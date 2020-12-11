Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории

Подход ESG: что это такое и зачем компаниям его соблюдать

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Раньше основная цель инвесторов и компаний, которые получают их средства, заключалась в максимизации краткосрочной прибыли для акционеров. При этом не учитывались такие факторы, как влияние на экологию. Однако теперь социальная ответственность растет, а подход ESG (экология, социальная ответственность, управление) набирает популярность на финансовом рынке. Разберемся, что это такое, какие критерии он включает и зачем его соблюдать.

Подход ESG: что это такое и зачем компаниям его соблюдать

Что такое ESG

Социально ответственные инвесторы и акционеры используют этот подход, чтобы проверять инвестиционные проекты и оценивать влияние организаций на окружающую среду. Он влияет на то, как компания собирает и сохраняет средства из фондов.

Соблюдение ESG оценивается следующими способами.

  • Отчеты ESG. Раскрываемые бизнесом данные о соблюдении критериев ESG. Например, в 2018 году было выброшено 300 т парниковых газов.
  • Показатели ESG. Насколько успешно предприятия соблюдают подход ESG.
  • Оценка/рейтинг ESG.  Оценка эффективности ESG сторонней компанией.

Если сравнить рынок с гонкой «Формула 1», где прибыль представляет скорость движения, то показатели ESG — это то, как организация действует на гоночной трассе и на какой машине она едет.

Чтобы привлечь социально ответственных инвесторов, необходимо поддерживать высокий рейтинг ESG. Для этого внимательно следите за тем, как вы ведете бизнес, а не сколько вы зарабатываете.

AgroTech Conference. Интервью с теми, кто меняет индустрию агротеха. 11 декабря в 15:00 в прямом эфире. Регистрация на сайте.

Основополагающие принципы ESG 

Подход ESG состоит из трех основных компонентов: экология, социальная ответственность и управление.

Экологический критерий оценивает, как деятельность компании влияет на окружающий мир. Он включает:

  • влияние на изменение климата;
  • выброс парниковых газов и меры по его сокращению;
  • расход воды.

Социальная ответственность определяет, как предприятие регулирует отношения с сотрудниками, поставщиками, клиентами и сообществами. К этому критерию относятся:

  • нормы труда;
  • эффективность охраны здоровья и безопасности;
  • отношение к клиентам и потребителям.

Управленческий критерий охватывает руководство организации, зарплаты сотрудников высших должностей, аудиты, внутренние механизмы контроля и права акционеров. Он включает:

  • антикоррупционные меры;
  • налоговую прозрачность;
  • способы принятия решений совета управляющих.

Зачем соблюдать этот подход

Компании, поддерживающие высокие показатели ESG, получают ряд преимуществ.

  • Высокая привлекательность для инвесторов. Фонды зеленых инвестиций и социально ответственные инвесторы с большей вероятностью будут вкладываться в бизнес с высокими показателями ESG.
  • Лучшая производительность. Исследование компании по управлению активами Amundi показало, что в период с 2014 по 2017 год ее портфели с высокими показателями ESG принесли больше прибыли, чем конкурирующие инвестиции.
  • Более высокие финансовые показатели. MSCI сообщает, что высокий ESG позволяет снизить капитальные издержки, стабилизировать доход и сократить рыночный риск по сравнению с низким ESG.

По данным компании KPMG, соблюдение критериев ESG приносит следующие преимущества в долгосрочной перспективе.

  • Адаптивность. Развивающиеся бизнес-модели минимизируют последствия нарушений технологий и регулирования.
  • Соответствие нормам. Применение инфраструктуры и технологий возобновляемой энергии, а также инвестирование в ее развитие, позволяет сократить выброс углерода и снизить затраты на экологические налоги.
  • Инновации. Технологические достижения, стимулирующие развитие экономики совместного потребления, способствуют внедрению инноваций и повышают эффективность.
  • Позитивный имидж. Предприятия, соблюдающие ESG, получают более высокие показатели удержания и более положительное отношение к бренду со стороны сотрудников и покупателей.

Источник.

Фото на обложке: TH2I Shutter Rich / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Обзор MedTech-сферы: в какие технологии сейчас лучше всего инвестировать
  2. 2 Исследование: 85% производственных компаний планируют увеличить инвестиции в 3D-печать
  3. 3 Инвестиции в производство заменителей мяса выросли на 40% — исследование
  4. 4 6 вопросов, которые нужно задать себе перед тем, как привлекать инвестиции

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

11 декабря 2020

Agro Data Science Cup

12 декабря 2020

Glorax Infotech

14 декабря 2020

RB.RU и Mastercard «заправят» бизнес на 100 тысяч рублей

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма