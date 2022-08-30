«Это то, чего требуют потребители»: почему ювелиры используют драгоценные металлы из старой техники

Современный потребитель ожидает этичности от всех брендов, в том числе и ювелирных. Поэтому и независимые бренды, и гиганты вроде Pandora переключаются на использование драгоценных металлов из старых мобильных телефонов, ноутбуков, игровых консолей и видеокарт. В материале — о причинах возникновения тренда и как он воплощается в жизнь.

Двенадцать лет назад Элиза Уолтер, изучавшая дизайн в средней школе в Англии, узнала о том, что из электронных отходов можно извлекать драгоценные металлы. Во время школьной поездки на местный литейный завод в Мелтон-Моубрей владелец объяснил ученикам, что золото можно добыть не только из земли, но и со свалок.

Изучив тему электронных отходов и завершив курса в Британской ювелирная академии, в 2017 году Уолтер открыла свой онлайн-бизнес по продаже ювелирных изделий. Сейчас она занимается дизайном украшений, а 30 ювелиров-фрилансеров воплощают их в жизнь, используя золото из электроники или таких источников, как золотые пломбы.

Крупные и мелкие ювелирные бренды получают металлы из таких мобильных устройств, как мобильные телефоны, ноутбуки, игровые консоли и видеокарты. Одна из причин, по которой золото и другие драгоценные металлы используются в электронике, заключается в том, что они хорошо проводят электричество и, как правило, устойчивы к коррозии. Переработка отходов может уменьшить потребность в добыче полезных ископаемых, которая потенциально наносит ущерб окружающей среде.

В 2020 году крупнейший в мире производитель ювелирных изделий по объему, датский бренд Pandora, объявил, что к 2025 году все его ювелирные изделия будут изготавливаться из переработанного золота и серебра, часть из которых будет получена из электронных отходов.

В своем ежегодном отчете за 2020 год компания отметила: «Переработка бытовой электроники находится на особенно низком уровне — в Европе перерабатывается только около 40% электронных отходов, а в Азии — всего около 10%».

«Существует, чтобы его использовать»

Электронные отходы — «это удивительный ресурс, и он существует, чтобы его использовать», говорит Ким Паркер, редактор отдела ювелирных изделий и бывший исполнительный директор по моде и ювелирным изделиям Harper's Bazaar в Великобритании. Переработанное золото, по ее словам, «появлялось как своего рода небольшой потребительский тренд, но теперь это то, чего требуют потребители».

«Часть проблемы заключалась в том, что у нас были технологии и ресурсы для переработки отходов», — говорит она.

Королевский монетный двор, принадлежащий британскому правительству, работает над этим вопросом. В конце 2021 года он объявил о партнерстве с канадским стартапом Excir по извлечению металлов из нерабочей техники.

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С марта он строит завод в Южном Уэльсе, который, как ожидается, после завершения строительства в 2023 году будет перерабатывать 90 т электронных отходов в неделю. Некоторые металлы, добытые на новом заводе монетного двора, будут использованы в его ювелирной коллекции, которая была анонсирована в мае.

Директор по развитию монетного двора Шон Миллард отметил, что все это — часть «вертикально интегрированной стратегии», направленной на превращение монетного двора в поставщика материалов «для британских ювелиров, которые хотят получать сырье из Великобритании и международных брендов, которые хотят иметь возможность производить в Великобритании».

Смотря в будущее

Некоторые ювелиры отмечают, что для повторной утилизации металлов необходимо усовершенствовать технологию. Например, на предприятии Lylie для изготовления одного обручального кольца требуется золото из 17,5 телефонов.

Уолтер отмечает, что однажды у нее был клиент, «который познакомился с своей девушкой в дейтинговом приложении, и он хотел использовать золото с того самого телефона, с которого он впервые связался с ней, чтобы сделать обручальные кольца».

Она не смогла воплотить эту мечту в реальность, но, по ее словам, очень хотела бы сделать это со временем.

Бренд отдает должное покупателям, которые сдают сломанные или ненужные украшения на переработку, и к следующему году планирует принять старые телефоны для утилизации металла к следующему году. Золото находится на материнской плате телефона.

Ювелирный бренд NoWa, основанный в Нидерландах в 2019 году, уже предлагает утилизацию мобильных телефонов.

Ее основательница Жозетт Де Врог занималась маркетингом Closing the Loop, организации по возмещению отходов в Амстердаме, которая собирает выброшенную электронику со свалок в Африке, когда ей пришла в голову идея NoWa, сокращенно от No Waste.

«Но меня раздражало, что рассказывать эту историю было так сложно, — признается она. — Я подумала, что нужно сделать что-то действительно крутое из ресурсов мобильного телефона». Так она решила заняться украшениями, хотя у нее не было опыта в этой области.

Фото в тексте: Rosa van der Wal

Потребовалось около двух лет и €15 тысяч ($15 385), собранных на Kickstarter, чтобы найти фабрику, которая могла бы перерабатывать телефоны и очищать металл, и начать бизнес.

Сейчас здесь продаются такие изделия, как браслет Infinity, выполненный из серебра с покрытием из 14-каратного золота, по цене в €49,95; самое дорогое изделие линии — большая версия ожерелья Eternal Connection, также из 14-каратного золота, за €795. Все ювелирные изделия производятся в Нидерландах, которые также являются основным рынком сбыта для бизнеса. При этом Де Врог признает, что в следующем году планирует выйти на зарубежные рынки.

Даже на парижской Вандомской площади, мировом центре высокого ювелирного искусства, используют драгоценные металлы из электроники с 2018 года, когда дебютировал ювелирный бренд Courbet. Проект основан Мануэлем Малленом и Мари-Энн Вахтмейстер и получил инвестиции от Chanel.

Маллен имеет 30-летний опыт работы в сфере роскоши, в том числе в Richemont Group. По его словам, с самого начала идея заключалась в том, чтобы создать первый экологический ювелирный бренд на Вандомской площади.

«В украшениях есть две очень важные части: бриллианты с одной стороны и золото с другой. И с самого начала мы решили использовать переработанное золото», — признается он.

Courbet использует только выращенные в лаборатории алмазы, а также сотрудничает с Agosi, компанией по переработке отходов, базирующейся в Германии, чтобы получать утилизированную электронику для своих ювелирных изделий, стоимость которых начинается от €350. Самое дорогое украшение на сайте — колье Céleste из желтого золота с бриллиантами в 5,25 карата по цене €21,8 тысяч.

«Я думаю, что экологичность сегодня повсюду, — говорит Маллен, добавляя, что половина продаж бренда приходится на помолвочные и обручальные кольца, которые покупают клиенты в возрасте от 25 до 35 лет, которые выросли с заботой об окружающей среде. — Они не хотят отмечать значимое событие золотом или бриллиантом, которые нанесли ущерб земле».

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Фото на обложке: Matt Benoit / Shutterstock