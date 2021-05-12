От Alibaba до Xiaomi: китайские техногиганты, которые выходят на рынок электромобилей

Все больше технологических компаний из Китая заявляют о намерении создавать электромобили. Среди них не только представители авторынка, но и Alibaba и производитель мобильной техники Xiaomi. Как техногиганты изучают перспективную технологию — читайте в подборке.

В стратегическом документе Государственного совета при правительстве Китая Пекин изложил свой план, согласно которому к 2025 году 20% автомобильного рынка будут занимать электромобили. Правительство прогнозирует, что к 2035 году электрические машины станут доминирующим транспортом в стране.

Интернет-гиганты и технологические компании также прикладывают усилия, чтобы закрепиться на крупнейшем в мире рынке электромобилей.

Согласно данным Tianyancha, в первом квартале 2021 года в Китае появилось 30 тысяч компаний, связанных с альтернативным транспортом, что на 298% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В этом быстрорастущем секторе интернет-компании конкурируют не только с традиционными автопроизводителями, но и с новичками в секторе беспилотного вождения, такими как NIO и Xpeng Motors.

Вот список китайских технологических компаний, которые объявили о планах производить электромобили.

Alibaba

Гигант электронной коммерции первым из крупных технологических компаний Китая заявил о своих планах. В декабре 2020 года Alibaba создала трехстороннее совместное предприятие по производству электромобилей. В него вошли SAIC Motor, крупнейший автопроизводитель в Китае, и Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development, инвестиционное подразделение муниципального правительства Шанхая. В январе они выпустили первую модель автомобиля под брендом IM.

Также Alibaba занимается разработкой беспилотных технологий. В 2018 году под управлением своего глобального исследовательского подразделения Damo Academy компания создала лабораторию беспилотного вождения. Технический гигант также является крупным спонсором китайского стартапа электромобилей Xpeng Motors.

Baidu

Поисковый гигант Baidu в январе создал СП с крупнейшим частным автопроизводителем Китая Zhejiang Geely Holding Group. Они также планируют производить электромобили.

Baidu с 2013 года инвестирует в развитие умных автомобильных технологий. В 2017 году компания запустила Apollo, платформу для автономного вождения. 2 мая она представила сервисы по вызову автомобилей без водителя. Проект Apollo существует отдельно от совместного предприятия Baidu и Geely. Но его достижения в сфере беспилотного вождения будут использованы при производстве первой модели автомобиля Baidu-Geely.

Xiaomi

31 марта генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь объявил, что производитель смартфонов планирует создать дочернюю компанию электромобилей. Также он добавил, что в течение следующего десятилетия Xiaomi инвестирует $10 млрд в бизнес умных электромобилей.

Didi

В 2019 году компания Didi Chuxing создала совместное предприятие с китайским автопроизводителем BYD для производства электромобилей для служб такси. BYD является владельцем контрольного пакета акций предприятия.

18 апреля Didi Chuxing объявила о партнерстве с Volvo для разработки автомобилей для будущего парка беспилотных такси.

Согласно китайскому финансовому изданию LatePost, Didi Chuxing также планирует создать дочернюю компанию по производству электромобилей, для которой активно переманивает таланты у автопроизводителей.

Huawei

19 апреля Huawei, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования, заявил о своем намерении выйти на авторынок. Компания представила электромобиль с HarmonyOS, операционной системой Huawei, которая используется в других продуктах компании. Автомобиль Arcfox Alpha S был разработан совместно с дочерней компанией государственного автомобилестроительного концерна BAIC Group. В конце апреля агентство Reuters сообщило, что Huawei также рассматривает возможность получения контроля над подразделением электромобилей китайского автопроизводителя.

360

26 апреля компания 360, крупнейший в Китае производитель продуктов кибербезопасности, возглавила раунд финансирования серии D. Она инвестировала $465,8 млн в стартап по производству электромобилей Hozon Auto, владеющий брендом Nezha. Это решение сделает 360 вторым по величине акционером предприятия. Согласно китайскому изданию Jiemian, компании потребовалось всего три месяца, чтобы изучить рынок и принять решение о входе в бизнес электромобилей.

OPPO

OPPO, второй по величине производитель смартфонов в Китае, последним заявил о своих планах выйти на авторынок. 28 апреля компания подтвердила, что она планирует инвестировать в бизнес электромобилей, став третьим китайским производителем телефонов, который выходит на этот рынок.

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