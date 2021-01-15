Креативные способы вернуть ушедших клиентов и привлечь новых

Чтобы выделиться среди конкурентов на переполненном рынке продаж, нужно применять как можно более креативные подходы. Рассмотрим способы, которые помогут привлечь внимание потенциальных клиентов.

Персонализируйте электронные письма с учетом текущего контекста

Этот прием используют многие. Однако просто добавить имя клиента в готовый шаблон и разослать его тысячам получателей будет недостаточно. Чтобы привлечь внимание, в письмо нужно добавить больше контекста.

Если потенциальный клиент больше не выходит на связь, это может означать, что вы не удовлетворили его потребности. Подумайте над тем, как вы можете решить проблемы, с которыми он столкнулся в момент вашего общения. Ваш продукт будет бесполезен, если вы не разберетесь в том, какую пользу он приносит клиентам и их бизнесу.

Сосредоточьтесь на продажах на основе ценности, а не функциональности.

Если вы решили возобновить связь с помощью электронной почты, расскажите о своей ценности, опираясь на прогресс, достигнутый с момента прошлого общения. Если у вас есть возможность продемонстрировать, как решение поможет вывести продукт или услугу получателя на новый уровень, обязательно включите это в письмо. При таком подходе шанс получить мгновенный ответ намного выше.

Восстановить контекст предыдущих разговоров поможет система управления взаимоотношениями с клиентами. За последние несколько лет технологии CRM развились с невероятной скоростью, но их ключевые принципы и функции остались теми же. Эти системы предоставляют полный контекст взаимодействия клиента с брендом и помогают понять, что пошло не так.

Выходите за рамки стандартов

Даже если вы сделали все правильно, иногда email-кампания все равно не приносит желаемых результатов. Это распространенная ситуация. Чтобы вас заметили, попробуйте воспользоваться нестандартными методами.

Запишите персонализированное видеосообщение

В отличие от текстовой информации, видео передает эмоции, тон голоса и язык тела. Это помогает получателю почувствовать человеческий контакт. Кроме того, тот факт, что вы выделили время на запись видео, демонстрирует вашу решимость и мотивирует узнать больше.

Главное — убедиться в том, что получатели посмотрят видео. Есть несколько способов это сделать.

Обратиться к клиенту лично в первой строке письма.

Указать конкретную причину запустить видео.

Вставить персонализированную миниатюру. Лучше всего использовать анимированное превью, например GIF-изображение.

Добавить в письмо доску с именем получателя.

Эти приемы помогают пробиться через цифровой шум, установить доверие, разъяснить сложные темы и продемонстрировать ценность. И сделать это довольно просто, так как современные инструменты предоставляют огромное количество возможностей для крупномасштабной персонализации.

Совет. Скорее всего, вам не потребуется записывать отдельное видео для каждого клиента. Распределите их по группам с похожими проблемами и обратитесь к каждой из них индивидуально. Называть конкретные имена не обязательно.

Запустите геоконтекстную рекламную кампанию

Несмотря на временные и денежные затраты, а также необходимость проявить максимальную креативность, этот прием оправдывает все старания.

Скорее всего, вы бы обратили внимание на баннер в Facebook, LinkedIn или Google с такой надписью, как «Анастасия, вы нам нужны. Мы знаем, как [название продукта] поможет вдвое расширить ваш бизнес»‎.

Сделать геоконтекстный таргетинг более точным помогут точки доступа GPS и Wi-Fi.

Персонализируйте целевые страницы

Главная задача — сделать так, чтобы сайт выглядел уникальным для каждого потенциального клиента и предлагаемого продукта. Для этого можно задействовать различные параметры в зависимости от желаемой цели конкретной страницы. Например:

Чтобы назначить встречу. Для этого нужно выделить точки соприкосновения, которые мотивируют на дальнейшее сотрудничество.

Для этого нужно выделить точки соприкосновения, которые мотивируют на дальнейшее сотрудничество. Чтобы продать продукт. В таком случае важно подчеркнуть ценность, которую он принесет конкретному пользователю.

Добавьте название компании получателя в заголовок целевой страницы или даже ее логотип, если это возможно, и укажите преимущества и возможные результаты, которые принесет ей продукт.

Помимо этого, вы можете упростить регистрацию, предварительно добавив адрес электронной почты клиента на страницу. Подчеркнув действие, которое вы от него ожидаете, вы также можете увеличить конверсию.

Независимо от того, откуда будет перенаправлен пользователь, персонализированная целевая страница покажет, что вы готовы уделить ему свое внимание.

Подключите социальные сети к каналам продаж

Этот канал дает долгосрочные преимущества, а значит требует тщательного планирования. Однако не стоит полагаться только на него, так как риск потерпеть неудачу довольно высок. Более выгодный подход — добавить этот канал к уже реализованным.

Для этого просто выберите платформу, которая популярна среди ваших покупателей. Подружитесь с потенциальными клиентами, с которыми уже ведете переговоры, а также с руководящими лицами интересующих вас компаний.

Социальные сети отлично подходят для того, чтобы разогреть клиентов и привлечь их внимание к своему бизнесу и бренду. И вот как их нужно использовать.

Следите за развитием потенциальных покупателей и новостями компании.

Присоединяйтесь к обсуждениям тем, связанных с конкретной работой или индустрией.

Упоминайте их в актуальных публикациях.

Не торопитесь. Для начала покажите себя и подогрейте их, а затем обращайтесь напрямую.

Поддерживайте естественный диалог вместо того, чтобы рассылать случайные сообщения.

Соблюдайте баланс и не будьте слишком навязчивы.

Не сдавайтесь, если результат не виден сразу. Эффективность социальных сетей трудно измерить. Однако последовательность и постоянство помогут добиться успеха в этой стратегии.

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