Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) в 2024

В статье узнаете, кому подходит единый сельскохозяйственный налог, кто может по нему работать, как перейти на ЕСХН и когда сдавать отчетность.

Единый сельскохозяйственный налог введен для производителей сельхозпродукции — компаний, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей. ЕСХН освобождает эти предприятия от части платежей и упрощает отчетность.

Кто может работать на ЕСХН

Для перехода на единый сельхозналог компании и ИП должны соответствовать определенным требованиям:

заниматься производством, промышленной переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции;

при этом доля доходов от производства и продажи сельхозпродукции должна быть не менее 70%.

В список предприятий, работающих на ЕСХН, входят также рыбные хозяйства, но с дополнительными условиями: наличие судов для рыбного промысла (собственных или зафрахтованных) и численность работников — меньше 300 человек.

По закону работать по ЕСХН запрещено:

производителям товаров, попадающим под акцизный сбор, в частности этилового спирта и табака;

компаниям из сферы игорного бизнеса;

автономным и бюджетным учреждениям.

Нельзя применять ЕСХН организациям и предпринимателям, которые не производят продукцию, а лишь перерабатывают ее и реализуют.

Как и когда платить ЕСХН

Налог ЕСХН считают по универсальной формуле:

ЕСХН = Налоговая база * Налоговая ставка

Налоговая база — это доходы предприятия минус расходы и убытки за прошлые годы. Сам по себе расчет не вызывает сложностей, но важно правильно определить, какие доходы и расходы учитывать в расчетах. Подробная информация по этому вопросу есть в Налоговом кодексе.

В графе доходов учитывают следующие поступления:

выручку от реализации продуктов и услуг;

дополнительные доходы, в том числе дивиденды, проценты по займам или штрафы, полученные от контрагентов за нарушения контрактов.

В расходы включаются:

зарплаты и премии сотрудникам; покупка семян, рассады, удобрений и других расходных материалов; покупка ГСМ — бензина, дизеля, смазочных материалов, тормозных и прочих технических жидкостей; покупка и ремонт оборудования, техники, недвижимости; плата за аренду; расходы на маркетинг; оплата коммунальных услуг и транспорта; налоги и отчисления.

Расходы учитываются после оплаты. Стоимость основных средств и нематериальных активов предприятия списывают равными долями в течение года. Расходы за земельные участки списываются минимум семь лет.

Максимальная ставка единого сельскохозяйственного налога — 6%. Власти регионов могут его снизить, в том числе до нуля для всех или отдельных предприятий. Например, в Кемеровской области налог ЕСХН в 2024 году составляет 5%, в Московской области до конца 2026 года действует нулевая ставка. То есть сельхозпредприятиям Подмосковья платить налог не нужно, только сдавать декларацию.

Единый сельхозналог платят два раза в год:

до 28 июля текущего года — авансовый платеж за первую половину года;

до 28 марта — за истекший год.

Перед уплатой аванса налогоплательщик уведомляет Налоговую службу о сумме. Если индивидуальный предприниматель прекращает работу в качестве сельхозпроизводителя, оплатить налог нужно не позже 28 числа месяца, который следует за прекращением деятельности.

Сельхозпроизводители обязаны платить НДС, но освобождаются от налога, если доход предприятий не превышает определенный лимит. Кроме того, в первый год использования налога ЕСХН можно запросить освобождение от НДС независимо от размера доходов.

Для этого нужно подать в ФНС налоговое уведомление и документы, подтверждающие сроки деятельности предприятия. Это нужно сделать не позже 20 числа месяца, с которого запланировано освобождение от НДС.

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Оплатить налог можно через банк-клиент. Декларацию необходимо заполнить и подать не позже 25 марта года, который следует за истекший налоговый период. Форма декларации утверждена налоговой по единому стандарту.

НДФЛ за сотрудников оплачивают все компании, у которых есть штат. Базой выступает сумма дохода работника в месяц. Предприниматель удерживает налог из доходов сотрудника и оплачивает его в бюджет по ставке 13% для резидентов РФ и 30% для нерезидентов.

Учет и отчетность на ЕСХН

Индивидуальные предприниматели, работающие по ЕСХН, обязаны вести книгу учета доходов и расходов. Делается это в электронном виде и на бумаге.

КУДиР нужно зарегистрировать в ФНС:

бумажную — до начала ведения,

электронную — распечатать и отнести в налоговую до 31 марта следующего года.

Форма и порядок заполнения учетной книги утверждены ФНС. С 1 января 2024 года применяется новая форма книги и порядок ее заполнения.

Организации на ЕСХН вести книгу учета не обязаны. Налоговые суммы они рассчитывают на основе бухгалтерского учета, декларацию подают также раз в год до 25 марта.

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Как перейти на ЕСХН

Согласно общим правилам, перейти на ЕСХН с иного режима налогообложения можно раз в год. Оформляется этот переход с 1 января следующего года.

Алгоритм следующий:

Предприниматель заполняет уведомление. Лично или онлайн подает его в ФНС по месту нахождения организации либо месту жительства ИП.

Сделать это нужно до конца текущего года. Новые ИП и компании вправе подать уведомление на переход на ЕСХН совместно с документами на регистрацию либо в течение календарного месяца после нее. При опоздании придется работать по ОСН и платить налоги в полном размере.

Льготы на ЕСХН

Льгот по ЕСХН нет, поскольку налог и так снижен до 6%, но ИП получает освобождение от НДС в случаях, о которых мы писали выше. Налоговую базу можно уменьшить также за счет убытка, который компания получила в прошлых годах.

Как рассчитать единый сельскохозяйственный налог

Расчеты объясним на простом примере.

За первое полугодие предприниматель заработал 1 млн рублей, расходы составили 600 тыс. руб. Рассчитываем по ставке 6%.

Авансовый платеж, который необходимо оплатить до 28 июля:

(1 000 000 — 600 000) * 6% = 24 000 рублей.

Во втором полугодии фермер заработал 800 тыс. руб., расходы составили 700 тыс. Рассчитать сумму нужно за весь год, а затем вычесть из нее авансовый платеж.

(1 000 000 + 800 000) — (600 000 + 700 000) * 6%.

54 000 — 24 000 = 30 000 рублей.

Сумму в 30 тыс. нужно уплатить не позднее 28 марта следующего года.

В реальности расчеты могут быть более сложными, поэтому начинающим предпринимателям стоит проконсультироваться по поводу уплаты налогов с опытным бухгалтером.

Как сняться с учета ЕСХН

В течение текущего года перейти с единого сельскохозяйственного налога на другой режим не получится. Придется ждать до 31 декабря и менять режим уже со следующего года.

Чтобы перейти на ОСН, необходимо уведомить об отказе от ЕСХН по утвержденной форме. Подать уведомление нужно до 15 января года, с которого предприниматель намеревается перейти на общий режим.

Если ИП хочет перейти на УСН, то кроме уведомления об отказе потребуется написать заявление о переходе на упрощенку. Это нужно сделать до 31 декабря года, который предшествует году смены режима.

ИП автоматически утратит право на ЕСХН, если до 31 декабря в отчетном году доля профильного дохода окажется менее 70%. В этом случае до 15 января следующего года потребуется подать в ФНС сообщение о потере права на ЕСХН.

Сниматься с учета придется, если компания больше не ведет деятельность в сельскохозяйственном секторе или выручка в этой сфере стала менее 70%.

С каким режимом можно совмещать ЕСХН

Компании не имеют права совмещать ЕСХН с режимами налогообложения ОСН, УСН и АУСН. Однако предприниматели могут комбинировать сельскохозяйственный налог с патентом (ПСН).

Это возможно в случае, если сельхозпродукция не продается через торговые сети и предприятия общественного питания. То есть продавать помидоры из своей теплицы в соседней торговой точке нельзя. Однако если овощи купит сосед, он сможет продавать их в своем ларьке.

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В этом случае придется учитывать три момента:

Требуется вести раздельный учет по доходам и расходам.

Если ИП не освобожден от НДС, он имеет право применять налоговый вычет по сельхозрасходам. С патентных доходов ИП не платит НДС.

При совмещении патентного режима и ЕСХН доля от сельскохозяйственной деятельности должна быть не менее 70% от дохода от всех видов бизнеса.

Есть ограничение — производители товаров под акцизами не вправе применять ЕСХН, однако на патенте можно организовать розничную торговлю алкогольной и табачной продукцией.

Что грозит за налоговые правонарушения

Если проверка налоговых органов найдет неуплату, компании или ИП придется заплатить штраф. Он составляет 20% от суммы неуплаты, а в случае, если инспекторы докажут умысел в действиях, штраф увеличится до 40%.

За несданную декларацию ИП полагает штраф в 5% от неуплаченного налога за каждый месяц просрочки. Штраф не может быть менее 1000 руб. и более 30% от полной суммы налога.

Для компаний опоздание со сдачей отчетности влечет штраф до 30% от суммы налога, подлежащего уплате.

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