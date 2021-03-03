Успеть за 24 часа: как работает эфемерный контент в SMM

Все, что доступно в течение короткого промежутка времени, становится интереснее. Бренды уже начали осваивать эфемерный контент, чтобы управлять вниманием потребителей, сохранять вовлеченность и увеличивать охваты. Рассказываем, почему эфемерный контент должен стать обязательной частью маркетинговой кампании.

Эфемерный контент — публикации, которые исчезают через определенное время, скажем, через 24 часа. Как правило, это сторис в Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp.

Самая захватывающая особенность таких материалов — исчезновение постов. Это недостаток, который одновременно является и преимуществом.

Эфемерный контент создает эффект FOMO (fear of missing out — страх пропустить), который создает эксклюзивность и стимулирует пользователей регулярно проверять соцсети, чтобы не пропустить отличный контент.

Мы просто не можем пропустить новое предложение от очередного бренда. Именно так бизнес и манипулирует нейронами потребителей.

Развитие эфемерного контента

Концепция исчезающего контента впервые появилась в 2011 году. Знаменитая полиграфическая компания Picaboo, расположенная в Ганновере, США, впервые использовала эту идею вместе со Snapchat.

Новое явление вызвало ажиотаж в социальных сетях в 2018 году, когда крупные социальные медиа-платформы запустили эфемерный контент, чтобы зацепить свою аудиторию.

Он набирает популярность, потому что заставляет аудиторию быстрее реагировать на контент.

По данным Statista.com, в 2019 году у сторис в Instagram было 500 млн ежедневных активных пользователей, у WhatsApp — 450 млн, а у Snapchat в 4 кв. 2020 года было около 265 млн ежедневных активных пользователей. Эта статистика четко указывает на популярность коротких форматов на социальных платформах.

Рост использования социальных сетей с эфемерным контентом. Вертикальная шкала: ежедневные активные пользователи, млн. Инфографика: Statista

Маркетологи наблюдают за этим и используют растущий спрос в своих интересах. Маркетинговые кампании на базе эфемерного контента — уже не дополнительная возможность, а необходимость.

По данным BrandWatch, бренды создают эфемерный контент следующих типов:

промо продукта — 36%,

взгляд изнутри — 22%,

коллаборация с инфлюенсером — 14%,

прямая трансляция — 10%,

инструкция — 5%,

контент поклонников бренда — 4%,

конкурс — 2%,

другое — 7%.

Почему бренды должны инвестировать в эфемерный контент-маркетинг?

Сегодня внимание потребителей ограничено, и их интерес к потреблению контента также изменился. Их больше интересует короткая форма, визуальный, четкий и лаконичный контент. Вот почему истории стали популярными: они короткие, увлекательные и захватывающие.

Вот причины инвестировать в эфемерный контент:

1. Он стимулирует быструю реакцию

Основная цель маркетинга в социальных сетях — получить немедленный отклик от аудитории. Размещение историй со ссылкой на продукты, предложения по подписке и горячие предложения побуждают пользователей реагировать. Страх упустить выгоду и эксклюзивные товары любимых брендов мотивирует на немедленные действия.

2. Он повышает вовлеченность пользователей

Эфемерный контент помогает брендам зацепить своих клиентов, создавая мемы, связанные с их продуктом или услугой. Случайные опросы, GIF-файлы и демонстрация корпоративной культуры также являются отличными способами повышения вовлеченности.

3. Он помогает брендам извлекать выгоду из объема контента

Хорошо продуманный, привлекательный визуальный контент позволяет брендам создавать максимум с минимальными усилиями. Используя изображения и видео высокой четкости, бренды могут создавать контент, просматривая свой полный ассортимент продуктов и чаще публикуя качественный контент, чтобы привлечь аудиторию.

Рекомендации по подготовке стратегии эфемерного контента

Проводите мозговой штурм

Для начала стоит определить, на какой платформе вы будете размещать рекламу. Обсудите идеи, соответствующие содержанию сайта. Старайтесь сохранять дух платформы, на которой вы хотите продемонстрировать свой контент. Подчеркивайте голос вашего бренда с помощью изображений и соответствующих заголовков, шрифтов, цветов и видео.

Если вы демонстрируете материальные продукты, изображения работают лучше, а если вы рекламируете услуги, больше подойдет видео. Вы также можете попробовать разные варианты, чтобы узнать, какой формат больше подойдет для вашего бренда.

Объедините брендинг со сторителлингом

У вас есть что рассказать? Если нет, то планируйте подход к сторителлингу со стилем, графикой и языком, которые резонируют с вашей аудиторией. Сосредоточьтесь на структурировании своей истории Чтобы создать увлекательную историю, можно использовать правило третей (начало, середина, конец).

Большинство ваших подписчиков увидят вашу историю сразу, поэтому публикуйте одну связную историю, а не разрозненные части.

Покажите свою подлинность

Клиенты доверяют брендам с подлинными личностями, поэтому очень важно, чтобы контент оставался искренним, неформальным и свежим. Относитесь к подписчикам как к друзьям.

Покажите им то, что осталось за кадром, культуру вашей компании, подлинность вашей работы, чтобы создать доверие неформальным способом. Покажите своим клиентам, что любимый бренд создают такие же люди, как они.

Эфемерный контент обладает огромным маркетинговым потенциалом для повышения узнаваемости бренда и построения долгосрочных отношений с вашими клиентами. Это принесет увеличение конверсии.

Последовательность — залог успеха

Эфемерный контент исчезает через день, поэтому он, естественно, требует регулярной и частой публикации, чтобы генерировать постоянную вовлеченность. Не ставьте под угрозу качество, создавая и распространяя нерелевантный контент.

Поскольку сегодняшние потребители постоянно видят контент, побуждающий принять решение о покупке, они хотят аутентичности и индивидуальности от бренда.

Эфемерный контент помогает бизнесу завоевать позиции в социальных сетях на конкурентном рынке и поддерживать их в течение длительного времени.

Используйте эфемерный контент и никогда не упускайте ни одной возможности.

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Фото на обложке: Worawee Meepian / Shutterstock