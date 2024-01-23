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Истории

Разработчик ИИ для клонирования голоса ElevenLabs достиг оценки в $1 млрд

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Стартап ElevenLabs достиг статуса единорога в результате последнего раунда финансирования. ElevenLabs разрабатывает генеративный ИИ, способный генерировать голоса на разных языках.

Интерес инвесторов к генеративному ИИ растет — вместе с оценками его разработчиков и конкуренцией между ними.

Разработчик ИИ для клонирования голоса ElevenLabs достиг оценки в $1 млрд

Как ElevenLabs стал единорогом?

В понедельник, 22 января 2024 года, ElevenLabs объявила, что закрыла раунд серии B на сумму $80 млн. Среди ведущих инвесторов — венчурный фонд Andreessen Horowitz и предприниматели Нат Фридман и Дэниел Гросс. В стартап также вложились Sequoia Capital и другие фонды.

ElevenLabs не раскрыл свою оценку, но по сообщениям инсайдеров, она достигла $1,1 млрд. По данным PitchBook, в предыдущем раунде финансирования, проходившем в 2023 году, компания оценивалась в $100 млн. Большой скачок говорит о том, что инвесторы ожидают широкого распространения технологии генерации голоса в различных отраслях, в том числе играх и кино.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

ElevenLabs базируется в Лондоне. Ее модели ИИ и инструменты позволяют создавать синтетические голоса на разных языках и с разными акцентами и эмоциональными оттенками. В ближайшие месяцы компания планирует расширить свою команду.

Чем занимается ElevenLabs?

ElevenLabs разрабатывает и развертывает генеративный ИИ нового поколения. Ее решения помогают компаниям выполнять различные задачи, в том числе:

  • создавать контент и маркетинговые стратегии;
  • персонализировать пользовательский опыт;
  • разрабатывать новые продукты и инновации.

Инструменты ElevenLabs основаны на передовых исследованиях в области генеративного ИИ. Они используют различные методы, в том числе нейронные сети, глубокое обучение и обучение с подкреплением, чтобы создавать модели, способные генерировать текст, изображения и аудио, неотличимые от созданного человеком контента.

Будет ли ElevenLabs конкурировать с OpenAI и Google?

ElevenLabs — пока новичок, и неясно, представляет ли он угрозу для ChatGPT и Google. Тем не менее у компании есть потенциал стать серьезным конкурентом, но это зависит от того, как она будет развивать свои модели и расширять бизнес.

В сфере ИИ появляется все больше единорогов

Согласно анализу Crunchbase Board, в 2023 году оценки в $1 млрд достигли 15 компаний из сферы искусственного интеллекта. Вместе они оцениваются в $21 млрд. Примечательно, что большинство из них разрабатывают генеративный ИИ и специализируются на текстах, переводах, видео, программировании и взаимодействии человека с компьютером.

За последнее десятилетие объем инвестиций в ИИ растет, и сейчас в этой сфере насчитывается 200 единорогов. С точки зрения оценки лидируют три частные компании:

  • Databricks — облачная платформа для хранения данных на базе ИИ ($43 млрд, что на $5 млрд больше, чем в 2021 году);
  • Cruise — разработчик автономных автомобилей ($30 млрд);
  • OpenAI — создатель ChatGPT ($29 млрд).

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Фото на обложке: Mark Burrows (Nottingham, UK) / Shutterstock

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