Фармагигант Eli Lilly критикует использование Mounjaro и Zepbound для «косметической потери веса»

Производитель популярных инъекционных препаратов для снижения веса Zepbound и Mounjaro осудил тех, кто использует эти средства для похудения. Представители компании считают, что лекарства должны использоваться только в медицинских целях.

В открытом письме фармацевтическая компания Eli Lilly объявила, что выступает против «применения лекарств для косметической потери веса», — несмотря на то, что люди, использующие продукцию конкурентов Ozempic с этой целью, за последние несколько лет принесли компании миллиарды долларов.

И в Mounjaro, и в Zepbound активное действующее вещество — гормоноподобный препарат тирзепатид. Оба лекарства классифицируются как средства для снижения веса для людей с диабетом, высоким уровнем холестерина или высоким уровнем сахара в крови. Однако, как и Ozempic, оба препарата часто выписываются и принимаются для похудения людьми без этих показаний.

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Пока врачи выписывают пациентам с лишним весом эти подкожные инъекционные препараты, способные как подавить аппетит, так и вызвать проблемы с желудком, компания, заработавшая на этом целое состояние, называет это нечестной игрой.

Lilly отмечает в письме, что Mounjaro и Zepbound должны использоваться только в соответствии с разрешением Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), а именно исключительно для людей, страдающих от лишнего веса и других заболеваний, связанных с этим, например, диабета.

Компания из Индианаполиса добавляет, что поскольку тирзепатид не тестировался на испытуемых с желудочно-кишечными расстройствами, такими как панкреатит или гастропарез, люди с подобными заболеваниями не должны принимать препарат.

Хотя в письме и не упоминается название, но явно прослеживается отсылка на датскую компанию Novo Nordisk, которая производит инъекции для диабетиков Ozempic и родственный препарат Wegovy.

Фармацевтическая компания также предупреждает, что тирзепатид нельзя употреблять детям до 18 лет, и добавляет, что препарат не будет рекламироваться в соцсетях. Обе эти проблемы актуальны для Nordisk: несанкционированная реклама ее продуктов размещается в интернете, и всё большему количеству детей выписывают Ozempic и Wegovy.

Ближе к концу письма говорится об общих интересах конкурентов. Lilly выступает с суровым предупреждением об опасности покупки и использования комбинированного тирзепатида в онлайн-аптеках, которые не регулируются FDA. Nordisk пришлось столкнуться с той же проблемой в отношении комбинированного семаглутида, активного вещества в Ozempic и Wegovy.

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«Помните, что когда вы покупаете не сертифицированные FDA лекарства или приобретаете препараты без рецепта или в непроверенных магазинах, вы рискуете купить подделку, контрафакт или другие небезопасные вещества», — предупреждается в письме.

Это интригующее позиционирование для фармагиганта. Многие процедуры — ботокс, губные филлеры или бразильская подтяжка ягодиц — существуют только для того, чтобы решать косметические проблемы.

Пойдут ли такие средства как семаглутид или тирзепатид по другому пути, если их производители позиционируют их строго как медицинские препараты? На данный момент, кажется, в этом и состоит стратегия Lilly.

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