становится причиной неудач в коммуникации.

По сути, основатели стартапов, не учитывающие различия между своими знаниями и знаниями окружающих, ничем не отличаются от невнимательных водителей, забывающих включать поворотники. Они точно знают, когда, куда и зачем повернут, и подсознательно решают не сообщать об этом. Это избыточная работа, и у них нет на нее времени.

Если вы испытываете трудности при ведении бизнеса, спросите себя, не делаете ли вы то же самое. Возможно, вы удовлетворяете реальную рыночную потребность, возможно, у вас есть отличный продукт, возможно, вы лучше конкурентов и, возможно, люди должны платить за ваш продукт больше. Если вы искренне верите, что все это правда, может ли настоящая проблема быть связана с тем, как вы передаете информацию? В следующий раз, когда вы сядете за руль, проверьте — вы включаете поворотники?

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