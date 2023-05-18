Эта ткань защищает от укусов комаров — и подойдет даже для тропиков

Комариные укусы не только раздражают, но и вызывают опасные болезни. В Обернском университете нашли решение — это уникальное плетение ткани, которое благодаря своей геометрической структуре блокирует укусы насекомых. Ученые рассчитывают, что на основе этого паттерна можно будет изготавливать практически любую одежду, в том числе и для детей.

Комары переносят такие болезни, как малярия, лихорадка денге и лихорадка Западного Нила. Ежегодно из-за их укусов погибают сотни тысяч людей по всему миру, особенно дети в возрасте до пяти лет в развивающихся странах. Миллионы других людей выздоравливают, но проводят на больничном по несколько дней или недель. А укусы, которые не влекут за собой болезнь, просто раздражают.

Джон Бекманн, доцент кафедры энтомологии и фитопатологии Обернского университета, хотел найти новый подход к борьбе с комариными укусами.

Обычная одежда с длинным рукавом не защищает от них. Исследователи протестировали существующие ткани и обнаружили, что не спасает даже плотная вязка. В тканом полотне промежутки между волокнами еще больше, и насекомые могут легко его прокусить.

Фото в тексте: Обернский университет

Комары прокалывают кожу с помощью игольчатого хоботка, который длиннее, чем толщина большинства тканей. В препринте исследователи описывают его анатомию: пучок, состоящий из «шести зазубренных лезвий и микроигл», способных сгибаться на 90°, и прилегающие части — стилеты, которые «пилят» кожу, вибрируя, как крошечные сверла.

Команда экспериментировала с различными вариантами переплетения нитей, пока не нашла вариант, который не пропускал укус. При растягивании и сгибании такая ткань также не создает отверстий, позволяющих насекомому добраться до кожи.

Следующей задачей стало обеспечить комфорт. Плотные ткани не подходят для тропического климата, где наиболее распространены болезни, переносимые комарами. После многочисленных доработок получилась ткань, которую некоторые аспиранты сравнили с леггинсами от бренда Lululemon. Паттерн можно использовать с различными материалами, но пока команда работает со смесью спандекса и полиэстера.

В течение следующего года ученые планируют работать над плотностью ткани, а затем представить линию одежды. Бекманн также надеется, что производители одежды начнут получать лицензии на этот паттерн — теоретически он подойдет практически для любого предмета одежды.

Например, для детского комбинезона, который пригодится в странах, где маленькие дети часто погибают от малярии. Производить такие ткани будет не сильно дороже, чем традиционные.

Если сравнивать с другими методами борьбы с трансмиссивными болезнями, «это будет недорогое решение», считает Бекманн. Надкроватные противомоскитные сетки также полезны, но только когда человек находится под ними. Правительства могут использовать инсектициды для уничтожения вредителей, но этого недостаточно.

Бекманн также исследовал способы стерилизовать или генетически модифицировать комаров, но это сложный процесс, требующий государственного контроля и масштабных усилий. «Думаю, люди и особенно исследователи слишком усложняют проблему и разрабатывают самые сложные решения. — говорит он. — Я искренне считаю, что самое лучшее решение — вероятно, самое простое».

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