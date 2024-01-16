Вредит ли шум от бытовой техники домашним животным?

Как понять, что беспокоит питомца, особенно если вы этого не слышите? Чтобы избежать любых неудобств, важно разобраться в особенностях слуха животных и в том, как «звучит» ваш дом.

Громкие звуки — сирены, гром, пылесосы и фейерверки — пугают домашних животных. На них влияет даже тот шум, который незаметен для человека.

Пугает ли питомцев шум от бытовой техники?

Если животное что-то беспокоит, чаще всего это проявляется в его поведении. Кэтрин Хоупт, почетный профессор поведенческой медицины Колледжа ветеринарной медицины при Корнельском университете, рассказывает об одной паре, чья собака «внезапно начала бродить».

Обеспокоенные хозяева отвели ее к ветеринару и заметили, что как только они вышли из дома, с питомцем все было в порядке. Оказалось, что дымовая сигнализация в доме издавала сигнал о необходимости заменить батареи, а пожилая пара, у которой были проблемы со слухом, этого не замечала.

Хоупт также отмечает, что животные могут быть приучены реагировать на звуковые сигналы. Например, электронное ограждение Invisible Fence позволяет установить определенные границы, которые собаке нельзя покидать. Если питомец приближается к ним, его ошейник издает сигнал, а если пересекает их — получает легкий удар током.

По словам Хоупт, в результате животное может начать реагировать и на другие звуки. Так, некоторым собакам не нравится сигнал микроволновой печи — они принимают его за сигнал от ошейника Invisible Fence.

Однако Хоупт не известны случаи, когда животные плохо реагировали на высокочастотные звуки, издаваемые бытовой техникой.

Какие звуки слышны животным, но не человеку?

Кошки способны слышать частоты до 64 тыс. Гц, собаки — до 45 тыс. Гц, тогда как люди — лишь до 20 тыс. Гц.

В 2015 году британские ученые выяснили, из-за чего возникают судороги у кошек с заболеванием под названием «кошачьи аудиогенные рефлекторные припадки» (feline audiogenic reflex seizures). У 96 кошек, участвовавших в исследовании, приступы вызывали следующие звуки:

звонящий телефон;

удар металлической ложкой об керамическую чашу;

стук по стеклу;

шуршание бумажных и пластиковых пакетов;

нажатие клавиш на компьютерной клавиатуре;

щелканье языком.

Конечно, эти кошки имели более серьезное заболевание, а не были просто обеспокоены из-за различных звуков. Тем не менее это демонстрирует, насколько чувствителен слух у животных.

Исследование 2005 года также показало, что звуки в лаборатории могут влиять на эндокринную систему и циклы сна животных — хотя большинство хозяев все же не держат питомцев в лаборатории. Кроме того, влияние звуков не всегда заметно внешне — животное может никак не реагировать на окружающий шум.

Как защитить питомцев от этого шума?

К сожалению, невозможно защитить пушистых любимцев от всего, что их пугает. Лучший способ — просто наблюдать за тем, как питомец ведет себя рядом с определенными гаджетами.

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Фото на обложке: Dina Photo Stories / Shutterstock