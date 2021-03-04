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Истории

Как ежемесячный пересмотр целей повышает самооценку

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор

Яна Носенко

Нам часто кажется, что для успеха нужно ставить перед собой как можно больше целей. Однако иногда бывает трудно оценить свои ресурсы и смириться с тем, что приоритеты меняются. Привычка регулярно пересматривать цели поможет сохранить уверенность в себе.

Как ежемесячный пересмотр целей повышает самооценку

Замечайте маленькие победы

Как правило, перфекционисты слишком часто себя ругают. Поэтому необходимо записывать все достижения, независимо от того, насколько они малы. Это позволит почувствовать удовлетворение и отследить прогресс.

Это могут быть небольшие победы, ведь дело не в результатах, а в самих достижениях.

«Празднование маленьких побед — отличный способ укрепить чувство уверенности и начать лучше относиться к себе», — Абхишек Ратна.

Когда вы чувствуете, что стагнируете, просто обратитесь к этому списку. Так вы будете напоминать себе о том, что даже небольшие победы — это достижения, а прогресс — это медленный и постоянный путь.

Обращайте внимание на слабые места

Обозначив свои победы, вы можете четко оценить свои невыполненные цели. Так вы сможете отслеживать задачи, которыми вы пренебрегаете, и посвящать им больше времени.

«Рефлексия — один из самых малоиспользуемых, но мощных инструментов достижения успеха», — Ричард Карлсон.

Принимая как успехи, так и области, требующие улучшения, вы поддерживаете баланс между самооценкой и самосознанием по мере вашего прогресса.

Отсеивайте все несущественное

В наше время люди слишком перегружают себя, особенно такими несущественными вещами, как составление списка из 100 целей, которые необходимо выполнить до смерти. Но разве список должен быть таким большим? А не лучше ли сосредоточиться на приоритетах?

«Важно не количество ежедневной работы, важно ее ежедневное уменьшение — отсекайте все несущественное», — Брюс Ли.

Иногда мы перегружаем свой график, стремясь сделать все и сразу. Поэтому ежемесячный обзор целей позволит более трезво оценить свои возможности. Мы часто забываем, что для формирования привычек требуется время, мы слишком сильно давим на себя и недостаточно конкретны в своих целях. Поэтому важно также уделять время заботе о себе.

В зависимости от того, сколько вы ставите перед собой целей, важно трезво оценивать свои возможности и сокращать список или откладывать несущественные пункты.

Меняйте приоритеты 

Иногда мы усердно трудимся, чтобы достичь чего-то, а потом удивляемся, зачем мы это делаем. 

«Чтобы бросить курить, нужно не искать оправданий, а наоборот, научиться быть более продуктивным и действенным», — Осайи Осар-Эмокпаэ.

Некоторые люди считают, что отказаться от цели — то же самое, что сдаться, и в этом есть смысл. Действительно, такие решение нужно обдумывать и реалистично оценивать последствия. Но если цель не оправдывает усилий, то отказ от нее поможет вам почувствовать себя лучше и не испытывать угрызения совести.

Поэтому не стоить себя винить за неудачу и находиться в плену у своих же ожиданий. 

Почему вам это нужно?

Некоторые считают, что пересматривать список целей нужно ежедневно, так как это помогает сохранить концентрацию. Однако для этого будет вполне достаточно пересматривать их и раз в месяц. Так вы будете меньше привязываться к целям, и в случае чего, вам будет проще изменить направление движения. Также, спустя месяц, все достижения и прогресс будут более наглядными. 

В целом, эта практика — шанс отметить усилия, которые вы предприняли за последний месяц.

Признание успехов, какими бы незначительными они ни казались, является важной частью построения и поддержания самооценки.

Этот процесс требует всего десять минут один раз в месяц.

Если вы сделаете пересмотр целей регулярной практикой, вы сможете отслеживать не только то, куда вы движетесь, но и как далеко вы продвинулись.

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Фото на обложке: Unsplash

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