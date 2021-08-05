Здоровые и не очень: привычки питания пяти известных бизнесменов

Чем питаются успешные CEO, чтобы поддерживать здоровье своего тела и разума? Занимаются ли они спортом регулярно? Узнаем, помогают ли здоровое питание и полезные привычки добиваться высоких карьерных результатов.

Джефф Безос

Завтрак — очень важный прием пищи, который задает настроение предстоящему дню. Именно так считает Джефф Безос. Экс-CEO Amazon не любит начинать день в спешке — ему нужно время для того, чтобы насладиться первым приемом пищи. Это одна из причин, по которой он избегает утренних встреч.

Однажды во время бизнес-встречи Безос заказал завтрак, который включал яйца, лук-порей, кусочки осьминога и чесночный греческий йогурт. В целом, Безос старается придерживаться здорового питания. Отчасти поэтому он предпочитает тайскую кухню: она богата легкими и пряными блюдами.

Опра Уинфри

Опра Уинфри, председательница и CEO Harpo Productions, а также председательница, CEO и CCO Oprah Winfrey Network, придерживается сбалансированной диеты, чтобы поддерживать вес. На завтрак она съедает яичницу или сендвич с поджаренным пшеничным хлебом, авокадо, яйцом и помидором. Иногда эти блюда заменяет смузи или поджаренный хлеб с арахисовым маслом.

На обед Уинфри предпочитает суп или салат — обязательно с небольшим количеством масла. А в качестве ужина она выбирает жареный рис с овощами или рыбу с коричневым рисом и бокалом вина. Если же ей хочется пасты, то она возьмет карбонару или спагетти с перцем, сыром и обжаренными креветками.

Илон Маск

С возрастом CEO Tesla Илон Маск старается поддерживать себя в форме с помощью спорта. Он занимается как с личным тренером, так и самостоятельно. В свободное время ему нравится практиковать тхэквондо, карате и дзюдо.

Что касается питания, Маск предпочитает вкусную, а не здоровую пищу. Предприниматель признает: его не беспокоит, если эта привычка сократит его жизнь. Однако он старается не набирать вес. При этом Маск советует не употреблять пищу и алкоголь минимум за два или три часа до сна, чтобы лучше высыпаться и проснуться бодрым на следующим день.

Мукеш Амбани

Индийский миллиардер Мукеш Амбани предпочитает легкий завтрак, а на обед — суп или салат. Вероятно, он, как никто другой, понимает важность здорового питания: его сыну Ананту удалось похудеть на 100 кг благодаря диете, богатой белками и с низким содержанием сахара. Он также тренировался почти по шесть часов в день. Это помогло Ананту избавиться от ожирения и стать совершенно другим человеком.

Билл Гейтс

Удивительно, но Билл Гейтс придерживается не столь здоровых привычек в питании. Он часто пропускает завтрак, а на обед съедает чизбургер и выпивает диетическую Coca-Cola. А однажды Гейтс рассказал группе студентов старшей школы, что иногда начинает день с тарелки шоколадных шариков с молоком.

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