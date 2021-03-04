Как ежемесячный пересмотр целей повышает самооценку

Нам часто кажется, что для успеха нужно ставить перед собой как можно больше целей. Однако иногда бывает трудно оценить свои ресурсы и смириться с тем, что приоритеты меняются. Привычка регулярно пересматривать цели поможет сохранить уверенность в себе.

Замечайте маленькие победы

Как правило, перфекционисты слишком часто себя ругают. Поэтому необходимо записывать все достижения, независимо от того, насколько они малы. Это позволит почувствовать удовлетворение и отследить прогресс.

Это могут быть небольшие победы, ведь дело не в результатах, а в самих достижениях.

«Празднование маленьких побед — отличный способ укрепить чувство уверенности и начать лучше относиться к себе», — Абхишек Ратна.

Когда вы чувствуете, что стагнируете, просто обратитесь к этому списку. Так вы будете напоминать себе о том, что даже небольшие победы — это достижения, а прогресс — это медленный и постоянный путь.

Обращайте внимание на слабые места

Обозначив свои победы, вы можете четко оценить свои невыполненные цели. Так вы сможете отслеживать задачи, которыми вы пренебрегаете, и посвящать им больше времени.

«Рефлексия — один из самых малоиспользуемых, но мощных инструментов достижения успеха», — Ричард Карлсон.

Принимая как успехи, так и области, требующие улучшения, вы поддерживаете баланс между самооценкой и самосознанием по мере вашего прогресса.

Отсеивайте все несущественное

В наше время люди слишком перегружают себя, особенно такими несущественными вещами, как составление списка из 100 целей, которые необходимо выполнить до смерти. Но разве список должен быть таким большим? А не лучше ли сосредоточиться на приоритетах?

«Важно не количество ежедневной работы, важно ее ежедневное уменьшение — отсекайте все несущественное», — Брюс Ли.

Иногда мы перегружаем свой график, стремясь сделать все и сразу. Поэтому ежемесячный обзор целей позволит более трезво оценить свои возможности. Мы часто забываем, что для формирования привычек требуется время, мы слишком сильно давим на себя и недостаточно конкретны в своих целях. Поэтому важно также уделять время заботе о себе.

В зависимости от того, сколько вы ставите перед собой целей, важно трезво оценивать свои возможности и сокращать список или откладывать несущественные пункты.

Меняйте приоритеты

Иногда мы усердно трудимся, чтобы достичь чего-то, а потом удивляемся, зачем мы это делаем.

«Чтобы бросить курить, нужно не искать оправданий, а наоборот, научиться быть более продуктивным и действенным», — Осайи Осар-Эмокпаэ.

Некоторые люди считают, что отказаться от цели — то же самое, что сдаться, и в этом есть смысл. Действительно, такие решение нужно обдумывать и реалистично оценивать последствия. Но если цель не оправдывает усилий, то отказ от нее поможет вам почувствовать себя лучше и не испытывать угрызения совести.

Поэтому не стоить себя винить за неудачу и находиться в плену у своих же ожиданий.

Почему вам это нужно?

Некоторые считают, что пересматривать список целей нужно ежедневно, так как это помогает сохранить концентрацию. Однако для этого будет вполне достаточно пересматривать их и раз в месяц. Так вы будете меньше привязываться к целям, и в случае чего, вам будет проще изменить направление движения. Также, спустя месяц, все достижения и прогресс будут более наглядными.

В целом, эта практика — шанс отметить усилия, которые вы предприняли за последний месяц.

Признание успехов, какими бы незначительными они ни казались, является важной частью построения и поддержания самооценки.

Этот процесс требует всего десять минут один раз в месяц.

Если вы сделаете пересмотр целей регулярной практикой, вы сможете отслеживать не только то, куда вы движетесь, но и как далеко вы продвинулись.

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