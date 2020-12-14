ESG-тренд: как обстоят дела в этой сфере сейчас и что ждет ее в дальнейшем

Однако, как и в любом зарождающемся секторе, в нем все еще есть некоторые недоработки. Узнаем, что предстоить проделать заинтересованным лицам и как снизить риски, связанные с внедрением этого подхода, чтобы максимизировать выгоды от инвестиций.

Внимание общественности к климату и социальным проблемам возросло, и инвесторы это заметили. Переход к бизнес-моделям, устойчивым к нестабильным условиям, значительно ускорился, а подход ESG (экология, социальная ответственность, управление) становится все популярнее. Во втором квартале 2020 года ESG-фонды привлекли рекордные $71 млрд.

Направление находится на раннем этапе развития

Компания Morningstar сообщает, что в первой половине 2020 года были запущены рекордные 23 новых ESG-фонда. Еще столько же готовятся к открытию, чтобы удовлетворить растущие потребности инвесторов. В мае 2020 года компания Blackrock писала о том, что «мы стоим на пороге долгосрочного структурного сдвига в предпочтениях инвесторов по всему миру».

«Организации, эффективно регулирующие проблемы, связанные с устойчивостью, будут более жизнеспособны в долгосрочной перспективе», — добавила Blackrock.

Однако инвесторам и стейкхолдерам предстоит преодолеть еще множество препятствий, прежде чем этот сектор раскроет весь потенциал. Яркий тому пример — британский представитель fast fashion Boohoo, который еще недавно считался любимцем ESG-фондов. Он потерял треть своей стоимости из-за обвинений в том, что работникам цепочки поставок в Великобритании платили ниже минимальной заработной платы. До этого компания имела рейтинг AA по ESG-стандартам и привлекала инвестиции от 20 ESG-фондов.

Для управляющих фондами, которые используют данные агентств, составляющих ESG-рейтинги, риски могут быть не столь очевидны.

ESG-данные непоследовательны, и без тщательной проверки невозможно оценить достоверность информации.

Фондам не хватает руководств и методик, чтобы удостовериться в соблюдении этих принципов.

Однако изменения уже близки. Например, стратегия финансовой политики Евросоюза нацелена на мобилизацию средств для устойчивого роста.

Пандемия коронавируса также усилила проблему корпоративной культуры. Компании тщательно проверяются на подходы к ведению бизнеса. Однако для этого используются еще недоработанные стандарты. Например, Управление по стандартам отчетности об устойчивом развитии (Sustainability Accounting Standards Board — SASB) и Глобальные инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative — GRI).

В ЕС только крупные компании, представляющие общественный интерес, с более чем 500 сотрудников должны публиковать регулярные отчеты о социальном и экологическом влиянии их деятельности. Однако, скорее всего, они составляются внутри компании и не проверяются независимыми сторонами, а поэтому не всегда бывают достоверны.

Предварительные проверки помогут снизить риски

Доступная информация не всегда отражает истинную картину. Чтобы минимизировать ESG-риски, инвесторам нужно заглянуть за ее рамки. Для этого стоит обратить внимание на следующие критерии.

Соблюдает ли организация экологические стандарты и нормы?

Являются ли цепочки поставок источником загрязнения и истощают ли они природные ресурсы?

Какие условия компания предоставляет для сотрудников?

Как организация взаимодействует с местными сообществами?

Насколько отчеты и раскрытые операции соответствуют действительности?

Предварительная проверка на соблюдение нормативных требований поможет избежать скрытых сюрпризов и максимизировать выгоду от устойчивых вложений.

Источник.