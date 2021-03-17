Как изменится индустрия моды к 2030 году

Все больше потребителей начинают беспокоиться о влиянии индустрии моды на окружающую среду. Консалтинговая компания Bain и эксперт по устойчивому развитию Positive Luxury выпустили отчет , в котором изложили текущие инициативы, с помощью которых компании повышают свою экологичность. Если они станут нормой, то к 2030 году индустрия моды может полностью измениться.

Сокращение производства и новые услуги

Как же может выглядеть ваш гардероб десятилетие спустя? Во-первых, в нем будет гораздо меньше вещей. У вас будет несколько любимых предметов одежды, которые вы будете носить регулярно, а вечерние и праздничные наряды вы, вероятно, возьмете напрокат. Нелюбимые элементы гардероба можно будет легко вернуть бренду, который перепродаст их другому покупателю.

Это поможет сократить перепроизводство и чрезмерное потребление. За последние два десятилетия индустрия быстрой моды стала предлагать покупателям гораздо более дешевые и доступные вещи. А чтобы получать прибыль и развиваться, бренды стремятся выдвигать все больше и больше предложений — и эта схема работает.

С 2000 по 2015 года количество производимых предметов одежды в год удвоилось: с 50 млрд до 100 млрд.

Чтобы сделать индустрию моды экологичнее, в отчете предлагается разделить понятия роста бизнеса и объема производства. Это означает, что брендам нужно найти способы получать прибыль, не продавая при этом больше вещей. И это вполне реально: новыми источниками доходов могут стать услуги аренды и ремонта одежды, а также ее перепродажа. Более того, согласно подсчетам Bain, эти бизнес-модели могут увеличить прибыль на 40%.

Некоторые из этих инициатив уже реализованы.

Французский бренд Hermès продлевает жизнь своих продуктов по всему миру благодаря ремонтным мастерским.

H&M занимается прокатом детской одежды.

Kering, дочерняя компании Gucci и Balenciaga, недавно инвестировала в платформу для перепродажи Vestiaire Collective.

Интернет-магазин ThredUp, в котором продают подержаную одежду известных брендов, стремительно растет и готовится выйти на биржу.

Возможно, спустя 10 лет такие платформы и бизнес-модели станут нормой.

Уменьшение выбросов углерода

Сейчас на индустрию моды приходится от 4 до 10% мировых выбросов углерода. Это приводит к изменению климата, и потребители все больше ощущают это влияние на себе.

Некоторые бренды уже пытаются добиться углеродной нейтральности. Например, Allbirds и Gucci отслеживают свой углеродный след на всех этапах цепочки поставок, включая этап добычи сырья, где происходит большая часть выбросов. Затем они компенсируют этот ущерб, восстанавливая леса и вкладываясь в возобновляемое сельское хозяйство. Nike инвестирует в собственные возобновляемые источники энергии, чтобы питать фабрики и офисы.

И это только начало. Bain надеется, что к 2030 году углеродная нейтральность станет нормой для модных брендов.

Поощрение экологичности со стороны государства

Правительства во всем мире регулируют уже устоявшиеся отрасли, которые загрязняют окружающую среду: в автомобильных и нефтяных секторах экологические инициативы поощряются снижением налогов. Индустрии моды пока не уделяется особого внимания, но это начинается меняться. Например, в Европе модные бренды скоро столкнутся со штрафами за растрату материалов.

По мнению Bain, так как эта проблема привлекает все большее внимание, к 2030 году индустрия моды, вероятно, будет регулироваться лучше. В рамках государственных программ по предотвращению изменения климата бренды могут получить налоговые льготы за сокращение выбросов углерода. Инвесторам также стоит учитывать экологичность брендов, помимо показателей их прибыльности.

Однако все зависит не только самих брендов. Потребители также могут сделать свой вклад в этот процесс: сократить количество покупок и отдавать предпочтение секонд-хендам

Источник.