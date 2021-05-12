Лучше, чем хлопок: в Китае разработана двусторонняя ткань, которая нагревает и охлаждает тело

Команда китайских исследователей разработала новую двустороннюю ткань Janus, из которой можно делать многофункциональную одежду. Ученые сравнивали терморегулирующие качества с хлопком: «холодная» сторона отражает солнечное тепло и охлаждает на 6 °C сильнее, чем белая ткань. При этом «теплая» поглощает лучи и поддерживает температуру на 8,1 °C выше, чем черный хлопок. Более того, она также может генерировать энергию.

Как это работает

Исследователи продемонстрировали работу подобной ткани на примере футболки. Она изготовлена ​​из полимерных и хлопковых волокон с особым покрытием. Ассиметричная многослойная структура позволяет менять режимы сохранения тепла.

С «теплой» стороны материал покрыт наночастицами цинка и меди, которые поглощают солнечную энергию. По сути это солнечная панель, но вместо того, чтобы превращать солнечный свет в электричество, она преобразовывает его в тепло. «Теплая» сторона может согревать тело даже ночью.

Фото: Nano Letters

Другая сторона покрыта очень тонким слоем алюминия. Он отражает солнечный свет, как зеркало, что препятствует нагреванию ткани. При этом пористая поверхность не задерживает влагу внутри.

Также исследователи продемонстрировали, что одежда из такой ткани позволяет также генерировать энергию. Встроенный термогенератор может производить электричество за счет разницы температур. Мощность составляет 1 Вт, но этого достаточно, чтобы питать небольшие датчики.

Практичность

Janus — это больше, чем просто интересная техническая концепция. Такая одежда также довольно практична. Ткань экономична в производстве, и ее даже можно стирать в стиральной машине. После пяти стирок Janus хуже охлаждается, но владелец едва ли заметит разницу.

Исследователи также пришли к выводу, что ношение таких высокотехнологичных тканей, как Janus, позволит сократить выбросы парниковых газов от отопления и охлаждения, делая при этом окружающую среду более благоприятной для жизни.

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Фото на обложке: Unsplash