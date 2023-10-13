Facebook* платит знаменитостям миллионы за то, чтобы создать их виртуальные копии

В прошлом месяце Марк Цукерберг сообщил, что на платформах Meta* появятся чат-боты с разными характерами. Среди них будут и виртуальные копии знаменитостей, таких как Кендалл Дженнер, Пэрис Хилтон и Снуп Догг. По сообщениям, для создания такой копии одной из знаменитостей потребовалось поработать всего шесть часов — и за это она получила $5 млн.
На данный момент боты общаются только текстом, но в будущем, как обещает компания, смогут говорить и по видео.
В прошлом месяце Цукерберг заявил, что технология пользуется большим спросом, а «люди хотят взаимодействовать с Кайли», имея в виду звезду реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер. Он добавил, что «это будет развлечением для потребителей».
В отличие от Кендалл, ее сестры Кайли Дженнер пока нет в списке прототипов чат-ботов.
Фото в тексте: Meta*
Пока анонс вызывает неоднозначную реакцию. Так, каждый чат-бот использует не реальное имя своего прототипа, а прозвища — вероятно, это сделано, чтобы избежать обвинений в клевете, но может запутать пользователей.
У бота Кендалл Дженнер, которого зовут Билли, даже есть аккаунт в Instagram*. «Переписываться со мной — это как иметь старшую сестру, с которой можно поговорить, но которая не украдет твою одежду», — говорится в подписи к видео, в котором представляется «Билли».
Пользователи назвали ролик «жутким» и «пугающим». Один их них написал: «Это вообще законно? Кендалл согласилась на это?».
Фото в тексте: Meta*
Тем временем в Голливуде поднимается вопрос о том, чтобы известные люди запретили создавать свои виртуальные копии. Студии уже хотят сканировать актеров массовки, чтобы оплачивать им лишь один рабочий день — об этом предупреждает Гильдия киноактеров США, которая сейчас проводит забастовку.
Новая функция Meta* пока доступна в ограниченном бета-режиме. Скорее всего, компания будет действовать с осторожностью, поскольку за последний год произошло немало скандалов вокруг ИИ, а репутация знаменитостей может пострадать.
По сообщениям, ранее игрок в американский футбол Том Брэди, чья виртуальная версия также появится на платформах Meta*, получил $55 млн за поддержку криптобиржи FTX, которая впоследствии обанкротилась.
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: Andrea Raffin /
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