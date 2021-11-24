5 причин, почему подпись в электронной почте — важный элемент взаимодействия с клиентами

По прогнозам, в 2021 году мы отправим и получим по электронной почте около 310 млрд писем. В таких условиях особенно важно выделиться и создать запоминающееся впечатление. На самом деле подпись в email — это самый удобный инструмент, который поможет повысить удовлетворенность клиентов. И вот почему.

Легкий доступ к важной информации

Сейчас все так заняты, что времени искать контактные данные просто нет. И здесь помогает подпись в электронной почте, где можно разместить основную контактную информацию.

Поскольку социальные сети — отличное место для публикации новостей компании и последних предложений, рекомендуется также добавлять ссылки на рабочие социальные сети. Это простой способ наладить контакт, одновременно повышая лояльность к бренду.

Подпись не только отлично подходит для поиска контактной информации. Это удобный способ направить клиентов к потенциальным сделкам, новостям или уникальным целевым страницам.

Возможность услышать клиента

Если вы не знаете, что нравится вашей аудитории, как вы можете ожидать, что ваш бизнес будет успешным? Обратная связь от клиентов — это самый быстрый способ отслеживать удовлетворенность и улучшать услуги.

Подписи в электронной почте дают возможность оставить отзыв, задать вопросы и поделиться опасениями — нужно просто добавить пару дополнительных функций. Подумайте о том, чтобы добавить в это поле ссылку на опрос для клиентов или форму для обратной связи, чтобы получить ценную информацию.

Клиенты чувствуют себя более важными, если дать им легкий способ высказаться.

Демонстрация вашей идентичности

Уже почти два года потребители вынуждены ограничивать общение. И сейчас они как никогда в нем нуждаются.

Хотя электронные письма никогда не заменят личные встречи, персонализированная и запоминающаяся подпись сможет передать вашу индивидуальность. Пусть дизайн будет продуманным: используйте шрифты, цветовые схемы и изображения, которые отражают ценности вашего бренда.

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Очень убедительно, когда рядом с именем есть и лицо. Подумайте о том, чтобы добавить фотографию. Почему бы не пойти дальше и не добавить к фотографии гиперссылку на раздел «Познакомьтесь с командой»?

Однако здесь стоит действовать осмотрительно. Не стоит использовать школьную фотографию с неудачной прической. Любые изображения должны отражать профессиональный характер вашей компании.

Последовательное взаимодействие с брендом

Единообразие — ключевой фактор, который помогает укрепить доверие и авторитет бренда.

Вспомните случай, когда столкнулись с исключительным обслуживанием, а потом получили некачественную услугу в той же самой компании. Как это изменило ваше впечатление об этом бизнесе? Вполне вероятно, что вы чувствовали разочарование и, возможно, даже не хотели возвращаться к ним.

То же самое справедливо и для подписей в email: все деловые письма должны быть единообразными, чтобы поддержать профессиональный и последовательный имидж бренда.

Это означает, что если в подписях будут фотографии сотрудников, у них должен быть одинаковый фон, фильтр (проще всего черно-белый) и никаких странных поз.

Возможно, различным отделам понадобится адаптировать подписи для юридических или маркетинговых целей. Это не нужно делать вручную. Используйте единый оптимизированный инструмент, чтобы сэкономить время и исключить ошибки.

Пользовательский опыт

Сегодня буквально все должно быть оптимизировано для просмотра с мобильного. Email — не исключение.

Современный работник больше не прикован к рабочему столу. Сейчас с мобильного телефона проверяют почту 1,7 млрд пользователей, почти вдвое больше, чем тех, кто использует десктоп.

Если письмо не оптимизировано для мобильного, это сразу заметно. 42% потребителей признают, что удалили бы такой email, а это означает, что уровень вовлеченности вашей кампании может мгновенно упасть вдвое.

То же самое касается подписей в электронной почте — неорганизованный дизайн, не оптимизированный для разных устройств, только расстроит пользователей и помешает просмотреть важную информацию.

Подпись в email — ценный и недооцененный инструмент для бизнеса. Используйте его возможности, и ваши клиенты будут благодарны.

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