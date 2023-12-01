Как «Фабрика прототипов» помогает московским предпринимателям быстро найти исполнителей их заказов

Поиск надежных подрядчиков — головная боль для технологических компаний и авторов изобретений. Причем надежность — не единственный критерий. Важно сочетание качества, временных и финансовых затрат. Как срочно изготовить необходимые запчасти, прототип изделия или, например, арт-объекты? Бесплатный сервис «Фабрика прототипов» Московского инновационного кластера помогает бизнесу экономить и время, и деньги. Здесь можно найти исполнителей для изготовления как новых продуктов, так и аналогов изделий и их деталей для импортозамещения.

Объясняем на кейсе: компания-разработчик инновационных отечественных электродвигателей «АмперМагнит» оказалась в сложном положении из-за недостающих комплектующих. В них используются магниты, которые создают электрическое поле и заставляют двигатель вращаться. От обычных электродвигателей они отличаются тем, что более экономичны в использовании.

Благодаря сервису «Фабрика прототипов» команда проекта получила необходимые детали всего за четыре дня. На i.moscow фирма нашла подрядчика — литейно-механический завод S-cast, который имеет собственное литейное производство и который изготовил металлические комплектующие для электродвигателя: основной корпус, корпус статора, крышку редуктора, ввод системы охлаждения, передний и задний щиты.

Еще один найденный на «Фабрике прототипов» подрядчик, который внес свой вклад в проект, — компания «КЕН-ТАЧ.РУ». Она специализируется на изготовлении прототипов, выставочных образцов и мелких серий изделий из пластика, фотополимеров и металла. Компания способна создать как простые элементы (крышки, переходники и короба), так и сложные и необходимые в таких сферах, как медицина. Для электродвигателя компания в кратчайшие сроки напечатала детали из стекло-наполненного полиамида: изоляторы, кронштейн, соединительные колодки и другие.

В сущности, сервис на платформе i.moscow работает как агрегатор технологических услуг. Если вы физическое лицо или компания с любой формой собственности, «Фабрика прототипов» для вас: объем заказа не ограничен. Сервис помогает стартапам и технологическим компаниям найти исполнителей для разработки дизайна и 3D-моделей продукции, производства прототипа или изготовления деталей из любых материалов, а также проектной документации.

Сейчас платформа объединяет более 170 аккредитованных исполнителей со всей России, которые готовы выполнить заказ, а также помочь с созданием первого промышленного образца. Уже на стадии идеи предприниматель получает помощь в разработке дизайна, подготовке проектной документации, производстве прототипа и изготовлении деталей из любых материалов — от пластика и полимера до гипса и металла.

Но что, если вы придумали абсолютно новый продукт? Шаг первый — зарегистрироваться на i.moscow и заполнить заявку, формулируя потребность. Например, ИП Панкратов В.П. обратился в «Фабрику прототипов» в поиске партнера для производства прототипа кофемашины для вендинга в такси. Его проект Сoftaxi — запатентованная технология продажи свежесваренного кофе в автомобиле. Запрос был на печать корпуса кофемашины, а также на доработку 3D-модели и печать прототипа крышек.

Когда заявка публикуется на сервисе, заинтересованные компании-исполнители начинают на нее отвечать, сообщая стоимость услуги, сроки и другие подробности. В первый день размещения на задачу от Сoftaxi откликнулось четыре компании.

Следующий шаг — заказчик выбирает исполнителя с наиболее подходящими условиями и подписывает с ним контракт. После переговоров и сравнения предложенных условий предприниматель заключил договор с компанией ООО «3Д БАЙТ», которая помогла реализовать запрос заказчика. Также через i.moscow предприниматель нашел исполнителя для сертификации устройства. Он остался доволен результатом работы и с сервисом, и с исполнителем, компании продолжают активно сотрудничать.

Между тем «Фабрика прототипов» также успешно помогает предприятиям решать задачи, которые связаны со сложной реставрацией, изготовлением поврежденных деталей и сервисным обслуживанием техники. Обратимся к опыту «МС-Партс»: компания занимается ремонтом и поставками спецтехники по всей России. Недавно она оказалась в трудной ситуации из-за проблем с поставками запасных частей для экскаватора. Экскаватор был нужен для строительства, его отсутствие на стройке вело к простоям и денежным потерям. А завод-изготовитель запасных частей мог поставить детали не раньше чем через два месяца. Компания обратилась на «Фабрику прототипов», чтобы узнать, можно ли изготовить сломанную деталь — воздуховод.

Бизнесу предложили несколько вариантов деталей и материалов. Потом компания разместила заказ на «бирже» и за два дня выбрала нужного исполнителя — АО «ФЭЙТ». С использованием передовых технологий 3D-сканирования и FDM специалисты сделали полную цифровую копию неисправной детали. Ее изготовили и доставили заказчику. Процесс занял всего 10 рабочих дней.

Таким образом, за счет быстрого и наглядного сравнения предложений от большого количества компаний заказчик экономит время и деньги при поиске подрядчиков, а исполнители получают прибыль от заказов на платформе. Если вы производственное предприятие, завод, стартап, начинающий предприниматель, компания, занимаетесь 3D-печатью, металлообработкой, сертификацией, проведением испытаний и хотите стать подрядчиком, пройдите проверку, собирайте заказы на сервисе и зарабатывайте на услугах.

Сегодня на сервисе «Фабрика прототипов» аккредитовано более 170 компаний-исполнителей. В 2023 году на сервисе размещено более 390 заказов и заключено 78 контрактов. Более 70% заказов поступает с запросом на 3D-печать деталей, запасных частей и прототипов. Самая крупная сделка, заключенная на сервисе в 2023 году, была на сумму 1 млн рублей.

Сервис «Фабрика прототипов» призван помочь изобретателям и производителям найти друг друга и совместными усилиями разработать востребованный на рынке продукт. Подобрать исполнителя под свой заказ и договориться с ним о выпуске промышленных образцов можно на сайте i.moscow.

Фото на обложке и в тексте: Департамент Предпринимательства и инновационного развития

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

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