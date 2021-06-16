В 2021 году количество единорогов в Европе выросло с 8 до 23

2021 год стал рекордным по количеству копаний-единорогов. Согласно данным PitchBook, в этом году в общей сложности 23 компании в Европе и Израиле получили миллиардные оценки. В прошлом году таких предприятий было всего восемь.

Несмотря на продолжающиеся последствия пандемии, европейские стартапы продолжают привлекать рекордные объемы венчурного капитала: на данный момент было инвестировано €32,5 млрд, что вероятнее всего превысит прошлогоднюю сумму в €37,6 млрд.

Одним из главных факторов увеличения инвестиций стало растущее участие инвесторов из США. Почти половина из 10 крупнейших покровителей европейских единорогов базируются за Антлантическим океаном, включая такие компании, как Accel и Insight Partners. Американские предприятия активно следят за европейскими технологическими стартапами, которые, как правило, имеют более низкую оценку, чем их американские коллеги. Это открывает перед инвесторами больше возможностей для более высоких темпов роста.

«Мы считаем, что инвестиции в европейские стартапы могут в будущем увеличить их стоимость, — отмечает Налин Патель, аналитик по частному капиталу в PitchBook. — Мы ожидаем последующий рост трансатлантических инвестиционных потоков, что в будущем укрепит оценки европейских компаний. Богатые американские инвесторы ищут новые и перспективные стартапы, которые можно будет в будущем перенести и на американский рынок».

Больше всего единорогов базируется в Великобритании. Компания Blockchain.com со штаб-квартирой в Лондоне, в феврале привлекла $120 млн при оценке в $3 млрд, а месяц спустя получила еще $300 млн, в результате чего ее стоимость выросла до $5,2 млрд.

Немецкие стартапы также неплохо преуспели в этом году — восемь компаний-единорогов базируются в Германии, в том числе компания по управлению частными активами Scalable Capital, которая собрала более $180 млн в раунде, возглавляемом Tencent, и на прошлой неделе была оценена в $1,4 млрд. Согласно оценке PitchBook, в марте Gorillas, берлинский стартап по доставке продуктов, получил статус единорога в раунде B и сейчас его стоимость оценивается в $290 млн.

2021 год также был очень успешен для европейских десятирогов (компаний стоимостью более $10 млрд). Шведский финтех-стартап Klarna в марте стал самой дорогой компанией на континенте, финансируемой венчурным капиталом. Сейчас его стоимость равна $31 млрд, что почти втрое больше, чем в сентябре ($10,65 млрд). Стартап уже получал этот титул в сентябре, но в январе его обогнала компания онлайн-платежей Checkout.com, которая была оценена в $15 млрд.

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