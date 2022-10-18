Почему мечта о крионике будет жить вечно

Идея о том, что людей можно заморозить, а потом вернуть к жизни, существует уже несколько десятилетий. Эта надежда не только сохраняется, но и крепнет — несмотря на то, что это по-прежнему невозможно.

Когда в 2016 году Аарон Дрейк прилетел из Аризоны в Yinfeng Biological Group, расположенную в провинции Цзинань на востоке Китая, он попал в ультрасовременный биотехнологический центр.

Он специализировался на исследованиях человеческих клеток, от генного тестирования до индивидуального лечения рака, и в нем трудилось около тысячи сотрудников, среди которых было множество докторов и PhD.

Но в планах было нечто большее: хранить человеческие тела в цилиндрических резервуарах из нержавеющей стали, заполненных жидким азотом. В запуск нового проекта инвестировали около $7 млн. Резервуары еще не установили: планировалось, что этим и займется Дрейк. Ему предстояло возглавить первый проект Китая в области крионики — замораживания трупов для реанимации.

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Это было серьезной переменой для Дрейка, который провел предыдущие семь лет в качестве директора по медицинскому реагированию фонда Alcor Life Extension Foundation. Несмотря на то, что Alcor долгое время оставался лидером в области крионики, он все еще был небольшой НКО. С 1976 года организация замораживает тела и мозги своих членов, чтобы однажды вернуть их к жизни.

И сам фонд, и крионика в целом долгое время не имели массового принятия. Эта область наиболее известна упоминаниями в научно-фантастических фильмах, таких как «2001 год: Космическая одиссея». Но ее приверженцы продолжают мечтать, что однажды в будущем достижения медицины позволят провести реанимацию и подарят еще несколько лет жизни.

Десятки лет эти надежды подкреплялись небольшими и обманчивыми достижениями в смежных технологиях, а также историями об известных людях, которые решились на заморозку. Один из них — американский бейсболист Тед Уильямс.

Сегодня в криогенных камерах Alcor при температуре -196°C хранятся почти 200 умерших пациентов, включая несколько знаменитостей, которые заплатили десятки тысяч долларов за «возможное возрождение» и, в конечном счете, «реинтеграцию в общество».

Но новый проект Yinfeng может быть признаком нового этапа для крионики. Вооруженная внушительными финансовыми ресурсами, государственной поддержкой и научным персоналом, это одна из немногих новых лабораторий, сосредоточенных на расширении потребительской привлекательности крионики и попытках заново придать достоверность давно оспариваемой теории реанимации человека.

Всего через год после того, как Дрейк стал директором по исследованиям в Шаньдунском научно-исследовательском институте естественных наук Иньфэн, дочернем предприятии Yinfeng Biological Group, курирующей программу крионики, институт провел первую процедуру криоконсервации. В его резервуарах для хранения сейчас находится около дюжины клиентов, которые заплатили более $200 тысяч за сохранение всего тела.

Тем не менее, эта область по-прежнему основана на вере, а не на каких-либо реальных доказательствах.

«Это безнадежное стремление, которое свидетельствует об ужасающем незнании биологии», — говорит Клайв Коэн, нейробиолог и профессор Лондонского Королевского колледжа.

Процесс обычно проходит следующим образом.

После смерти человека группа реагирования охлаждает тело до низкой температуры и выполняет сердечно-легочную поддержку, чтобы сохранять приток крови к мозгу и органам.

Затем его переносят в крионическую установку, где по венам прокачивают раствор для сохранения органов, а затем погружают в жидкий азот.

Процесс должен начаться в течение часа после смерти — чем позже, тем сильнее будет повреждение клеток организма.

Наконец замороженный труп помещается в криогенную камеру, и остается лишь надеяться.

С момента своего зарождения в конце 1960-х годов эта область вызывала неодобрение со стороны научного сообщества, особенно ее более респектабельной родственницы криобиологии, которая изучает, как замораживание и низкие температуры влияют на живые организмы и биологические материалы.

В 1980-х годах общество криобиологии даже запретило своим членам заниматься крионикой, а бывший президент общества раскритиковал эту область, поскольку это скорее «мошенничество, чем вера или наука».

Однако в последние годы она привлекла внимание технооптимистов, в основном технических магнатов, мечтающих о собственном бессмертии. И в этой области начали появляться новые стартапы. Так, в 2019 году Tomorrow Biostasis в Берлине стала первой крионической компанией в Западной Европе, а в начале 2022 года Southern Cryonics открыла предприятие в Австралии.

«Сегодня больше исследователей открыто для долгосрочных, футуристических тем, чем 20 лет назад или около того», — говорит основатель Tomorrow Biostasis Эмиль Кендзиорра.

Общество криобиологии даже сняло свои ограничения, связанные с крионикой. И теперь ее президент, криобиолог и биогеронтолог Грег Фахи, стоит за компанией под названием 21st Century Medicine, которая разрабатывает методы криогенного сохранения человеческих органов и тканей. Тем не менее, общество прокомментировало, что крионика «является актом спекуляции или надежды, а не наукой».

Сегодня во всем мире около 500 человек содержатся в жидком азоте, подавляющее большинство — в Соединенных Штатах. По словам Кендзиорры, еще примерно 4 тысячи человек находятся в списках ожидания крионических установок по всему миру. У Alcor около 1500 членов, а у Tomorrow Biostasis уже есть 300 клиентов, которые ежемесячно платят €25 (и €200 тысяч в момент смерти).

Несмотря на то, что возможность вернуть человека к жизни по-прежнему не доказана, крионисты сохраняют оптимизм, отмечая, что такие ткани, как сперма, эмбрион и стволовые клетки, уже сейчас можно успешно заморозить и разморозить.

Кроме того, исследователи утверждают, что у них есть криогенно замороженные и размороженные маленькие черви и почки кролика. Например, в 2016 году команде из 21st Century Medicine удалось провести криогенную заморозку и разморозку мозга кролика, а в 2018 году — мозга свиньи.

Но Дайонг Гаом, криобиолог и профессор Вашингтонского университета, отмечает, что сохранение структуры мозга не означает сохранения его функций. По его словам, будет лукавством говорить, что эти исследования поддерживают цели крионики. Он утверждает, что структуры мозга слишком сложны, чтобы их можно было адекватно сохранить и оживить так, как утверждают крионисты.

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Однако удалось достичь некоторого прогресса в том, чтобы найти способ повторно нагревать замороженные ткани.

Исследовательская группа из Университета Миннесоты показала, что методы наноподогрева, использующие наночастицы оксида железа, возбуждаемые радиочастотами, могут работать на образцах большего размера — 50 мм.

В настоящее время команда успешно разморозила целые органы крысы таким образом, чтобы сохранить клеточную структуру и быть нетоксичной для клеток, с целью восстановления функций органа. Сейчас она экспериментирует с органами свиньи.

Компания Yinfeng занимается решением той же проблемы — в настоящее время она исследует криогенные методы сохранения отдельных человеческих органов и ампутированных конечностей, чтобы стимулировать национальную программу трансплантации в Китае.

Но ни одно из этих событий не предполагает возможный способ оживить человека. Даже если бы однажды нам удалось бы идеально разморозить замороженное человеческое тело, оно будет согретым, но не живым. Самое трудное для обращения вспять — сама смерть — остается загадкой.

Дрейк это хорошо понимает. Но клиенты, обращающиеся за услугами крионики, часто «либо агностики, либо атеисты».

«Вместо веры в высшее существо у них есть вера в науку — в то, что наука, а, точнее, медицина, в конечном итоге выяснит это», — отмечает он.

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