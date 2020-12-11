Подход ESG: что это такое и зачем компаниям его соблюдать

Раньше основная цель инвесторов и компаний, которые получают их средства, заключалась в максимизации краткосрочной прибыли для акционеров. При этом не учитывались такие факторы, как влияние на экологию. Однако теперь социальная ответственность растет, а подход ESG (экология, социальная ответственность, управление) набирает популярность на финансовом рынке. Разберемся, что это такое, какие критерии он включает и зачем его соблюдать.

Что такое ESG

Социально ответственные инвесторы и акционеры используют этот подход, чтобы проверять инвестиционные проекты и оценивать влияние организаций на окружающую среду. Он влияет на то, как компания собирает и сохраняет средства из фондов.

Соблюдение ESG оценивается следующими способами.

Отчеты ESG. Раскрываемые бизнесом данные о соблюдении критериев ESG. Например, в 2018 году было выброшено 300 т парниковых газов.

Раскрываемые бизнесом данные о соблюдении критериев ESG. Например, в 2018 году было выброшено 300 т парниковых газов. Показатели ESG. Насколько успешно предприятия соблюдают подход ESG.

Насколько успешно предприятия соблюдают подход ESG. Оценка/рейтинг ESG. Оценка эффективности ESG сторонней компанией.

Если сравнить рынок с гонкой «Формула 1», где прибыль представляет скорость движения, то показатели ESG — это то, как организация действует на гоночной трассе и на какой машине она едет.

Чтобы привлечь социально ответственных инвесторов, необходимо поддерживать высокий рейтинг ESG. Для этого внимательно следите за тем, как вы ведете бизнес, а не сколько вы зарабатываете.

Основополагающие принципы ESG

Подход ESG состоит из трех основных компонентов: экология, социальная ответственность и управление.

Экологический критерий оценивает, как деятельность компании влияет на окружающий мир. Он включает:

влияние на изменение климата;

выброс парниковых газов и меры по его сокращению;

расход воды.

Социальная ответственность определяет, как предприятие регулирует отношения с сотрудниками, поставщиками, клиентами и сообществами. К этому критерию относятся:

нормы труда;

эффективность охраны здоровья и безопасности;

отношение к клиентам и потребителям.

Управленческий критерий охватывает руководство организации, зарплаты сотрудников высших должностей, аудиты, внутренние механизмы контроля и права акционеров. Он включает:

антикоррупционные меры;

налоговую прозрачность;

способы принятия решений совета управляющих.

Зачем соблюдать этот подход

Компании, поддерживающие высокие показатели ESG, получают ряд преимуществ.

Высокая привлекательность для инвесторов. Фонды зеленых инвестиций и социально ответственные инвесторы с большей вероятностью будут вкладываться в бизнес с высокими показателями ESG.

Фонды зеленых инвестиций и социально ответственные инвесторы с большей вероятностью будут вкладываться в бизнес с высокими показателями ESG. Лучшая производительность. Исследование компании по управлению активами Amundi показало, что в период с 2014 по 2017 год ее портфели с высокими показателями ESG принесли больше прибыли, чем конкурирующие инвестиции.

Исследование компании по управлению активами Amundi показало, что в период с 2014 по 2017 год ее портфели с высокими показателями ESG принесли больше прибыли, чем конкурирующие инвестиции. Более высокие финансовые показатели. MSCI сообщает, что высокий ESG позволяет снизить капитальные издержки, стабилизировать доход и сократить рыночный риск по сравнению с низким ESG.

По данным компании KPMG, соблюдение критериев ESG приносит следующие преимущества в долгосрочной перспективе.

Адаптивность. Развивающиеся бизнес-модели минимизируют последствия нарушений технологий и регулирования.

Развивающиеся бизнес-модели минимизируют последствия нарушений технологий и регулирования. Соответствие нормам. Применение инфраструктуры и технологий возобновляемой энергии, а также инвестирование в ее развитие, позволяет сократить выброс углерода и снизить затраты на экологические налоги.

Применение инфраструктуры и технологий возобновляемой энергии, а также инвестирование в ее развитие, позволяет сократить выброс углерода и снизить затраты на экологические налоги. Инновации. Технологические достижения, стимулирующие развитие экономики совместного потребления, способствуют внедрению инноваций и повышают эффективность.

Технологические достижения, стимулирующие развитие экономики совместного потребления, способствуют внедрению инноваций и повышают эффективность. Позитивный имидж. Предприятия, соблюдающие ESG, получают более высокие показатели удержания и более положительное отношение к бренду со стороны сотрудников и покупателей.

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