10 специалистов по маркетингу поделились лучшими стратегиями email-кампаний на 2021 год

В 2021 году email-маркетинг станет одним из основных элементов успеха для бизнеса. Это связано с ростом непредсказуемости социальных сетей и повышением цен на рекламу. О потенциальных тенденциях и лучших стратегиях email-кампаний на 2021 год рассказали 10 специалистов в этой сфере.
Изучайте и анализируйте клиентов
Специалист по клиентскому опыту Klaviyo Алли Гертин:
«Хотя 2020 год был полон неприятных событий, для электронной коммерции он стал рекордным. Огромное количество потребителей начали совершать покупки в интернете, а бренды выиграли от невероятно низких цен на рекламу. Учитывая большое количество приобретений в прошлом году, в 2021 году компаниям нужно сосредоточиться на удержании клиентов.
Брендам стоит рассматривать список контактов как возможность для построения отношений. Исследуйте поведение и предпочтения клиентов, анализируйте запрашиваемые и собранные данные. Затем используйте эти знания, чтобы создать максимально персонализированную маркетинговую кампанию, которая позволит читателям почувствовать себя значимыми».
Выражайте благодарность
Директор по маркетингу Great Pet Media Ребекка Поллард:
«Сделав клиента неотъемлемой частью письма и обратившись к нему как к реальному человеку, чье дело помогло вашему бизнесу, вы превратите свою компанию из магазина в сообщество. Напишите, как вы благодарны за поддержку, и покажите, что это действительно так».
Поощряйте активность
Консультант по email-маркетингу Naomiwest.ca Наоми Уэст:
«Начните автоматизацию email-маркетинга с того момента, как клиент подключит услугу или приобретет первый товар. Например, когда клиент совершает три покупки, запустите персонализированную кампанию, которая поздравит его с тем, что он стал частым покупателем. Если вы представляете SaaS-компанию, отправьте письмо тем пользователям, которые выполнили три определенных действия в течение недели. Сообщите о том, что они прошли базовую часть и мотивируйте продолжать активность. Это отличный способ персонализировать клиентский опыт».
Уделяйте внимание сторителлингу
Главный специалист по новостной рассылке Gannett Жак Палмер:
«Простой текст в электронных письмах снова набирает популярность. Об этом говорят показатели, которые я наблюдал последние пять лет во время работы с аудиториями различных медиа изданий. Этот прогноз характерен для редакционных рассылок в журналистской среде. Использование простого текста не предполагает полного отказа от HTML и каких-либо элементов. Сосредоточьтесь на более минималистичном дизайне и качестве сторителлинга, чтобы лучше вовлечь аудиторию».
Персонализируйте письма
Фрилансер, специализирующийся на email-маркетинге, Виктория Гласс:
«Персонализируйте свою рассылку. Сейчас мы получаем все больше электронных писем, поэтому небольшие детали имеют важное значение. Приветственное письмо — отличный способ задать тон будущему общению. Даже серьезный бренд может встроить в него gif-изображение. А если вы добавляете видео, сделайте предпросмотр в формате gif, чтобы он проигрывался при открытии письма».
Удаляйте неактивных участников рассылки
Консультант по email-маркетингу для брендов e-commerce Крис Дариа:
«Настройте автоматическое удаление из рассылки тех подписчиков, которые не открывали письма или не заходили на сайт в течение шести месяцев. Рассылка неактивным людям уменьшает процент открытых писем и повышает шансы попасть в спам. В 2021 году здоровый список email-контактов очень важен из-за ненадежности охвата в социальных сетях».
Убирайте ссылки из нижнего колонтитула
Сооснователь dandelionbranding.com Об Уоллес:
«Ссылки в нижнем колонтитуле утяжеляют письмо и могут ухудшить его доставляемость. К тому же их почти никогда не открывают. Вместо этого добавьте в приветственную рассылку ознакомительное письмо со всеми социальными сетями.
Google, Yahoo и Hotmail используют сложные алгоритмы сортировки. Количество ссылок и изображений в письме влияет на его размещение и доставку. Если их слишком много, рассылка, скорее всего, попадет в раздел рекламы или папку спама. Избавление от ненужных элементов делает письмо более легким, а также понятным для читателей».
Проявляйте гибкость и внимание к социальным тенденциям
Менеджер по маркетингу Parts Town Джина Саломоне-Рейзиг:
«Гибкость подхода имеет решающее значение. Будьте готовы остановиться и начать заново при необходимости, а также адаптироваться к изменениям на рынке, сокращениям штата и сдвигам в менталитете компании. Также обращайте внимание на то, что происходит в мире с точки зрения социальной справедливости. Убедитесь в том, что вы не отстали от тенденций и не выглядите равнодушным».
Используйте умное сегментирование
Lifestyle-менеджер по маркетингу GamesSkillz Кэндис Требус:
«Это главное направление 2021 года. Не все ваши пользователи одинаковы. Относитесь к ним соответственно. Возьмем для примера Starbucks. Они знают, что я люблю брать кофе по утрам два-три дня в неделю. Если я прихожу на пару раз больше, чем обычно, они вознаграждают это дополнительными бонусами».
Проводите регулярное тестирование
Специалист по цифровому креативу Памела Ортега:
«Тестирование — один из простейших способов улучшить email-маркетинг. Каждая рассылка дает возможность узнать, как аудитория взаимодействует с контентом. Тактика email-маркетинга постоянно меняется, а тестирование помогает выявить новые шаблоны и внести изменения как можно раньше. Установите определенные параметры и регулярно проверяйте их по полученным данным, чтобы принимать обоснованные решения о следующих шагах».
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