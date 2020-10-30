Почему руководителю необходим эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект (EQ) помогает распознавать собственные и чужие эмоции, понимать желания и мотивацию собеседников. Люди с развитым EQ побеждают в дискуссиях, успешно выстраивают отношения и умеют разговаривать с аудиторией. Этот навык полезен и руководителям: он позволяет повысить эффективность команд и увеличить прибыль компании.

Эмоциональный интеллект влияет на продуктивность сотрудников

Автор бестселлеров про эмоциональный интеллект и сооснователь консалтингового центра TalentSmart Тревис Бредберри изучил эмоциональный интеллект сотрудников из различных отраслей. Бредберри пришел к выводу, что EQ — главный фактор высокой продуктивности. В ходе опроса он обнаружил следующие закономерности.

90% лучших сотрудников обладали высоким эмоциональным интеллектом и зарабатывали больше коллег с низким EQ. Увеличение эмоционального интеллекта на один пункт способствовало росту годового дохода на $1300;

эмоциональный интеллект повышал производительность труда до 60%.

Также Бредберри проанализировал уровень эмоционального интеллекта 100 тысяч сотрудников, которые занимают руководящие позиции. Он выяснил, что выокий EQ есть далеко не у каждого руководителя.

Согласно исследованию Бредберри, эмоциональный интеллект повышается по мере карьерного роста сотрудников, достигает пика на позиции менеджера и значительно снижается на уровне генерального директора.

Это означает, что на высшие руководящие должности часто попадают люди с более низким эмоциональным интеллектом, хотя это качество повышает продуктивность работы лидера и его команды. По мнению Бредберри, эмоциональный интеллект может быть преимуществом компании, которое поможет увеличить ее доходы. Поэтому бизнесу стоит обратить внимание на сотрудников с высоким эмоциональным интеллектом, поддерживать их развитие и способствовать продвижению по карьерной лестнице.

Команды руководителей с высоким эмоциональным интеллектом работают эффективнее

По данным исследования американского психолога Дэниела Гоулмана, плохие отношения с менеджерами привели к потере вовлеченности в работу у 80% сотрудников, а 50% сотрудников уволились из-за неприязни к руководителю.

Высокая текучка кадров дорого обходится бизнесу. Если менеджер плохо справляется с управлением командой, в долгосрочной перспективе наем и удержание сотрудников может стать проблемой.

С другой стороны, вдохновляющий и мотивирующий руководитель способствует более высокой продуктивности команды. Уважительное отношение к сотрудникам повышает их преданность делу и помогает им чувствовать себя частью команды.

Поощрение и продвижение идей сотрудников способствует непрерывному развитию компании. По словам специалиста в области лидерства Эми Эдмондсон, «психологическая безопасность» является важнейшим фактором роста и развития. Если сотрудники компании чувствуют себя в безопасности, а руководство поддерживает их идеи, командная работа будет более креативной и продуктивной.

Руководители с высоким EQ понимают потребности клиентов

Добиться лояльности к бренду бывает нелегко. Компании соперничают друг с другом за внимание клиентов. Одно из основных преимуществ в этой борьбе — внимание к потребностям пользователей и создание ценности для них.

Технологии развиваются очень быстро, а количество стартапов растет с каждым годом. Сейчас самое время перестать рассматривать клиентов как цифры и увидеть в каждом из них человека. Поэтому стоит отдавать предпочтение руководителям с высоким эмоциональным интеллектом: они всегда найдут время и возможности, чтобы выслушать своих клиентов и понять, в чем те нуждаются.

В бизнесе будущего способность слушать и понимать потребности клиентов будет определять успех компании.

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