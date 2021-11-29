«Впечатления» вместо «вещей» — новый тренд в области подарков

Люди все чаще дарят друг другу подарки, которые не занимают много места. Более того, их даже не нужно упаковывать. Вместо нового снаряжения для путешествий — органайзеров, термосов и надувных подушек для шеи — некоторые предпочитают дарить само путешествие.

Как показывает опрос компании Adobe, в котором поучаствовала тысяча жителей США, в этот праздничный сезон 51% из них планируют приобрести физические подарки, а 17% — «впечатления». Респонденты назвали:

спа-процедуры (25%);

билеты на концерты (25%);

билеты на самолеты (21%);

кулинарные курсы (16%).

Это не новое явление, однако оно приобрело особенную популярность в этот праздничный сезон, когда путешествия в предстоящем году стали главным приоритетом для многих.

Больше впечатлений, меньше вещей

Мигле Ракаускайте, главный менеджер по маркетингу Tinggly.com, утверждает, что из-за пандемии люди стали чаще приобретать путешествия в качестве подарков. «По-видимому, люди ценят время, проведенное вместе за чем-то значимым. Впечатления в качестве подарков имеют большую ценность, чем обычные “вещи”», — утверждает она.

Кроме того, такой подарок легко «упаковать». Чтобы выбрать желаемый вариант, достаточно лишь несколько нажатий клавиш. У «подарочных наборов» Tinggly.com не ограничен срок действия — получатели могут выбрать время и дату по своему предпочтению.

Tinggly также избавляет от затруднений, с которыми можно столкнуться при выборе нематериального подарка: компания отправляет подарочные коробки получателям по всему миру.

Варианты для выходных

Vrbo предлагает варианты для тех, кто предпочитает активный отдых на выходных. По словам Элисон Квонг, старшего менеджера компании, на сайте можно арендовать лыжные шале, дома у озера и прочие виды мест для отдыха. После бронирования покупателю достаточно только заполнить имена его спутников.

Фото в тексте: Vrbo

Для начала Квонг советует подумать о том, какой тип дома лучше подойдет получателю. К примеру, дом с игровой комнатой и домашним кинотеатром для семей или же горная хижина с лыжным спуском для компании друзей. «Убедитесь, что место для отдыха предлагает возможность отмены бронирования на случай, если нужно изменить дату приезда», — добавляет она.

Onefinestay также позволяет бронировать дома в качестве подарков в таких местах, как Каймановы острова и Амальфийское побережье.

Фото в тексте: Onefinestay

По словам представителя компании, покупателям нужно предварительно подтвердить даты пребывания, а также данные карты и гостей.

Отдых на природе

Тем, кто предпочитают наслаждаться свежим воздухом, можно предложить подарки из Campspot. Сайт напоминает Airbnb для любителей природы: здесь доступны кемпинги, парки с фургонами для путешествий, фермы и деревенские курорты. Многие из них обойдутся в менее чем $50 за ночь.

Еще один вариант для любителей путешествовать в «домах на колесах» — подарочное членство в Harvest Hosts. Оно стоит $99 в год и дает возможность парковаться без дополнительной платы в более чем 2,7 тысячах мест по всей Северной Америке. Согласно сайту, это нетрадиционные и немноголюдные места. В их числе — винодельни, органические фермы и музеи.

А за дополнительные $40 владельцы фургонов смогут припарковаться на сотнях полей для гольфа.

«Все включено»

The Nightfall Group предоставляет не только возможность арендовать дома, но услуги консьержа. Путешественники могут воспользоваться как трансфером от/до аэропорта, так и покататься на яхте. Компания также предоставляет услуги шоферов, поваров, нянь и дворецких.

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