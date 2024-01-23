Разработчик ИИ для клонирования голоса ElevenLabs достиг оценки в $1 млрд

Стартап ElevenLabs достиг статуса единорога в результате последнего раунда финансирования. ElevenLabs разрабатывает генеративный ИИ, способный генерировать голоса на разных языках.
Интерес инвесторов к генеративному ИИ растет — вместе с оценками его разработчиков и конкуренцией между ними.
Как ElevenLabs стал единорогом?
В понедельник, 22 января 2024 года, ElevenLabs объявила, что закрыла раунд серии B на сумму $80 млн. Среди ведущих инвесторов — венчурный фонд Andreessen Horowitz и предприниматели Нат Фридман и Дэниел Гросс. В стартап также вложились Sequoia Capital и другие фонды.
ElevenLabs не раскрыл свою оценку, но по сообщениям инсайдеров, она достигла $1,1 млрд. По данным PitchBook, в предыдущем раунде финансирования, проходившем в 2023 году, компания оценивалась в $100 млн. Большой скачок говорит о том, что инвесторы ожидают широкого распространения технологии генерации голоса в различных отраслях, в том числе играх и кино.
ElevenLabs базируется в Лондоне. Ее модели ИИ и инструменты позволяют создавать синтетические голоса на разных языках и с разными акцентами и эмоциональными оттенками. В ближайшие месяцы компания планирует расширить свою команду.
Чем занимается ElevenLabs?
ElevenLabs разрабатывает и развертывает генеративный ИИ нового поколения. Ее решения помогают компаниям выполнять различные задачи, в том числе:
- создавать контент и маркетинговые стратегии;
- персонализировать пользовательский опыт;
- разрабатывать новые продукты и инновации.
Инструменты ElevenLabs основаны на передовых исследованиях в области генеративного ИИ. Они используют различные методы, в том числе нейронные сети, глубокое обучение и обучение с подкреплением, чтобы создавать модели, способные генерировать текст, изображения и аудио, неотличимые от созданного человеком контента.
Будет ли ElevenLabs конкурировать с OpenAI и Google?
ElevenLabs — пока новичок, и неясно, представляет ли он угрозу для ChatGPT и Google. Тем не менее у компании есть потенциал стать серьезным конкурентом, но это зависит от того, как она будет развивать свои модели и расширять бизнес.
В сфере ИИ появляется все больше единорогов
Согласно анализу Crunchbase Board, в 2023 году оценки в $1 млрд достигли 15 компаний из сферы искусственного интеллекта. Вместе они оцениваются в $21 млрд. Примечательно, что большинство из них разрабатывают генеративный ИИ и специализируются на текстах, переводах, видео, программировании и взаимодействии человека с компьютером.
За последнее десятилетие объем инвестиций в ИИ растет, и сейчас в этой сфере насчитывается 200 единорогов. С точки зрения оценки лидируют три частные компании:
- Databricks — облачная платформа для хранения данных на базе ИИ ($43 млрд, что на $5 млрд больше, чем в 2021 году);
- Cruise — разработчик автономных автомобилей ($30 млрд);
- OpenAI — создатель ChatGPT ($29 млрд).
Фото на обложке: Mark Burrows (Nottingham, UK) /
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